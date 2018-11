Tutto quello che dovete sapere per decidere cosa fare a Roma nel weekend a cavallo tra novembre e dicembre tra mostre, eventi e mercatini.



Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire musica, fiere e occasioni di shopping.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie si moltiplicano i mercatini in giro per la città come “Urban Bazar” alle Officine Farneto, “Etsy Made in Italy” al Lanificio e il mercatino a Piazza Mazzini.

Se vi piace la musica segnatevi in agenda per sabato “Musei in Musica”. Questo weekend sarà anche possibile visitare gratuitamente musei e monumenti della Capitale.

E se vi venisse voglia di scoprire un Paese tanto diverso dal nostro non perdetevi gli ultimi appuntamenti con la “Korean Week”!

Ecco tutti i dettagli sugli eventi in programma.

(Continua sotto la foto)



Urban Bazar alle Officine Farneto

La vendita dell’artigianato più popolare di Roma si colora di rosso e torna in una nuova veste tutta natalizia.

Dopo il successo della versione primaverile e di quella autunnale, Urban Bazar apre nuovamente le porte al pubblico da venerdì a domenica.

A ospitare l’evento è ancora una volta l’ex fabbrica romana Officine Farneto.

Il format, ideato da Titti Barra e da Letizia Moroni, vedrà più di 50 espositori mettere in vendita le proprie creazioni tutte rigorosamente artigianali.

Come per le edizioni passate i protagonisti saranno abbigliamento, gioielleria e design con una new entry gastronomica.

Oltre ai tantissimi brand, molti di casa altri esordienti, per la prima volta gli appassionati dell’hand-made potranno acquistare anche panettoni, torroni, biscotti e tantissime leccornie dedicate al Natale.

La fiera romana mantiene la sua forma dai tratti urban e si arricchisce nel contenuto dando spazio alle decorazioni festive.

Tutti gli amanti degli addobbi potranno sbizzarrirsi nell’acquisto di ornamenti per la casa unici e fatti a mano.



Lo spazio esterno sarà allestito per ospitare la nuovissima zona street food che si animerà grazie ai panini gourmet de “La gallina al volante”, dei dolci di “Cookie jam” e dei fritti napoletani di “Frie’n’fuie”.

Korea Week

C’è ancora tempo per vivere l’esperienza di “Korea Week”, la serie di eventi in programma fino al 2 dicembre che coinvolgerà musicisti tradizionali e non, ballerini e persino marionette coreane.

Tutto alla scoperta di uno dei più affascinanti paesi dell’Estremo Oriente: la Repubblica di Corea.

La kermesse, promossa dell’Ambasciata Coreana, è coordinata dall’Istituto Culturale Coreano che ha organizzato un fitto calendario di eventi gratuiti e non, tutti all’insegna dell’arte tradizionale.

La kermesse si chiuderà sabato e domenica con una rappresentazione teatrale inserita nel cartellone del Teatro India (unico evento a pagamento ingresso euro 10, ridotto 7 euro) che unisce marionette, recitazione, mimo e danza coreana.

Musei in Musica

Sabato torna nella Capitale la manifestazione “Musei in Musica”: pagando un biglietto d’ingresso di 1 euro si potranno visitare i Musei Civici aperti di sera, dalle 20.00 alle 02.00, in via del tutto straordinaria.

Inoltre ad animare la serata ci sarà un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo, circa 140 artisti con 100 performance.

Per tutte le info www.museiincomuneroma.it.

Oltrelarte alla Fiera di Roma

C’è tempo fino al 2 dicembre per assistere alla prima edizione di “Oltrelarte/L’eredità del Futuro”, la Fiera dedicata all’antiquariato, al modernariato, al collezionismo e al vintage ospitata alla Fiera di Roma.

La kermesse è riservata sia ad esperti, professionisti del settore e veri e propri investitori ma anche ad un pubblico più orizzontale e curioso.

www.oltrelarte.it.

Palazzi di Roma a Porte Aperte

Continuano gli appuntamenti con la VI Edizione di “Palazzi di Roma a Porte Aperte” organizzata da Turismo Culturale Italiano, manifestazione che si svolgerà per tutto il mese di novembre.

L'evento prevede l'apertura straordinaria con visite guidate di numerosi palazzi romani, molti dei quali privati e chiusi al pubblico, una serie di interessanti itinerari urbani ed alcune escursioni in pullman fuori porta.

Saranno svelate opere e progetti firmati dai grandi Maestri dell'arte e dell'architettura italiana tra palazzi, cortili, cappelle, torri e palazzetti.

In questo programma 73 appuntamenti vi condurranno alla scoperta di Roma e non solo: 16 itinerari urbani e 4 contemporanei, 13 visite guidate, 4 aperture riservate, 31 aperture straordinarie e 2 escursioni fuori Roma, 1 tour fuori regione.

