Cosa fare a Roma questo weekend di metà maggio? Tra mostre, eventi e iniziative culturali ecco tutte le iniziative in programma

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta ad offrire non solo arte, mostre ed eventi enogastronomici ma anche tante iniziative all’aria aperta: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Da non perdere, l’appuntamento con l’“Appia Day”, l’evento che domenica farà scoprire, a piedi e in bici, la più celebre delle vie romane.

E poi l’“Eataly Wine Festival”, una due giorni dedicata alle più grandi cantine italiane. Si rinnova anche l’appuntamento con “Ville di Roma a Porte Aperte” con tante aperture straordinarie sabato e domenica: tra queste, lo splendido Villino Andersen.

Per gli amanti dei fiori e delle piante, l’Auditoritium Parco della Musica ospiterà anche quest’anno il “Festival del Verde e del Paesaggio” da venerdì a domenica.

E, per una gita fuori porta, a Orvieto si terrà il “Terrawine Festival” al Castello di Titignano: l’occasione per scoprire olio, vino e prodotti del territorio.

Ecco i dettagli.

Festival del Verde e del Paesaggio all’Auditorium Parco della Musica

Breathe – Respiro è il tema della IX edizione del “Festival del Verde e del Paesaggio”, la green expo più importante d’Italia da venerdì a domenica (dalle 10 alle 20.30) al Giardino Pensile dell’Auditorium Parco della Musica.

Quest’anno il festival riserva ai suoi visitatori importanti novità: i temi trattati vengono ampliati, perché il rapporto con il verde non sia solo un hobby, ma diventi un vero e proprio stile di vita.

Alberi e piante sono il tema principale attorno al quale ruota tutto il Festival: attraverso concorsi, giardini temporanei, vivai botanici, design, architettura, conferenze e workshop, si esplora la relazione tra Uomo, Natura e Città. www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it.

Terrawine Festival al Castello di Titignano, Orvieto

Sabato e domenica Orvieto ospita il “Terrawine Festival – il Vino, l’Olio, la Terra, l’Umbria” al Castello di Titignano, immerso nella natura e tra i vigneti, affacciato sul lago di Corbara.

L’evento accoglie agricoltori, vini, oli e prodotti di qualità, per una due giorni di degustazioni, dibattiti e confronti, incontri informali con i produttori, acquisti diretti.

L’occasione giusta per riscoprire un territorio ricco e sfaccettato, per assaggiare vini e prodotti della terra e confrontarsi direttamente con produttori e professionisti del settore attraverso approfondimenti su vigne e territori, masterclass e degustazioni dedicate a temi diversi, laboratori, seminari e performance.

Orari: 11 – 19.30.

 Ville di Roma a porte aperte

Questo weekend torna l’appuntamento con “Ville di Roma a Porte Aperte” promossa da Turismo Culturale Italiano: la manifestazione prevede l’apertura straordinaria e visite guidate di ville romane, molte delle quali private e chiuse al pubblico.

Sabato alle ore 10.30 è il turno di Villa Barberini al Gianicolo.

Domenica alle ore 10.30 è in programma Villa Papale alla Maliana.

Alle ore 16.30 si prosegue con il Villino Andersen.

Per saperne di più www.turismoculturale.org.

Vegan Food Festival

Domenica, nella splendida cornice di Borgo Ripa (Lungotevere Ripa), si terrà il “Vegan Food Festival”: sarà l’occasione per assaggiare le specialità culinarie preparate dai migliori cuochi nazionali di settore e provare tutti i nuovi prodotti per una cucina al 100% Vegan.

Non mancheranno le attività olistiche, yoga e un hippie market con oltre 2.000 creazioni fatte a mano.

Orari: 11.30 – 22.30.

Eataly Wine Festival 2019

Questo fine settimana torna l’“Eataly Wine Festival”, nelle serate di venerdì e sabato (dalle 18 all’1): un viaggio sensoriale da Nord a Sud dedicato a tutti gli amanti del vino.

Un evento unico per incontrare i produttori ma anche i sommelier e gli esperti del settore e partecipare a corsi di degustazione e show cooking.

Tante le attività in programma tra cui “Il Circolo della bottiglia”: quattro incontri con i produttori.

Venerdì si alterneranno il Corso di degustazione dedicato alla sfida fra “Sangiovese vs Pinot Nero” e il cooking show a cura di Geppy Sfera e Marco Mezzaroma che presenteranno il loro nuovo progetto di Ristorante di gelato, in cui si incontrano gastronomia e gelateria tradizionale.

