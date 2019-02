Tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare a Roma nel primo weekend di febbraio tra mostre, eventi e iniziative gastronomiche

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire spettacoli, festival, mercatini e mostre imperdibili.

Ultimi giorni per assistere a “Supermagic” al Teatro Olimpico che vede otto talenti dell’illusionismo e della magia esibirsi in uno spettacolo unico nel suo genere. Sabato si abbassa il sipario sullo spettacolo “Il Corpo perfetto” al Brancaccino e chiude i battenti anche la mostra “Il Sorpasso” al Museo di Roma.

Se vi piacciono i dolci non perdetevi la “Cheesecake week” da Bakery House nelle versioni dolce e salata e il “Tiramisù festival” da Eataly con tante pasticcerie pronte a sorprendervi con le loro delizie.

E si venisse voglia di una gita fuori porta non perdetevi la meravigliosa Civita di Bagnoreggio a pochi chilometri da Roma: un’esperienza da accompagnare anche all’ottima offerta gastronomica locale.

Ecco tutti i dettagli sugli eventi in programma.

(Continua sotto la foto)

Cheesecake week da Bakery House

C’è tempo fino a domenica per partecipare alla “Cheesecake Week” da Bakery House.

La caffetteria d’impronta americana, in collaborazione con Philadelphia, rende omaggio a uno dei più celebri dolci di tradizione anglosassone e per l’occasione svela le nuove cheesecake sia nella versione dolce che salata più altre sfiziose proposte tutte a base del celebre formaggio spalmabile.

Cannella, cioccolato, yogurt e frutti di bosco, crema al cioccolato e cocco, red velvet e fragola senza lattosio, sono solo alcune delle mini cheesecake dolci che verranno preparate nei tre store romani di Bakery House. V

i aspetta anche un piatto composto da tre mini cheesecake salate senza lattosio dal gusto salmone e aneto; pistacchio, limone e pastrami; basilico e pomodori secchi. Inoltre, per tutta la settimana, saranno disponibili anche diverse offerte di bagel con Philadelphia ripieni di gustosi ingredienti.

Supermagic al Teatro Olimpico

Ultimo weekend per ammirare i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in un nuovo spettacolo ai confini della realtà al Teatro Olimpico: “Supermagic 2019 Alchime”.

Lo show di varietà magico più grande d’Europa vi porterà indietro nel tempo in un passato fatto di rituali alchemici, pietre filosofali e veggenti stregoni.

Vi aspetteranno otto talenti sullo stesso palco, sorprendenti apparizioni, levitazioni, carte, colombe, e giochi di prestigio mai visti prima in Italia per 2 ore di spettacolo indimenticabile.

Biglietti a partire da 29 euro.

Festa del tiramisù da Eataly

È il dolce italiano per eccellenza: da venerdì a domenica saranno tre giorni di festa per celebrare il tiramisù da Eataly!

In programma numerose degustazioni di diverse pasticcerie che faranno gustare il celebre dessert in tante diverse varianti.

Non mancheranno anche show-cooking e laboratori per bambini.

Per tutti i dettagli www.eataly.net.

Cinema al Maxxi

Anche quest’anno prosegue la collaborazione tra il Maxxi e la Fondazione Cinema per Roma con una programmazione ricca di film, documentari, incontri, lungometraggi d’animazione e anche serie tv.

Il cinema affiancherà le proposte del museo sull’immaginario tecnologico e surreale dell’arte contemporanea (Low Form), sulla strada come luogo di condivisione e innovazione (La Strada), sul cinema e la fotografia (Paolo Pellegrin. Un’antologia).

Per maggiori dettagli sul programma di questo fine settimana www.maxxi.art.

Il Corpo Perfetto in scena al Teatro Brancaccino

Una donna di quarant'anni dall’aspetto giovanile fa le prove a casa del suo programma "Il Corpo Perfetto" che andrà in onda in diretta tv il giorno dopo e che è anche il nome del metodo da lei creato per vivere in salute.

La prova del discorso si trasforma in un flusso di coscienza su come siamo fatti e su come possiamo raggiungere la perfetta funzionalità del corpo.

