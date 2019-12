Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e mercatini, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 14 e 15 dicembre

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra eventi dedicati al Natale, concerti e spettacoli.

Per tutto il weekend andranno in scena Urban Bazar “Christmas edition” al MAXXI con 25 espositori accompagnati dalle loro creazioni tutte rigorosamente artigianali e “The Christmas City” al PratiBus District, mercatino natalizio con più di 200 espositori selezionati da tutta Italia.

All’Auditorium Parco della Musica si torna a pattinare anche quest’anno con l’Ice Park allestito nel piazzale antistante la struttura realizzata da Renzo Piano.

Sabato torna la kermesse “Musei in Musica”, occasione per visitare i Musei Civici straordinariamente aperti di sera e animati da mostre, concerti e spettacoli dal vivo. Non solo, sempre sabato 14 studi di arte digitale da tutta Italia si ritroveranno, per la prima volta insieme, per ridisegnare attraverso video proiezioni la facciata del Palazzo della Farnesina.

Al Teatro Vascello andrà in scena "L'Uomo Calamita", spettacolo che incrocia arte circense, letteratura e musica: protagonisti il Circo El Grito, la più importante compagnia italiana a livello internazionale, e il collettivo di scrittori Wu Ming Foundation.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Urban Bazar - Christmas edition al MAXXI

Questo fine settimana torna “Urban Bazar” in una nuova location.

In una veste tutta natalizia, il bazar dell’artigianato si trasferisce a Mediterraneo, ristorante all’interno degli spazi del Museo MAXXI.

Porte aperte dunque sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00 con 25 espositori accompagnati dalle loro creazioni tutte rigorosamente artigianali.

Il bazar mantiene i suoi tratti urban e si arricchisce nel contenuto dando spazio al tema festivo e ai libri. I protagonisti saranno come sempre moda, design e food.

Oltre ai tantissimi brand, arricchiti dalla presenza di stand di prodotti gastronomici d’eccellenza dedicati al Natale, sarà presentato sabato alle 17.30 il libro “Molo 33” di Carlotta Rondana.

Anche questa edizione include tra gli espositori due associazioni benefiche, ANTEA che si occupa di garantire assistenza gratuita a pazienti in fase avanzata di malattia, e KOMEN organizzazione di volontariato in prima linea nella lotta ai tumori al seno.

Per un weekend il bazar si scalderà grazie all’aria del Natale e sarà un’ottima occasione per fare gli ultimi regali prima delle feste e brindare in compagnia delle ideatrici Titti Barra e Letizia Moroni.

Ingresso gratuito, via Guido Reni 4A.

Musei in Musica

Sabato, dalle ore 20 alle 2.00 (ultimo ingresso all'1.00), torna “Musei in Musica”, attesissima kermesse romana giunta alla sua undicesima edizione.

Pagando il biglietto di un solo euro o entrando gratuitamente con la #MICRomaCard, i partecipanti potranno visitare le straordinarie collezioni permanenti e le mostre temporanee dei Musei in Comune Roma aperti straordinariamente in orario serale per ospitare un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo.

www.museiincomuneroma.it.

Farnesina: Digital Art Experience

Sabato al Ministero degli Esteri prenderà vita il progetto “Farnesina: Digital Art Experience”, realizzato in collaborazione con Bright Festival e inserito nella programmazione di Videocittà.

Sarà uno spettacolo di videomapping senza precedenti che apre la strada a un nuovo percorso di valorizzazione dell’arte digitale italiana.

Una giuria di qualità assegnerà tre menzioni speciali per i lavori di videomapping che si saranno distinti.

I tre artisti saranno invitati quali ospiti d’onore al Bright Festival di Firenze nel 2020.

Seguirà una mostra collettiva itinerante di arte digitale, organizzata dagli Istituti Italiani di Cultura, che farà tappa in sei città del mondo tra il 2020 e il 2021 e presenterà i lavori più interessanti selezionati fra le proposte presentate dai 14 studi italiani di arte digitale.

Indirizzo, piazzale della Farnesina 1. www.brightfestival.com.

The Christmas City al Prati Bus District

Sabato e domenica torna “The Christmas City”, alla quarta edizione: un mercatino natalizio con più di 200 espositori selezionati da tutta Italia ospitato nel PratiBus District, nel cuore del quartiere Prati.

Mercatino giapponese & Vintage Market rinnovano, anche per quest’anno, la partnership per offrire una panoramica sul meglio nelle loro categorie nei 5000 mq industriali dell' ex deposito Atac Vittoria.

Saranno due giorni di festa dedicati allo shopping con quattro diverse aree espositive e un ricchissimo programma di intrattenimento.

Spettacoli e dimostrazioni, laboratori creativi per grandi e piccoli e un'ampia area food di qualità.