Ci sarà anche un’area food con ospiti appartenenti al mondo della ristorazione romana che, insieme ad Eataly, offriranno un’ampia scelta di interessanti proposte gastronomiche.

Tra gli ospiti dell’Area Food: lo chef Paolo Trippini con il Bosco Umbro, il nuovo format di Barra – Pescheria con cucina che arriva a Roma con il suo secondo locale in Via dei Banchi Vecchi e Geppy Sferra con il suo originale e nuovissimo Gelato D’Essai. www.eataly.net.

Festival dello Street Food

Questo weekend il format TTS FOOD con la sua carovana di Street Chef arriva a Piazzale della Radio: si tratta della 5° tappa romana del tour 2019 della Typical Truck Street Food.

Tra lo storico rione di Testaccio, il Gianicolo e la Portuense, fino a domenica andrà in scena il “Festival dello Street Food” dalle ore 12 alle ore 24.

Sarà l’occasione per degustare piatti gourmet “on the road” preparati espressi dai migliori Street Chef del nostro circuito.

Prelibatezze siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane solo per citarne alcune.

Piatti gourmet di mare, classici romani e sorprese internazionali.

Ricette della tradizione, rivisitazioni e mix moderni.

Dolci per tutti i gusti, birra cruda artigianale, sangria e tanto alto ancora.

Ingresso gratuito, per saperne di più www.ttsfood.it.

Marco Mengoni al Palazzetto dello Sport

Marco Mengoni venerdì e sabato sarà in concerto al Palazzetto dello Sport dell’Eur per il “Mengoni Live 2019”.

Il tour segue la release di Atlantico, l’ultimo album di inediti di Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music, stabile ai primi posti delle classifiche di vendita e già certificato disco di platino.

Intanto, anche il nuovo singolo Hola (I Say) feat. Tom Walker, certificato disco d’oro, è ai vertici di tutte le classifiche radio e digitali, ha raggiunto quasi 5 milioni di streams su Spotify ed è stabile al primo posto su iTunes e nella top 5 di Apple Music.

Biglietti a partire da 41 euro. www.ticketone.it.

Internazionali di Tennis 2019

Ogni appassionato di tennis non può che sognare di assistere al match del suo campione preferito: e allora l’appuntamento questo weekend è al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d’Italia.

Gli incontri di qualificazione del torneo maschile e femminile si disputano sabato e domenica dalle ore 10.

Per tutte le informazioni e i biglietti: www.internazionalibnlditalia.com.

Appia Day

Domenica torna l’Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum, con l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e tanti eventi – passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli – per vivere l’archeologia e il territorio a piedi e in bici.

Appia Day, che negli scorsi anni ha visto la partecipazione di oltre 150mila persone, sarà riservata esclusivamente a pedoni e pedali, con monumenti aperti gratuitamente e pronti a svelare la loro bellezza e i loro segreti, visite guidate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle storie millenarie del più suggestivo museo a cielo aperto del mondo.

E poi trekking, archeotour in bici, conferenze, mostre, walkabout, street food, musica, attività per bambini.

Anche per questa edizione 2018 saranno tanti gli eventi organizzati soprattutto a Roma, cuore dell’Appia Day, ma anche nei diversi comuni del centro e sud Italia attraversati dall’antica Appia.

Per saperne di più www.appiaday.it.

Miglio di Roma

Sabato torna il “Miglio di Roma”, la gara di mezzofondo (1609 metri) su strada più importante in Italia e inserita nel calendario nazionale Fidal (Federazione italiana atletica leggera).

Giunta alla quarta edizione è ideata e organizzata da Atleticom: non solo corsa, nel corso del pomeriggio sono previsti tre eventi di E-Sports.

Per tutte le info www.ilmigliodiroma.com.





















Un weekend all'insegna della prevenzione al Castel Romano Designer Outlet



Il Castel Romano Designer Outlet dedica una due giorni alla salute delle donne.

La "carovana" della prevenzione per la lotta contro i tumori al seno farà tappa nel centro McArthurGlen della Capitale venerdì 10 e sabato 11 maggio per offrire screening senologici gratuiti su prenotazione, grazie all'ausilio dell'Unità Mobile di mammografia di Komen Italia.



Inoltre, a supporto dell’iniziativa, per tutto il week end il Centro McArthurGlen sarà interamente vestito in rosa: acquistando prodotti di questo colore simbolico, esposti nelle vetrine dei negozi di Castel Romano Designer Outlet, sosterremo Komen Italia per la lotta contro i tumori al seno.

Per info e dettagli: www.mcarthurglen.com