Cosa fare a Roma nel mese di marzo? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti.

Cosa fare a Roma a marzo

Antonio Donghi a Palazzo Merulana

Antonio Donghi. La magia del silenzio è la nuova retrospettiva ospitata a Palazzo Merulana fino al 26 maggio: oltre trenta opere, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, che rappresentano l’intero percorso artistico di uno dei più grandi esponenti del Realismo magico.

Il progetto espositivo, a cura dello studioso Fabio Benzi, mostra come la produzione del pittore romano, tra la fine del 1922 e l’inizio del 1923, subì un mutamento radicale e rapidissimo con il passaggio da uno stile basato su una tradizionale pittura di matrice ottocentesca a una visione completamente rinnovata, capace di inserirsi e incidere nell’avanguardia europea che presto lo avrebbe visto incluso come uno dei maestri più significativi del Magischer Realismus.

Biglietti: intero 12 euro

Indirizzo: via Merulana 121

Caterina Guzzanti al Teatro del Lido

Col suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti nello spettacolo Secondo Lei affronta il tema delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia dal punto di vista femminile.

Una prospettiva di parte, ma aperta e mai giudicante, che in modo perentorio pone al centro una profonda riflessione sulla giustezza della coppia a tutti i costi.

Secondo Lei è una storia sulla crisi tanto del maschio quanto della femmina, nella quale dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia, in cui ognuno riconoscerà tante storie.

Biglietti: intero 8 euro

Indirizzo: via delle Sirene 22

Pink Cocktail al JK Palace per la Festa della Donna

Per celebrare l’8 marzo il JK Cafe si veste di rosa per un aperitivo speciale con cocktail e finger food a tema, dalle 18.00 alle 22.00: ne è un esempio il Golden Women con Franciacorta Ca Del Bosco Brut, Pompelmo rosa, Frutto della Passione, Bitter Roma ed Essenza di Fiori D’Arancio.

E in vista di Pasqua, sabato 30 Marzo (dalle 16.00 alle 17.00) l’hotel propone una divertente sessione di ‘eggs decoration’ dove adulti e bambini potranno mettere alla prova la propria creatività tra uova pasquali, biscotti e altri dolci sotto la guida di un pasticcere esperto. Il pomeriggio proseguirà con una degustazione delle delizie decorate accompagnata da tè, infusi, caffè e cioccolate calde.

Mozzichi d’Italia al St Regis

Lumen, Cocktails & Cuisine – salotto romano dell’iconico hotel The St. Regis Rome – insieme all’Executive Chef Francesco Donatelli dà il via alla rassegna Mozzichi d’Italia: una serie di aperitivi con grandi nomi dell’alta cucina italiana contemporanea e chef stellati che presenteranno la loro interpretazione dei ‘mozzichi’, bite da accompagnare ai cocktails della nuova carta firmata in collaborazione con il Jerry Thomas.

Il prossimo appuntamento sarà il 5 marzo alle 19.30 nel laboratorio di cucina del Lumen con lo chef campano Marco Ambrosino; nel mese di marzo a seguire ci saranno il 12 Sandro e Maurizio Serva, il 19 Luca Ludovici e il 26 Daniele Zazzeri.

Vini Selvaggi a Spazio Novecento

Domenica 10 e lunedì 11, Spazio Novecento ospiterà più di centoventi produttori di vini naturali provenienti dall’Italia e dall’Europa in occasione della fiera indipendente Vini Selvaggi, quest’anno alla quarta edizione.

La kermesse, aperta a operatori del settore e appassionati, vedrà degustazioni, proposte food (Trapizzino, Ritmo e Ruvido) e talk sui temi legati all'agricoltura naturale e alla produzione di vini a basso intervento.

Biglietti: pubblico 25 euro, operatori horeca 15 euro

Orari: domenica 10 e lunedì 11 dalle 12.00 alle 20.00

Rugby Sei Nazioni

Sabato 9 marzo lo Stadio Olimpico ospiterà una super sfida in occasione dell’edizione 2024 del torneo Guinness Sei Nazioni: Italia – Scozia, ultima partita in casa degli Azzurri.

Dopo il successo della prima data italiana del Sei Nazioni, che ha registrato quasi sessantamila presenze, Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village riaprirà le porte per una giornata all'insegna dello sport, della convivialità e della musica indie pop con l’esclusiva esibizione di Sophie And The Giants.

Anche in questa occasione il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village (aperto dalle 10.00 alle 20.00) radunerà tutti i tifosi per godersi il pre e post match all’insegna del divertimento e della condivisione con la possibilità di accedere all’esclusivo lounge The House of Peroni Nastro Azzurro dove ad attendere ci sarà la linea completa dei prodotti Peroni Nastro Azzurro.

Ad animare ancor più l’intera giornata sportiva ci sarà l’accompagnamento musicale firmato RDS.

Maratona di Roma

Domenica 17 marzo torna la Maratona di Roma (alla 29esima edizione): Run Rome The Marathon si snoderà su un percorso di 42 chilometri passando per i luoghi più iconici della Capitale come i Fori Imperiali, il Vittoriano, il Circo Massimo, Trinità dei Monti.