Tra gli itinerari in programma questo weekend, il quartiere Coppedè, Palazzo Cornaro e l’appartamento privato Praz.

Per maggiori dettagli www.turismoculturale.org.

Mercatino di Natale a Piazza Mazzini

A piazza Mazzini, nel cuore del quartiere Prati, torna anche quest’anno il tradizionale Mercatino di Natale con artigianato, oggettistica ma anche antiquariato, mobili, decorazioni, idee regalo e molto altro.

L'appuntamento con il Mercatino di Natale a Piazza Mazzini è dal 1 al 27 dicembre. Dalle 8 alle 20.

Roma Fumettara al Palazzo delle Esposizioni

La Scuola Romana dei Fumetti, fondata da un gruppo d’autori, sceneggiatori e disegnatori romani, ha svolto negli anni un importante ruolo sia nel campo della formazione che in quello della promozione culturale.

Nel tempo, al gruppo iniziale, si sono aggiunti molti ex allievi affermatisi nel campo del fumetto, dell’animazione del cinema e dei videogame.

Si sono così mescolate generazioni, stili e professioni, si sono creati progetti di rilievo: da “I Grandi Miti greci a Fumetti di Luciano De Crescenzo” editi Mondadori/De Agostini, al serial in cartoni animati “Ulisse il mio nome è Nessuno” prodotto da RAI2 e vincitore del premio Kineo/Diamanti al Festival del cinema di Venezia nel 2012.

Da questa esperienza, forse unica, nel panorama editoriale italiano, prende vita la mostra che viene proposta a Palazzo delle Esposizioni e che vuole essere qualcosa di più di una semplice celebrazione.

Innanzitutto per il tema: Roma. La Capitale, vista attraverso lo sguardo ora innamorato, ora ironico, ora malinconico e talvolta dissacrante, di artisti che si esprimono attraverso i comics, l’illustrazione o addirittura lo storyboard cinematografico.

E allora saranno esposte le opere di autori, tutti rigorosamente docenti o ex allievi della Scuola che, per l’occasione, daranno la loro personale visione della città eterna.

Biglietto intero 12,50 euro.

Musei Statali Gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Etsy Made in Italy

Il Natale si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ai regali... Per tutti quelli che desiderano prodotti originali torna “Etsy Made in Italy”: in 14 città italiane, tra cui Roma, sarà possibile toccare con mano creazioni uniche, prodotti vintage e fatti a mano da oltre 250 artigiani italiani.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, che ha visto partecipare 150 artigiani in 9 città, ritornano i pop-up market organizzati dai team di venditori locali e promossi da Etsy con gioielli, vestiti, accessori, arredi di design, decorazioni per la casa e molti altri prodotti.

Chi non riuscirà a partecipare a un mercatino fisico potrà comunque scegliere i suoi regali e quelli da donare, tra le migliaia di creazioni handmade, originali e personalizzabili, acquistabili su Etsy.com.

Nella Capitale l’appuntamento è in Via di Pietralata 159, sabato e domenica.

Per tutte le info www.etsy.com/it.

Balla a Villa Borghese al Museo Carlo Bilotti

Il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, nel cuore del grande parco romano, accoglierà (fino al 17 febbraio 2019) la mostra “Balla a Villa Borghese”.

Sarà l'occasione per presentare un focus incentrato esclusivamente sulle opere dipinte nella Villa con un’indagine sulla prima produzione pittorica dell’artista che, non ancora futurista, è già rivolta allo studio della luce e del colore.

Giacomo Balla si trasferisce nell’estate del 1904 in un antico monastero in via Parioli 6, l’attuale via Paisiello. Nelle stanze-cella di questo angolo felice di natura, ritagliato ai margini periferici della città e molto diverso dall’odierno quartiere Parioli, il pittore stabilisce la sua casa e dipinge ciò che vede dal balcone del suo studio o subito al di fuori della porta dell’abitazione.

Fino al 1910, anno in cui realizza il grande polittico Villa Borghese, il tema della natura ai confini della città diventa per Balla ciò che è per Paul Cézanne la “Montagne Sainte-Victoire”: materia da indagare, da provare e riprovare, da scarnire fino all’astrazione.

Si tratta di uno dei primi temi sperimentali affrontati dal pittore, presentato in questa occasione attraverso una trentina di lavori riuniti organicamente, proprio come saranno, all’epoca eroica del Futurismo, i temi della Rondine, vista dallo stesso balcone, l’Automobile in corsa, la Velocità astratta, le Linee forza di paesaggio, le Trasformazioni forme spirito, il Mercurio che passa davanti al sole, e così via.

Nelle sale al primo piano del Museo, un suggestivo ampliamento della mostra attualizza lo “sguardo fotografico” di Balla attraverso una serie di scatti del fotografo Mario Ceppi realizzati negli stessi luoghi dei dipinti in mostra.