Tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti e decidere cosa fare a Roma nel fine settimana del 13 e 14 luglio

Weekend ricco di iniziative a Roma: Ligabue venerdì sarà in concerto allo Stadio Olimpico; sabato Ben Harper sarà all’Auditorium Parco della Musica e Carl Brave all’Ippodromo delle Capannelle.

Tornano poi gli appuntamento con “BBQ Party” da Eataly, dedicato a tutti gli amanti del barbecue e della birra artigianale, e la rassegna cinematografica “Cinema di Stelle” a Palazzo Merulana.

E poi Neri Marcorè alla Casa del Jazz per una serata inedita sulle note di Fabrizio de Andrè e Giorgio Gaber.

Ecco tutti i dettagli che vi servono.

Ligabue in concerto all’Olimpico

Ligabue venerdì sarà in concerto allo Stadio Olimpico in occasione del nuovo tour che ha seguito l’uscita dell’album “Start”.

Dopo Firenze, Torino e Milano, il rocker di Correggio sbarca anche nella Capitale dove porterà i suoi più grandi successi e le nuove hit come “Polvere di Stelle” e “Luci d’America”.

Biglietti su www.ticketone.it.

Carl Brave in concerto a Rock in Roma

Carl Brave è in tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, presentato dal primo singolo estratto “Posso” insieme a Max Gazzè.

Sabato il cantante e rapper romano sarà all’Ippodromo delle Capannelle nell’ambito del “Rock in Roma”.

L’album è composto da sette tracce che vanno a formare il naturale sequel di “Notti Brave”, pubblicato a maggio 2018 e entrato al Primo posto della classifica dei dischi più venduti e già Disco di platino (certificato Fimi/GFK).

Biglietto intero 23 euro; www.ticketone.it.



Anfiteatro - ArtCity estate 2019 a Cassino

In occasione della terza edizione di “ArtCity estate 2019”, da venerdì e fino al 2 agosto, si svolge a Cassino la rassegna “Anfiteatro” al museo “G. Carrettoni” e nell’area archeologica di Casinum.

Le cinque serate di “Anfiteatro” saranno affidate ad artisti e interpreti d’eccezione per far vivere l’esperienza del “bello” immerso nella storia.

Sarà Giovanni Allevi a inaugurare venerdì la serie di appuntamenti in occasione del suo “Piano solo tour – Summer 2019”.

Per tutte le info www.art-city.it.

Ben Harper all’Auditorium Parco della Musica

Sabato Ben Harper torna all’Auditorium Parco della Musica in occasione di “Rock in Roma”.

Dopo il suo album di debutto nel 1994, l’artista statunitense ha pubblicato diversi album di grande successo tra cui Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline (nominato ai Grammy) e Call It What It Is nel 2016.

Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione con The Innocent Criminals.

Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi musicali cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun musicista complementare all’altro.

Tour sold-out in tutto il globo, dischi volati direttamente nelle top10 delle classifiche statunitensi, certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo e performance incredibili hanno fatto di Ben Harper e della sua band delle vere e proprie superstar mondiali.

Biglietti a partire da 40 euro.





Neri Marcorè alla casa del Jazz

In prima assoluta a Roma, Neri Marcorè domenica sera renderà omaggio a due icone della canzone italiana, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

L’eclettico attore marchigiano, artista a tutto tondo capace di recitare, imitare, condurre e perfino cantare, salirà sul palco della Casa del Jazz con un ensemble musicale d’eccezione per condurre il pubblico in un viaggio tra parole e note in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica italiana.

Biglietto intero 25 euro; www.auditorium.com.



Bbq Party da Eataly

C’è tempo fino a domenica per partecipare al BBQ Party da Eataly, giunto alla seconda edizione, evento dedicato a tutti gli amanti del barbecue e della birra artigianale.

Non mancheranno degustazioni, incontri, corsi, showcooking e molto altro: il tutto con fiumi di birra artigianale a rinfrescare la serata, musica dal vivo e show.

Per tutte le info www.eataly.net





Cinema di stelle a Palazzo Merulana

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Palazzo Merulana “Cinema di Stelle” con una seconda edizione ricca di appuntamenti: il meglio del panorama cinematografico indipendente per scoprire festival affermati e nuove sperimentazioni.

Sono quattro le rassegne in programma: FuoriNorma Extra/Programma di Corti sperimentali (in programma da venerdì a domenica), Nordic Film Fest SUMMER, il Cinema dell’Invisibile e Opera Prima – I film in esilio.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; tutte le info su www.palazzomerulana.it.



Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi al Museo di Roma

Con circa 320 immagini conservate nelle raccolte del proprio Archivio Fotografico, il Museo di Roma a Palazzo Braschi celebra i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia con uno straordinario excursus negli ambiti più significativi della storia fotografica della capitale prima dell'avvento del digitale.

Suggerendo diversi percorsi di visita, la mostra muove dagli esordi della fotografia in città, con artisti attivi già a ridosso dell’invenzione della nuova tecnica, attraversa le epoche che videro mutare sempre più radicalmente il volto della città, per giungere, senza soluzione di continuità, all’opera di artisti viventi, che hanno operato in un significativo rapporto con Roma.

Il racconto per immagini si snoda per 9 sezioni dedicate alle diverse tematiche, declinazioni e tecniche, di questo affascinante processo.

Per saperne di più www.museodiroma.it, costo biglietto intero 7 euro.





Lungo il Tevere 2019

“Lungo il Tevere” torna ad animare le serate dell’estate romana tra eventi, appuntamenti culturali, musica live, mostre, teatro e degustazioni.

La manifestazione, giunta al suo diciassettesimo anno di attività, si preannuncia ancora più spettacolare e coinvolgente con stand enogastronomici, di arte e artigianato lungo le banchine da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio.

Per tutte le info www.lungoiltevereroma.it.

Mercato Testaccio Open Day

Dopo il successo dello scorso anno, sabato torna la “Festa dell'Estate” al Mercato di Testaccio.

Sarà una serata carica dei colori e dei sapori dell'estate mixati esplosivamente con sonorità surf, caraibiche e latine.

L'Open Day del Mercato di Testaccio è l'appuntamento più atteso del XX Rione, che, per una giornata intera, si riversa festoso nella sua agorà.

Un'occasione per mettere al centro la socialità e la cultura con attività per grandi e piccoli, visite agli scavi archeologici, shopping, street food e musica dalla mattina fino a tarda sera.

Indirizzo Via Galvani / Via Alessandro Volta; www.mercatoditestaccio.it.