Non mancherà una stracittadina da 5 chilometri, Fun Run, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo.

Al Palazzo dei Congressi dell’Eur sarà ospitato invece l’Expo Village della manifestazione con intrattenimento, stand degli sponsor, food e molto altro.

Concerti

Concerti nel mese di marzo a Roma? In programma ci sono dieci date di Daniele Silvestri all’Auditorium Parco della Musica in occasione del progetto speciale Il Cantastorie Recidivo (3,8,10,11,13,14,15,27,28,29 marzo) che celebrerà i 30 anni di carriera dell’artista romano.

L’auditorium realizzato da Renzo Piano ospiterà martedì 12, in Sala Santa Cecilia, anche il live di della cantautrice americana di origine italiane LP.

A Largo Venue, martedì 21, è attesa Clara, la cantante e attrice di Mare Fuori che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Diamanti grezzi.

Ristoranti da provare e nuove aperture

Allegrìo

Il design e lo stile catturano subito la vista non appena entrati da Allegrìo, una delle ultime aperture nella strada simbolo della Dolce Vita che sta provando a tornare ai fasti del passato tra nuovi hotel, terrazze e locali alla moda.

Dove un tempo c’era la storica pasticceria Palombi, da maggio dello scorso anno ha preso vita il progetto della Creative director Sabrina Corbo che ha voluto chiamare artigiani, artisti e light designer di fama internazionale per realizzare un luogo unico a Roma dove respirare un’atmosfera fatta di energia positiva, colori e luce.

Proprio tutto ciò che esprime il sole, il logo stilizzato di Allegrìo.

E così, una volta varcato l’ingresso, a catturare l’attenzione è subito il lounge bar caratterizzato da un lungo bancone in bronzo dove fermarsi per un cocktail accompagnati, nel weekend, da dj set.

Poco dopo l’occhio non può che cadere sull’arredamento che anima, in modo diverso, ciascuna delle quattro sale tematiche – Joyful, Lucky, Intrepid e In Love – tra carte da parati jungle, sculture, simboli legati alla superstizione e rose di porcellana di Capodimonte.

Audace ed esuberante, lo spirito di Allegrìo fa pensare di essere in qualche metropoli cosmopolita in giro per il mondo, ma la tavola riporta a casa nostra e ai sapori della Capitale: l’Executive chef Daniele Creti propone infatti piatti tradizionali, senza grandi stravolgimenti.

Ne è un esempio la carbonara con pasta del Pastificio Garum, uova di una piccola azienda biologica di Sora, il guanciale dell’azienda Reggiani e il pecorino di Cibaria. Piccolo vezzo: la guarnizione con oro 24k. Così come le classiche polpette, con carne di vitella come vuole la ricetta tipica delle nonne romane.

Altro cavallo di battaglia di Allegrìo è la pizza napoletana, affidata a due esperti di lungo corso come Peppe Aiello e Ivano Veccia, che è valsa premi e classifiche internazionali: si può scegliere tra le versioni più classiche a quelle più fantasiose, passando per le fritte come la Oro di Napoli.

Il Pastry Chef Mario Di Costanzo si occupa dei dessert con classici intramontabili come tiramisù, delizia al limone, maritozzi e pastiera.

La carta dei vini e il servizio di sala sono curati dal sommelier Davide Gelormini che ha selezionato il meglio della produzione vinicola nazionale e internazionale.

Orari: dal lunedì al sabato 12.00 – 00.30, domenica 10.00 – 00.30

Indirizzo: via Vittorio Veneto 114

Menu di Pasqua

ViVi - Villa Pamphili propone uno speciale menu picnic per Pasqua e Pasquetta (31 marzo e 1° aprile) che inaugura così la stagione primaverile: tra le specialità da godersi seduti sul prato del parco più grande di Roma, Quiche di scarola, pinoli, olive e uvetta, Uova e Pollo bio e la Pastiera napoletana fatta in casa. Da accompagnare alla Vitamin Water allo zenzero e lime e prosecco.

Indirizzo: via Vitellia 102 (Monteverde).

Pranzo di Pasqua con vista sulle cupole di Roma? Quest’anno Il Giardino Ristorante, all’ultimo piano dell’Hotel Eden ha ideato un menu ispirato alla tradizione pasquale con tanti piatti dalle materie prime ricercate tra casatiello, agnello, corallina e dolcetti di Pasqua.

Neve di Latte

Ha appena riaperto, con un nuovo restyling a tema Sunrise Experience, il primo punto della gelateria Neve di Latte in via Luigi Poletti 6 (quartiere Flaminio).

Tutti i colori dell’alba saranno ricreati all’interno del locale per accompagnare e arricchire l'esperienza con un'attenzione particolare alla sostenibilità: dall'utilizzo del tavolo sociale realizzato con capsule di caffè a cialde alla scelta di produttori a impatto zero o positivo.

Rimane invariata la qualità del gelato, con i gusti iconici neve di latte e cioccolato al 95%, il semifreddo alla zabaione e tutti i gusti di stagione.