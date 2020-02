Mercatini, spettacoli ed eventi enogastronomici: ecco cosa fare a Roma durante questo soleggiato weekend di metà febbraio

Se siete ancora indecisi su cosa fare nel fine settimana, vi diamo una mano.

Enrico Brignano torna nella Capitale con lo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei” al Teatro Brancaccio: il comico romano sarà in scena per tutto il weekend.

Alla Fiera di Roma è tempo della nuova edizione di “Cavalli a Roma”, tra le più importanti manifestazioni fieristiche dedicate al mondo equestre.

Per i più golosi, da Eataly in arrivo il “BBQ Party” e, per gli appassionati di pane e Nutella, per voi una sorpresa in tutti i Mc Donald’s della Capitale.

Da non perdere, per gli aspiranti sommelier e non, l’appuntamento con l'esperto Luca Maroni e la sua kermesse “I migliori vini italiani” al Salone delle Fontane.

E se invece preferite dedicarvi allo shopping, questa domenica c’è l’imbarazzo della scelta tra il “Vintage market” a Largo Venue, il “Mercatino Giapponese” al Caffè Letterario e l’“Hippie Market” al Circolo degli Illuminati.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

Vintage Market a Largo Venue

Domenica a Largo Venue torna il “Vintage Market”, l'evento dedicato al vintage in tutte le sue declinazioni.

Nella Vintage main room troverete abbigliamento, accessori, modernariato, polaroid, bigiotteria, design stile retrò. Non solo, vi aspetterà anche un piano intero dedicato ai vinili, la Vinyl room.

Dunque due stanze dove perdersi e fare un viaggio negli anni: una mini fiera del vinile con tantissimi dischi di ogni genere musicale e, nell'altra, il caos colorato del vintage.

Orario dalle 11 alle 21. www.vintagemarketroma.it.

Anche a Roma è arrivato il nuovo McCrunchy Bread con Nutella

McDonald’s e Ferrero hanno da poco lanciato “McCrunchy Bread con Nutella” che porta in tutti i McDonald’s italiani pane e Nutella preparato al momento e servito caldo, un classico per la colazione e la merenda che oggi si può finalmente gustare anche fuori casa.

Il pane utilizzato nasce proprio dall’esigenza di sposare nel modo migliore la cremosità di Nutella: da qui l’utilizzo di un prodotto particolarmente adatto per la tostatura che ne esalta al meglio la croccantezza. McCrunchy Bread con Nutella, da questa settimana, è disponibile in tutti i McDonald’s della Capitale.

Non solo, a San Valentino sarà possibile gustare due McCrunchy Bread al prezzo speciale di 2 euro. E dalle 15.00 alle 17.00 basterà presentarsi nei ristoranti McDonald’s in coppia e, mostrando in cassa il messaggio d’amore inviato sul sito, si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con Nutella.

Mercatino giapponese / Flea market show al Caffè Letterario

Secondo appuntamento stagionale per il Flea Market Show al Caffè Letterario, nel cuore del quartiere Ostiense.

Vi aspetterà un viaggio tra i sapori, i profumi e l'atmosfera di una vera strada giapponese e sarà l’occasione per uno shopping non convenzionale, un assaggio di street food tipico di Tokyo o Osaka tra un workshop di origami e uno spettacolo della tradizione nipponica.

Orario 10.30 – 20.30 in via Ostiense 95.

Cene romantiche per San Valentino

Volete stupire la vostra dolce metà per San Valentino?

Per la festa degli innamorati, ci sono tante proposte romantiche in varie location della Capitale che, per l’occasione, preparano menù ad hoc.

Come il ristorante MadeITerraneo dello chef stellato Riccardo Di Giacinto sulla terrazza della Rinascente di via del Tritone: tra le varie proposte, la fish cake di baccalà con zuppa leggera all’arrabbiata e olive taggiasche e il bottone ripieno di carbonara, guanciale e crema di carciofi alla romana.

Sempre a firma Riccardo Di Giacinto, anche le creazioni di All’Oro, ristorante ospitato in un edificio storico a pochi passi da piazza Del Popolo.

