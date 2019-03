Tutti gli appuntamenti in programma da conoscere per decidere cosa fare a Roma nel primo weekend di marzo tra mostre, eventi e mercatini

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire musica, festival e occasioni di shopping.

Sarà un weekend ricco di musica con i concerti di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella ed Emma Marrone al Palalottomatica.

Se vi piacciono le degustazioni, da venerdì a domenica ce ne saranno un paio ad alto tasso alcolico: al Palazzo delle Esposizioni torna il “Whisky Festival” e da Eataly il “Festival delle Birre Artigianali”.

Questo weekend sarà anche possibile visitare gratuitamente musei e monumenti della Capitale.

E se vi venisse voglia di fare acquisti, torna il mercatino di artigianato e vintage al Caffè Letterario.

Ecco tutti i dettagli sugli eventi in programma.

(Continua sotto la foto)

Francesco De Gregori in concerto

Venerdì e sabato Francesco De Gregori sarà in concerto al Teatro Garbatella.

Il cantautore romano, che a seguire si esibirà anche a Lucca e Verona, sarà accompagnato da una grande orchestra che si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

Biglietti da 69 euro.

Festa delle birre artigianali da Eataly

Sta per arrivare la settima edizione della “Festa delle birre artigianali” da Eataly: quest'anno si svolgerà dall’1 al 2 marzo. I

n programma ci saranno incontri, tour, degustazioni di birre a cura di esperti del settore e musica dal vivo.

Questa sarà l'occasione ideale per scoprire le migliori etichette italiane e internazionali abbinate a sfiziosi street food e per conoscere i mastri birrai.

Emma in concerto al Palalottomatica

Emma Marrone venerdì sarà in concerto al Palalottomatica in occasione dell’“Essere qui tour”.

Dopo Milano, Bari e Livorno anche la tappa romana si preannuncia già un successo.

Biglietti a partire da 35 euro.

Mercatino di artigianato e vintage al Caffè Letterario

Domenica al Caffè Letterario torna il mercatino di artigianato e vintage: vi aspetteranno abbigliamento, accessori, musica e brunch.

Dalle 11 alle 19 con ingresso gratuito, via Ostiense 95.

Roma Whisky festival al Salone delle Fontane

“Roma Whisky Festival” è pronta a celebrare, sabato e domenica, la sua VIII edizione al Salone delle Fontane dell’Eur con una programmazione ricca di eventi, numerose novità in termini di brand presenti, ospiti internazionali, contenuti ed experiences.

Il format di base rimane lo stesso e incentrato sulle degustazioni di whisky delle circa 2000 etichette in esposizione.

Non mancheranno le masterclasses, i seminari mixology e un'area bar del tutto rivisitata.

Mercato antiquariato a Ponte Milvio

Domenica a Ponte Milvio (dalle 9 alle 20) si terrà la mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato «Anticaglie a Ponte Milvio» con più di 200 espositori di antiquariato, oggettistica e collezionismo tra mobili, argenti, oggetti d’epoca, collezionismo e modernariato.

Zerocalcare in mostra al Maxxi

Al Maxxi prosegue il successo della prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano Zerocalcare.

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi.

Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

Biglietto intero 11 euro.

Impressionisti Francesi - da Monet a Cézanne al Palazzo degli Esami

Ultimo fine settimana per assistere all’esposizione multimediale internazionale “Impressionisti francesi - Monet to Cézanne” che rende omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile di luce e ombra.

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami vi porterà indietro nell'Ottocento parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea.

Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, più grandi della vita, le audaci pennellate di Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altro ancora. Visitare la mostra vi porterà negli ambienti multischermo più eccitanti del mondo.

Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo.

www.impressionistiroma.it.

Casina delle Civette a Villa Torlonia

La splendida Casina delle Civitte di Villa Torlonia ospita una particolare esposizione con protagoniste le civette.

Non solo dipinti e sculture, ma anche ventagli, aquiloni, gioielli, monopattini, ricami, libri d’artista, video, abiti, cappelli, burattini, intessono un dialogo continuo con gli esuberanti elementi decorativi dell’edificio che ospita il Museo della vetrata Liberty.

Un’idea per trascorrere una domenica nella splendida cornice di Villa Torlonia.

Aperta nel weekend dalle 9 alle 19.

http://www.museivillatorlonia.it/.

Musei statali gratis

Domenica, in quanto prima del mese, i musei statali saranno gratuiti tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso.

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.