Arte, eventi natalizi e mercatini a tema: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma questo ultimo weekend prima di Natale

Finalmente è arrivato il fine settimana e la città è pronta a offrire tante iniziative come concerti, mostre e festival: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Se siete appassionati di dolci tradizionali non perdetevi le tante specialità proposte per l’occasione da Bakery House tra cupcakes decorati a tema, biscotti e piatti speciali.

Siete alla ricerca degli ultimi regali da fare e il tempo stringe? Affidatevi all’aiuto di un’assistente virtuale per scegliere i titoli più azzeccati nelle librerie Mondadori.

E poi da Eataly questo fine settimana prosegue la festa delle birre artigianali, all’Auditorium Parco della Musica continua il successo della pista di pattinaggio IcePark e Antonello Venditti sarà in concerto al Palalottomatica. Torna anche Kickit, il market italiano più importante dedicato alle sneakers.

Continuate a leggere sotto per saperne di più, non vi basterà un weekend per fare tutto.

Bakery House tra cupcake e specialità natalizie

A dicembre da Bakery House si respira un clima natalizio da vera bakery americana.

Nei vari store di Roma (Ponte Milvio, Eur, Corso Trieste) si potranno trovare i nuovi “Special Xmas Cupcake” a base di cranberry, arancia e cannella con creamcheese.

Non mancheranno anche biscotti decorati a tema con frolla classica, gingerbread e tanti cupcakes.

Da Bakery House si potrà festeggiare anche la vigilia di Natale con il “Festivity Brunch”: dalle 9.30 alle 16.00 sarà possibile degustare un brunch con piatti dolci e salati in tipico stile americano, egg benedict, pancake in tante diverse varianti e piatti speciali.

Anche per il 31 dicembre, nei soli punti vendita di Roma, si potrà trascorrere l’ultimo giorno dell’anno assaggiando il Festivity Brunch targato Bakery House. http://bakeryhouse.it/.

Regalare libri per Natale... affidandosi a un'assistente speciale

Avete in mente di regalare dei libri per Natale, vi piace l’atmosfera che si respira in libreria ma non volete perdervi tra le centinaia di titoli esposti sugli scaffali?

Mondadori, in collaborazione con Mauden (partner di IBM) ha dato vita a “MyStore”, un assistente virtuale progettato per offrire in tempo reale ai clienti consigli sui libri tramite un chiosco presente in negozio.

Accedendo con un account Facebook, l’assistente rileva le preferenze identificando i gusti personali.

La selezione viene poi combinata con altri dati, come data di nascita e elenco amici, per generare una lista con i titoli consigliati.

In questo modo, sarà possibile generare una lista "scelta per te" con i titoli suggeriti oppure individuare il libro perfetto per un regalo.

Gli utenti possono anche aggiungere libri a un elenco di preferiti nella sezione "scopri prodotti" ogni volta che accedono a MyStore.

Individuando le preferenze e le abitudini di lettura di un utente, MyStore rende il percorso di acquisto molto più snello, e consente anche di cercare la disponibilità, il prezzo e la posizione in-store del prodotto.

L'obiettivo è invitare le persone a visitare le librerie invece di cercare libri online potendo usufruire un'esperienza personalizzata. Al momento la soluzione è in sperimentazione nel Mondadori Bookstore di via Appia Nuova a Roma.

Mercato Monti

Fino al 30 dicembre il Mercato Monti (via Leonina 46) sarà in versione natalizia con tante idee regalo tra vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero; orario 10-20.

Festa delle birre artigianali da Eataly

Da Eataly prosegue l’appuntamento con la Festa delle birre artigianali con degustazioni, incontri, eventi didattici, laboratori sensoriali e musica.

Venerdì verrà anche presentata la nuova birra natalizia "Fenikso", preparata appositamente per l’occasione.

Kickit al Contemporary Cluster

Domenica, dalle 11 alle 21, torna “Kickit”, il market italiano più importante dedicato alle sneakers e alla moda urbana.

All’interno dello spazio espositivo del Contemporary Cluster, tra oggetti legati al design, installazioni di giovani artisti, dj set allestiti per l’occasione, la vera protagonista sarà la street fashion: Supreme, Adidas, Nike, Yeezy, Asics, North Face, Diadora, BAPE, solo per citare alcuni tra i brand che i 30 espositori proporranno in vendita.

Un vero e proprio market natalizio che dopo il successo raccolto a Roma nello spazio live dell’Atlantico all’Eur, preso d’assalto lo scorso settembre da oltre 5000 persone, approda in una sede d’eccellenza, per creare un evento unico e straordinariamente innovativo per la capacità di mixare la classicità seicentesca degli ambienti con la contemporaneità e l’immediatezza della moda e della cultura di strada.

Icepark all’Auditorium Parco della Musica

All’Auditorium Parco della Musica non perdetevi la pista di ghiaccio di IcePark con eventi, musica, spettacoli, punti di ristoro e attrazioni.

La pista scoperta sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23 con decorazioni e illuminazioni natalizie.

Per tutte le info www.iceparkweb.it.

Antonello Venditti in concerto al Palalottomatica

Sabato Antonello Venditti sarà in concerto al Palalottomatica per il tour “Sotto il segno dei Pesci”.

Il cantautore romano, a 40 anni dall’uscita del disco, darà vita a un evento straordinari e porterà per la prima volta live l’intero album, oltre ai suoi più grandi successi, finalmente nella sua città, dove tutto ebbe inizio.

Brani che sono entrati nella memoria collettiva di un intero Paese, capolavori che restano miracolosamente sorprendenti e che Venditti proporrà nella loro ancora incredibile attualità. https://www.ticketone.it.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Parco della Musica sarà un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato. www.giudiziouniversale.com.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Negli spazi del Complesso del Vittoriano – Ala Brasini continua il successo di un’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro.

Mercatino di Natale a Piazza Mazzini

A piazza Mazzini, nel cuore del quartiere Prati, torna anche quest’anno il tradizionale Mercatino di Natale con artigianato, oggettistica ma anche antiquariato, mobili, decorazioni, idee regalo e molto altro.

L'appuntamento con il Mercatino di Natale a Piazza Mazzini è fino al 27 dicembre. Dalle 8 alle 20.