Ecco cosa fare a Roma nel weekend, tra mostre, eventi e iniziative culturali.

Roma è più viva che mai in Primavera: ecco dieci idee per decidere cosa fare durante il ponte del 25 aprile tra mostre d’arte, visite culturali, eventi gastronomici.

Da non perdere, l’appuntamento con le dimore storiche del Lazio che, fino a domenica, saranno aperte in via eccezionale e del tutto gratuita. Tra queste il meraviglioso palazzo Doria Pamphilj in pieno centro storico.

Se vi piace il cibo giapponese, non mancate al Japan Food Festival in scena questa domenica al Borgo Ripa tra degustazioni e show cooking.

In una calda giornata di sole, da non perdere una passeggiata al Roseto comunale che ha appena riaperto le sue porte: un luogo davvero molto romantico sulle pendici dell'Aventino.

Per un tuffo nel passato all’Auditorium Parco della Musica c’è quello che fa per voi: un musical tutto dedicato ai Beatles e ai mitici anni ’60.

Preferite un mercatino? Il 25 aprile c’è un’edizione speciale del Vintage Market a Largo Venue. E per concludere, come suggerimento per una bella mostra fate un salto a Palazzo Merulana dove c’è un’esposizione tutta dedicata a Giacomo Balla.

Scorrete qui sotto per saperne di più.

Roseto Comunale

Ai piedi dell’Aventino, in primavera, si aprono i cancelli di uno dei giardini più romantici di Roma: più di mille specie di rose sbocciano in un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto che per natura e collocazione è già magico.



Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sul Circo Massimo e sul Palatino dimenticandosi il traffico cittadino.



Fino 18 giugno sarà aperto anche la domenica e i giorni festivi dalle 8.30 alle 19.30. Roseto Comunale, Via di Valle Murcia 6. Per tutte le info www.comune.roma.it. Ingresso gratuito.

Dimore storiche a porte aperte

Dopo il grande successo della prima edizione, torna l’appuntamento con le dimore storiche del Lazio a porte aperte. Per quattro giorni, dal 25 al 28 aprile, 80 tra castelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e dimore storiche, parchi e casali saranno aperti al pubblico.



Le quattro giornate di apertura straordinaria gratuita, prevedono anche un ricco programma di spettacoli e degustazioni di prodotti tipici del Lazio, realizzato in collaborazione con Agro Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la promozione del sistema agroalimentare, e ATCL, associazione teatrale fra i comuni del Lazio.



Per conoscere nel dettaglio aperture e orari consultare il sito www.retedimorestorichelazio.it.





World Press Photo 2019 al Palazzo delle Esposizioni

Dal 1955 il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo e premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti.



La mostra del World Press Photo 2019 si terrà a Roma, in prima assoluta italiana, al Palazzo delle Esposizioni a partire dal 25 aprile e fino al prossimo 26 maggio.



John Moore è il vincitore della foto dell’anno dell’edizione 2019 del World Press Photo con lo scatto Crying Girl on the Border che mostra la piccola Yanela Sánchez, originaria dell’Honduras, che si dispera mentre lei e la madre Sandra Sánchez vengono arrestate da agenti della polizia di frontiera statunitense a McAllen, in Texas, il 12 giugno 2018.



Biglietto intero 10 euro. www.worldpressphotoroma.it.

Japan: Food Festival 2019 al Borgo Ripa

Domenica il giardino di Borgo Ripa, in collaborazione con Roma.Eat, si trasformerà per un giorno in un temporary restaurant e ospiterà “Japan: Food Festival 2019”, evento dedicato alla cucina e alla tradizione nipponica.



Dalle 12 alle 23 vi aspetteranno 11 corner dove gli chef vi faranno assaggiare piatti della cultura giapponese. Non mancheranno degustazioni, masterclass, show cooking e workshop che daranno la possibilità agli appassionati di imparare le tecniche, la storia e i segreti del Sol Levante. Tra i ristoranti che prenderanno parte all’iniziativa: Ginza, Sushi & Noodles, Taki e molti altri.



Biglietto di ingresso 15 euro. Indirizzo: Lungotevere Ripa, 3.

Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana ospita “Giacomo Balla. Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico”, una mostra incentrata sul famoso dipinto Primo Carnera del 1933. Un’opera eccezionale della produzione del Maestro futurista. Dipinta sui due lati, con da una parte Vaprofumo del 1926, un soggetto tipicamente futurista che fu esposto nel 1928 alla mostra personale che Balla tenne agli Amatori e Cultori di Roma.



Sul verso dell’opera nel 1933, l’artista dipinge Primo Carnera che si ispira nitidamente a una foto di Elio Luxardo, amico di Marinetti. La mostra si propone quindi di indagare questo passaggio di stile, che sperimenta immagini che si associano fortemente a quelle dei media dell’epoca, alla nascente iconicità dei divi mediatici dello sport come del cinema.



Biglietto intero 10 euro. www.palazzomerulana.it.





Revolution The Beatles Musical all’Auditorium Parco della Musica

Sabato andrà in scena all’Auditorium Parco della Musica lo show che ha già ottenuto un successo strepitoso di critica e pubblico: “REVOLUTION The Beatles Musical”, la storia dei Beatles descritta e impersonata da una delle tribute band più famose, The Beatbox, per la prima volta in Italia affiancata dalla prestigiosa Roma Philharmonic Orchestra.



Uno spettacolo multimediale per rivivere la straordinaria epopea dei Beatles, con un'immersione totale nei favolosi anni ‘60. Gli spettatori verranno coinvolti in un percorso di emozioni non solo musicali, lo spettacolo propone infatti rari documenti video in esclusiva che raccontano quel periodo storico con testimoni che hanno vissuto la magia di quegli anni in prima persona.



Biglietti a partire da 20 euro.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 28 aprile, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30). Non sarà però possibile effettuare la prenotazione. Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.



Per maggiori info: Musei Vaticani.









Vintage Market al Largo Venue

Il Vintage Market torna il 25 aprile con un'edizione del tutto speciale dalle 11 alle 21: sarà una giornata di festa, musica e giochi.



In programma 60 espositori, un’area dedicata al vintage, oggetti fatti a mano e artigianato locale, creazioni di stilisti e designer, illustrazioni, libri e stampe. Indirizzo via Biordo Michelotti 2.



Per info www.vintagemarketroma.it.

Tulipark Roma

Tulipark è il primo giardino olandese in Italia con migliaia di tulipani, incluse 91 varietà.



Giunto alla seconda edizione, TuliPark offre 26.000 metri quadri per godere delle bellezze di questo fiore. Le novità non finiscono qui: con l’esclusivo metodo u-Pick si potranno raccogliere i tulipani preferiti e creare il proprio mazzetto a piacimento.



Quest’anno ci saranno anche più spettacoli di intrattenimento e nuove attrazioni; non mancherà anche uno spazio dedicato ai piatti tipici olandesi come le Frikandellen (salamelle impanate), le dutch Kroketten (crocchette olndesi), il formaggio Gouda e le Bitterballen (polpette). Indirizzo: Via dei Gordiani 73.



Per tutti i dettagli www.tulipark.it.





Villaggio per la Terra

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del mondo. Roma ospita il Villaggio per la Terra al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese, dal 25 al 29 aprile.



Saranno sei intere giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta, con un focus particolare sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: talk, laboratori, mostre ed eventi ad opera delle tantissime organizzazioni che aderiscono ogni anno alla manifestazione.



Per saperne di più www.villaggioperlaterra.it.