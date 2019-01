Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 12 e 13 gennaio

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, mercatini e arte.

Se vi piace la musica, sabato all’Auditorium Parco della Musica ci sarà il concerto di una giovanissima cantante norvegese che si sta facendo strada nel mondo della musica a ritmo di premi internazionali: Aurora.

Per tutti gli appassionati di Giappone, non perdetevi una visita al Giardino dell’Istituto giapponese di cultura.

A Ponte Milvio ha da poco inaugurato un nuovo ristorante pensato per gli amanti della carne di qualità e dei sapori da tutto il mondo: Meaters Brace Bar, da provare!

E poi torna lo shopping vintage al Mercato Monti e proseguono con successo le mostre “Pixar” al Palazzo delle Esposizioni, “Zerocalcare” al Maxxi, “Dream” al Chiostro del Bramante e lo spettacolo “Giudizio Universale” all’Auditorium Conciliazione.



(Continua sotto la foto)

Aurora in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Poco più che ventenne, la giovanissima cantante norvegese Aurora si sta facendo strada nel mondo della musica tra premi internazionali e tour tutti sold-out.

Nel 2015 ha vinto il prestigioso premio Spellemannprisen, il corrispettivo del Grammy norvegese, come miglior esordio con l’EP “Running with the Wolves” e due anni dopo, a gennaio 2017, si aggiudica due Norwegian Grammy come Pop Solo Artist of the Year e Music Video of the Year con il brano “I Went Too Far”, tratto da “All My Demons Greeting Me As A Friend”, il disco di debutto pubblicato a marzo 2016.

Con il primo lavoro sulla lunga distanza Aurora si è esibita due volte in Nord America, con concerti ovunque esauriti, oltre alle apparizioni in importanti TV show tra cui “The Tonights Show Starring Jimmy Fallon”, “Conan” e “The Late Show with Steven Colbert”.

Biglietti da 26 euro.

Mercato Monti

Sabato e domenica torna il Mercato Monti (via Leonina 46) con vestiti, borse, oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti, gioielli e home decor.

Ingresso libero; orario 10-20.

Zerocalcare in mostra al Maxxi

Al Maxxi prosegue il successo della prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano Zerocalcare.

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi.

Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

Biglietto intero 11 euro.

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Un tema che diventa viaggio, scoperta, conoscenza, emozione: il sogno.

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea si rivelano attraverso opere intime e visionarie in un luogo straordinario: il Chiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Parco della Musica sarà un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato. www.giudiziouniversale.com.

Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura

Per un tuffo nel Sol Levante visitate il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura in via Gramsci 74 realizzato dall’architetto Ken Nakajima, responsabile anche del progetto dell'area giapponese dell'Orto Botanico di Roma.

Qui troverete tutti gli elementi essenziali e tradizionali del giardino di stile sen'en: laghetto, cascata, rocce, piccole isole, ponticello e lampada di pietra tôrô.

La veranda tsuridono, che si protrae sul laghetto, è uno dei migliori punti per godere la vista del giardino.

Immancabili i ciliegi che però fioriscono in primavera e che per l’occasione richiamano folle di visitatori.

È prevista una visita guidata gratuita di 30 minuti: per prenotare (con molto anticipo) chiamare lo 06-94844655.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Negli spazi del Complesso del Vittoriano - Ala Brasini non perdetevi l’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro.

Pixar - 30 anni di innovazione in mostra al Palazzo delle Esposizioni

La fama della Pixar, fondata in California nel 1986, è dovuta all'abilità nel combinare arte e tecnologia e all'utilizzo innovativo dei digital media per creare storie originali e personaggi intramontabili.

Da Toy Story, il primo film completamente "animato" al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, i film della Pixar sono riusciti da sempre a coinvolgere e affascinare bambini e adulti.

Ma in pochi sanno che questi incredibili film sono il frutto del lavoro di una squadra di creativi e registi di fama mondiale che utilizza i tradizionali strumenti come il disegno, i colori a tempera, i pastelli e la scultura insieme a quelli dei digital media più all’avanguardia.

Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra “Pixar. 30 anni di animazione” è un vero e proprio viaggio negli Studios, e nell'universo creativo della Pixar che approda al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Il percorso espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film.

Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Ingresso intero 12 euro.

Mostra Il Sorpasso al Museo di Roma

Dalla dura ricostruzione del paese dopo la seconda guerra mondiale al boom economico degli anni ’60.

È questo il periodo storico al centro della mostra fotografica “Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961”, ospitata al Museo di Roma fino al 3 febbraio prossimo.

Le immagini dell’epoca, provenienti da straordinari archivi, rappresentano un ritratto collettivo dell’Italia con le sue speranze, le sue conquiste, i suoi progressi senza nascondere i molti problemi irrisolti, le ingiustizie, le disuguaglianze.

L’esposizione è suddivisa in dieci sezioni tematiche che sviluppano un “doppio sguardo”, affiancando alla visione ottimistica della ricostruzione del paese avviato verso il boom economico, lo sguardo spesso critico dei fotografi indipendenti, che di quell’esplosione osservano contraddizioni, finzioni, perdite. Il “Sorpasso”, oltre ai 160 scatti fotografici offre nel percorso delle spettacolari video-installazioni realizzate con filmati dell’Archivio storico Luce.

Biglietto intero 7 euro.

Nuove aperture… Meaters - Brace Bar

A Ponte Milvio è stato da poco inaugurato (al posto del Voy) un nuovo ristorante dedicato a tutti i carnivori: Meaters, un punto di riferimento per chi ama mangiare la carne in tutte le sue forme.

Oltre alla cottura alla brace, la carne viene proposta in moltissime e differenti preparazioni, figlie di tradizioni e tecniche distanti sia nel tempo che geograficamente.

Alla braceria, tipica della cultura gastronomica di tante parti del mondo tra cui l’Italia, saranno affiancati piatti come gli yakitori giapponesi, i Ćevapčići serbi, il jerk pork giamaicano, fino a ricette da India, Corea, Brasile e Libano.

Anche i dolci saranno volti a condurre il cliente in un viaggio verso terre lontane: dalla japanese cheesecake al lamingtons australiano, dal quindim brasiliano alla dirty cake americana. Ad accompagnare il menu sono presenti un’ampia selezione di vini, birre alla spina e cocktail studiati e preparati dai bartender di Lady’s Bar.

Meaters- Brace Bar, Via Riano 2.