Cibo, sport, shopping e feste: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Milano nel fine settimana

Un weekend di metà luglio a Milano che non ha paura della prova costume.

Il motivo è presto detto: c'è tantissimo da fare per chi vuole stare all'aria aperta a gustare prelibatezze di ogni tipo.

Si va dalle bowls di riso allo street food salentino, dai gelati alle grigliate.

Alla dieta si penserà lunedì. O se preferite potete sempre mettervi in sella e fare una pedalata in notturna in compagnia, per smaltire e divertirvi.

Ai più pigri restano sempre gli spettacoli, che animeranno tutta la città, cinema compresi.

Ecco gli appuntamenti e i luoghi da non perdere.

Holi Dance Festival



Sabato 14 luglio l'Ippodromo Snai di San Siro si trasformerà sotto un'esplosione di colore per il party itinerante che fa tappa a Milano.



L'idea è quella di ispirarsi alla festa dei colori che si celebra ogni anno in India, per salutare l'inverno e accogliere a braccia aperte la bella stagione, metafora della vittoria della vita sulla morte.



Così ecco che i partecipanti potranno comprare i sacchetti di polvere colorata da lanciare in aria allo scoccare di ogni countdown durante le dodici ore di festa, da mezzogiorno a mezzanotte.



Gli organizzatori consigliano di vestirsi di bianco, per far sì che i colori creino sugli abiti delle vere e proprie opere.







Salento in festa



Da venerdì 13 a domenica 15 torna la terza edizione della manifestazione dedicata alla tradizione salentina.



Tre giorni in cui ballare e soprattutto mangiare nella location estiva di Storie Metropolitane, sui Navigli.



Qui potrete assaggiare piatti tipici, come pasticciotti, puttule, panzerotti, friselle e rustici, con cui cenare o fare l'aperitivo prima di scatenarvi con i live che inizieranno a partire dalle 21.







Unboxing Amazon

Per celebrare l'arrivo del Prime Day di lunedì 16 luglio, Amazon ha deciso di organizzare due giorni di eventi e di festa, venerdì 13 e sabato 14.

*** Quattro trucci per risparmiare all'Amazon Prime Day ***

È Piazza XXV Aprile la location scelta per l'occasione, dove si terranno esibizioni live con ospiti musicali, showmatch, showcooking, sketch e incontri gratuiti e aperti a tutti.

Achille Lauro, Rkomi, John Peter Sloan e i Boiler sono solo alcuni degli artisti che si alterneranno sull'enorme palco a forma di scatola con il sorriso Amazon.



Qui trovate il programma completo.

Super Bowls



No, nessun errore. Non siamo in America e non stiamo parlando dell'evento sportivo più atteso dell'anno, ma di una tre giorni dedicata ai poké.



Fino al 15 luglio, infatti, l'East Market Diner proporrà le ormai celebri bowls in cinque varianti: chicken, salmon, tofu, egg e poké.



Per ogni piatto si può scegliere tra la variante con riso bianco o integrale.



A completare il tutto, birre, cocktail e persino acqua di cocco.







Milano CalcioCity



Non poteva che iniziare in concomitanza con il weekend della finale dei Mondiali il primo grande evento diffuso dedicato al calcio, che invaderà la città per raccontare lo sport nazionale.



Il cuore pulsante degli eventi sarà la Triennale, ma tante iniziative saranno organizzate in giro per strade, cortili, centri sportivi e oratori.



In programma tante storie, quelle che hanno reso grande questo sport e i suoi protagonisti, attraverso il racconto che ne è stato fatto nel cinema, nella letteratura, nella musica e nel teatro.



E poi giochi, progetti di inclusione sociale e incontri con le squadre, maschili ma anche femminili.



Il primo appuntamento con Milano CalcioCity è fissato il 13 luglio alle 21: Federico Buffa, uno dei più noti e amati narratori di sport, sarà protagonista dello spettacolo teatrale Il rigore che non c’era nel Giardino della Triennale (ingresso libero con prenotazione obbligatoria).

Milano CalcioCity andrà avanti fino all'1 ottobre.



Gelati Mondiali



Restando in tema di calcio, in occasione della fase finale dei Mondiali, fino a domenica 15 luglio, l’agrigelateria Gusto 17 realizzerà dei particolari gusti ispirati alle tradizioni pasticcere dei paesi protagonisti delle fasi finali della competizione.

Tarte Tatin francese, Gaufres de Liège belga, Chelsea Bun inglese e Kremsnite croata: a voi la scelta!

Chill and Grill



Le grigliate piacciono a tutti, quando si tratta di mangiare, un po' meno quando si tratta di stare lì di fronte al barbecue sfornando pietanze per tutti, specie con il caldo.



Per ovviare al problema Novotel Milano Linate ha deciso di organizzare per tutte le domeniche di luglio e agosto, a partire da domenica 15 luglio, un aperitivo con grigliata a bordo piscina.



Dalle 18,30 al costo di 20 euro si potranno gustare, tra un tuffo e l'altro, verdure, costine, wurstel e salamelle, accompagnate da focaccia, cocktail e dj set.



E per chi volesse rilassarsi l'intera giornata è disponibile anche un pacchetto completo (al costo di 35 euro), con ingresso la mattina a mezzogiorno, che include, oltre alla grigliata serale, anche il pic nic nel parco a pranzo, con accesso alla piscina fino alle 22.







Bike Night



Per smaltire tutte le calorie accumulate con le proposte culinarie precedenti una soluzione c'è: la manifestazione in notturna organizzata da Witoor sabato 14 luglio.



Si tratta di un tour che prevede un percorso che va da piazza Leonardo Da Vinci fino al Lago Maggiore.



I partecipanti attraverseranno piazza Duomo e proseguiranno poi sul Naviglio Grande, fino all’arrivo ad Arona, per un totale di 100 km di pedalata notturna.











Cinemadays



Torna l'iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.



Fino al 15 luglio sarà possibile assistere alle proiezioni dei film in circuito in questo momento al prezzo ridotto di 3 euro.



Queste le sale aderenti in città: Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center, Ariosto, Cinema Arlecchino, Cinema Teatro Martinitt, Citylife Anteo, Ducale Multisala, Mexico, Multisala Centrale, Multisala Colosseo, Multisala Eliseo, Orfeo Multisala, The Space - Milano Odeon, UCI Cinemas Bicocca, UCI Cinemas Certosa, UCI Cinemas Gloria.





Red Bull Epic Rise



Il comico Herbert Ballerina, lo youtuber Andrea Pirillo e la giornalista Irene Saderini saranno i giurati della folle gara su due ruote che sabato 14 luglio radunerà a Clusone (Bergamo) stravaganti rider in sella ai loro ciclomotori pimpati.

L'obiettivo è quello di raggiungere la cima della ripidissima salita di 50 metri del "Pic del Truna".



L’evento si svolgerà all’interno del Motor Party, una grande festa per tutti gli appassionati dell’off-road e del mondo dei motori, dove a partire dalle 17 a contendersi il titolo di “Epic Rider” saranno i piloti delle tre categorie in gara: la classe Stock, i Truccati e la categoria Proto.