Dalle 11 alle 21 in Viale Angelico 52, biglietto di ingresso 4 euro. www.mercatinogiapponese.it.

L’Uomo Calamita al Teatro Vascello

Circo El Grito e il collettivo Wu Ming Foundation incrociano nuovamente i loro percorsi ne “L’Uomo Calamita”, spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo Costantini.

Dopo la prima nazionale del 12 dicembre al Teatro Vascello, continueranno le repliche per tutto il weekend fino a domenica (venerdì alle ore 21, sabato alle 19, domenica alle 17 e 19).

Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo di Wu Ming 2 guiderà lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la seconda guerra mondiale.

Teatro Vascello, via Giacinto Carini, 78; biglietto intero 20 euro. www.circoelgrito.it.

Coca-Cola Christmas Village

Per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari, Coca-Cola sarà al suo fianco con il progetto “Condividi la magia del Natale”.

Quest’anno la festa sarà ancora più magica con l’iconico truck Coca-Cola che farà tappa in cinque città italiane: questo sabato tocca a Roma che ospiterà il Coca-Cola Christmas Village dalle 11 alle 21 alla galleria commerciale Porta di Roma.

Sarà l’occasione per incontrare Babbo Natale, lasciarsi emozionare dalle note del coro Gospel, addobbare l’albero di Natale con i propri desideri e lasciarsi trasportare dal gioco di specchi di un’infinity room a tema natalizio.

Il villaggio sarà anche l’occasione per scoprire la gioia di fare qualcosa per gli altri con il Coca-Cola Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Grazie al progetto “Condividi la magia del Natale”, verranno anche raccolti e distribuiti 1 milione e mezzo di pasti e organizzate quattro cene sociali nei magazzini di Banco Alimentare di Verona, Roma, Napoli e Palermo per offrire un momento speciale alle persone in difficoltà.

Inoltre Coca-Cola sarà al fianco di Banco Alimentare durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare dove anche i dipendenti dell’azienda daranno il loro contributo come volontari.

Pista di ghiaccio all’Auditorium Parco della Musica

All'Auditorium Parco della Musica è tornata la pista di ghiaccio che, come da tradizione, permetterà a grandi e piccoli di pattinare a ritmo di musica durante tutte le feste di Natale.

Tanti gli eventi in programma fino alla chiusura della pista prevista per il 12 gennaio 2020, dagli spettacoli di Street Magic con i maghi provenienti dalla famosa manifestazione Supermagic alle esibizioni di Hockey sul ghiaccio.

Tutti i giorni dalle 10 alle 24. www.auditorium.com.

Modà in concerto al Palazzo dello Sport

I Modà sabato arrivano a Roma, al Palazzo dello Sport dell’Eur, con il loro “Testa o Croce Tour”.

Il gruppo guidato da Kekko Silvestre porterà sul palco i più grandi successi e alcuni dei brani tratti dall’ultimo album pubblicato a ottobre come “Quelli Come Me” e “Puoi Leggerlo Solo di Sera”.

La band proseguirà poi le esibizioni in giro nei palasport di tutta Italia con un gran finale il 2 maggio 2020 all’Arena di Verona.

Biglietto intero a partire da 39 euro su www.ticketone.it.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo delle Esposizioni è in scena la mostra “La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium” (fino al 6 gennaio).

Carlo Rambaldi (1925-2012) è l’uomo degli effetti speciali, colui che ne ha trasformato il ruolo stesso: da elementi di contesto a protagonisti dei film.

Le sue creature sono divenute un mondo riconosciuto e amato, molti film sono identificati con esse, E.T., King Kong, Alien sono solo alcuni.

Dopo aver lavorato con i maggiori registi italiani, da Pupi Avati a Dario Argento, nella metà degli anni ‘70 si trasferisce negli Stati Uniti dove collaborerà con Steven Spielberg, Ridley Scott, Oliver Stone e David Linch.

Negli anni americani vincerà ben tre premi Oscar.

La tradizione artigianale italiana legata alla capacità ingegneristica hanno reso Rambaldi il maggior esponente della meccatronica negli effetti speciali nel cinema e la capacità tecnica di rendere realistico qualsiasi personaggio una sua nota distintiva.

Con lui gli effetti speciali hanno finito di essere solo trucco scenico e sono diventati parte integrante della narrazione filmica.

La mostra racconta la storia di Rambaldi legata a quella del cinema mondiale.

Sono stati ritrovati tutti i materiali, le annotazioni e le diverse versioni delle sue creature più note.

Per l’occasione saranno mostrati al pubblico i bozzetti che hanno portato alla versione definitiva di E.T., gli studi su King Kong e molto altro, come i progetti tecnici sulle movimentazioni dei diversi personaggi.

www.palazzoesposizioni.it.