Alcuni ricordi di bambina romperanno il suo precario equilibrio mentale mostrando al pubblico dei lati che fino ad allora erano repressi facendola trasformare a tratti in un mostro.

“Il Corpo Perfetto”, in scena al Brancaccino venerdì e sabato (ore 19.45), è uno spettacolo sull’ossessione odierna dell’essere sani, belli, mangiare bio, avere corpi perfettamente funzionanti.

Le diverse facce della protagonista (Lavinia Savignoni che ha anche scritto e diretto lo spettacolo) danno voce, a volte in modo grottesco, ad alcuni aspetti disturbati del nostro mondo contemporaneo.

Si snoda un conflitto aperto tra il bisogno di un corpo perfettamente funzionante, i modi che si usano per ottenerlo, e il tentativo di non perdere genuinità e umanità contro tutto ciò che è inquinato, artificiale.

Questa corsa per trovare l’elisir di eterna giovinezza si scontra con l’incedere inesorabile della vecchiaia che ci riguarda tutti, indipendentemente dagli sforzi fatti per contrastarla con diete e cure di ogni sorta.

Biglietto intero 18 euro.

Low Form - Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale al Maxxi

Un viaggio nell’immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi tra sogni generati da computer, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso dell’esistenza.

“Low Form - Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale” non è solo una mostra ma un laboratorio di studio e confronto su temi e questioni legati al nostro rapporto con la tecnologia e gli incredibili scenari aperti dalla sua evoluzione.

In un’epoca in cui le tecnologie evolvono sempre più rapidamente e ci si interroga su quanto possa spingersi oltre il rapporto fra uomo e macchina, la mostra mette in campo le visioni di 16 artisti internazionali che mostrano un presente e un futuro la cui rappresentazione è figlia dell’inconscio tecnologico e di un immaginario dilatato, in cui si mescolano riferimenti analogici tradizionali e la conoscenza digitale iperconnessa dei nostri giorni.

Biglietto intero 14 euro.

Musei Statali Gratis

Domenica, in quanto prima del mese, i musei statali saranno gratuiti tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso.

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Mercato Monti

Sabato e domenica al Mercato Monti (via Leonina 46) vi aspettano vestiti, borse, oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti, gioielli e home decor.

Ingresso libero; orario 10-20.

Mostra Il Sorpasso al Museo di Roma

Dalla dura ricostruzione del paese dopo la seconda guerra mondiale al boom economico degli anni ’60.

È questo il periodo storico al centro della mostra fotografica “Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961”, ospitata al Museo di Roma fino a domenica.

Le immagini dell’epoca, provenienti da straordinari archivi, rappresentano un ritratto collettivo dell’Italia con le sue speranze, le sue conquiste, i suoi progressi senza nascondere i molti problemi irrisolti, le ingiustizie, le disuguaglianze.

L’esposizione è suddivisa in dieci sezioni tematiche che sviluppano un “doppio sguardo”, affiancando alla visione ottimistica della ricostruzione del paese avviato verso il boom economico, lo sguardo spesso critico dei fotografi indipendenti, che di quell’esplosione osservano contraddizioni, finzioni, perdite.

Il “Sorpasso”, oltre ai 160 scatti fotografici offre nel percorso delle spettacolari video-installazioni realizzate con filmati dell’Archivio storico Luce.

Biglietto intero 7 euro.

Gita fuori porta a… Civita di Bagnoreggio

La splendida Civita di Bagnoreggio (VT) è il luogo ideale per una gita fuori porta vicino Roma.

Nota anche come la "Città che muore", Civita sorge su un terreno molto precario che rischia il crollo perché i vasti banchi d'argilla che la sorreggono sono soggetti a continua erosione.

Il meraviglioso borgo è un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e può essere raggiunto soltanto percorrendo un ponte pedonale: tra vari ristoranti, spicca Alma Civita che ha una sala completamente scavata in un suggestivo banco di tufo e propone ottimi piatti del territorio presentati in chiave moderna www.almacivita.it.