Oltre all’aperitivo dello chef, il menù degustazione prevede anche maritozzo arrosto, gamberi rossi testina e mayonese, e tagliolini con cappesante e tartufo bianchetto, rana pescatrice con cicerchie e cipollotto.

E poi all'8° piano dell'hotel Sina Bernini Bristol, c’è The Flair dove l’executive chef Alessandro Caputo propone una cucina sofisticata in un ambiente elegante.

Tra i piatti ideati per San Valentino, risotto zafferano, segmenti di mandarino e blu di malga, e Salmone, ras el hanout e finocchio.

I migliori vini italiani al Salone delle Fontane dell’Eur

Torna la manifestazione “I migliori vini italiani” di Luca Maroni dopo l’edizione da record dello scorso anno con quattro serate di degustazioni libere e illimitate, laboratori, due aree ristoro, musica dal vivo, ospiti d’onore e il meglio della produzione vinicola d’Italia premiata da Luca Maroni nell’Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020.

Biglietto intero 25 euro.

Per scoprire le etichette, i produttori e il programma di questa edizione www.imiglioriviniitaliani.com.

Hippie carnival festival al Circolo degli Illuminati

Domenica, al Circolo degli Illuminati, prenderà vita il carnevale più estroso della Capitale con oltre duecento artisti da tutta Italia, tra artigiani, stilisti, pittori, astrologi e cartomanti, giocolieri, musicisti, artisti di strada, danzatrici per l'"Hippie carnival festival".

In esposizione ci sarà la migliore selezione di artigianato, vintage e second hand: giacche, jeans dipinti a mano, scarpe, vinili, ceramiche, oggetti per la casa, occhiali da sole, piante, stampe, poster e curiosità di ogni genere.

Nel mercatino troverete anche cosmetici bio naturali, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia.

Per gli appassionati di piante ci sarà un'ampia esposizione di kokedama (mini bonsai) e quadri vegetali da usare come complementi d'arredo indoor.

Tra un banco e l’altro si potranno ammirare e acquistare – sempre accompagnati da esibizioni musicali e spettacoli di artisti circensi – tantissimi prodotti creati con materiali naturali, dal legno alla pietra, dal cuoio all’argento, ma anche quadri e sculture.

Ingresso gratuito, orario 11.30 – 21.30.

Enrico Brignano al Teatro Brancaccio

Sbarca nella Capitale “Un’ora sola vi vorrei”, lo spettacolo di Enrico Brignano che ha attraversato tutta Italia e ora sarà ospitato nei palcoscenici delle principali città della penisola a partire da Roma, Bologna, Firenze, Bari e Torino.

Dopo i sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico italiano dei palazzetti, l’artista romano torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che sfida e rincorre il tempo.

Biglietti a partire da 34 euro. www.teatrobrancaccio.it.

Cavalli a Roma alla Fiera di Roma

Fino a domenica la Fiera di Roma ospita “Cavalli a Roma”, un’edizione completamente rinnovata e organizzata per la prima volta da Veronafiere.

Una kermesse pensata per riunire tutti i diversi ambiti legati al mondo del cavallo con iniziative rivolte a un pubblico di appassionati, sportivi, allevatori e addetti ai lavori.

“Cavalli a Roma”, nel polo fieristico della Capitale, offre ai visitatori rassegne di razze italiane ed estere, esibizioni delle tradizioni equestri locali, attività ludiche e didattiche per bambini e ragazzi, spettacoli serali e concorsi sportivi di alto livello.

Biglietto intero festivo 18 euro. www.cavalliaroma.it.

BBQ Party da Eataly

Dopo il successo delle prime due edizioni all’aperto, quest’anno ritorna il “BBQ Party” in una versione tutta invernale, al terzo piano di Eataly.

Da venerdì a domenica si potranno assaggiare le proposte delle migliori realtà che hanno fatto del barbecue un loro asso nella manica e scoprire tutte le curiosità tra degustazioni, incontri, corsi, show cooking e molto altro.

Il tutto è accompagnato da fiumi di birra con i birrifici artigianali del territorio e dalla musica dal vivo.

Per saperne di più www.eataly.net.