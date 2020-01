Mostre, incontri, mercatini e party: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

È il primo weekend di febbraio e mentre pian piano ci avviciniamo alla primavera, Milano si risveglia dai giorni della merla (che tutto sommato non sono stati così freddi) e riprende il suo tran tran.

Tante le iniziative pronte ad animare questo fine settimana tra shopping, arte e momenti di riflessione.

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Milano e dintorni.

Incontro con Liliana Segre

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, il Memoriale della Shoah ha deciso di organizzare un'intera settimana di appuntamenti per non dimenticare.

Domenica 2 febbraio la serie di eventi si conclude con un incontro con Liliana Segre, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità Ebraica di Milano.

Titolo: Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo, durante il quale la senatrice a vita ricorderà come proprio dal binario del memoriale partì per i campi di concentramento il 30 gennaio 1944.

L'evento inizierà alle 18 e vedrà la partecipazione anche del rabbino capo di Milano Rav Alfonso Arbib, il Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah Roberto Jarach e lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz.

Un'installazione contro l'odio verso le donne

In occasione del lancio di Luna Nera, serie originale Netflix ambientata in Italia nel XVII secolo che vede come protagoniste un gruppo di donne perseguitate per stregoneria, la piattaforma di streaming ha realizzato un'installazione interattiva che si pone come un invito a riflettere sul tema della persecuzione delle donne.

"Se una volta venivano accusate di essere streghe e bruciate pubblicamente – come Luna Nera racconta – oggi le donne continuano a essere bersaglio di numerosi insulti online", si legge nella presentazione.

L'opera, esposta e visitabile in Piazza XXV Aprile fino al 5 febbraio, rappresenta un grande rogo contemporaneo, in cui a bruciare e ferire sono le parole e le fiamme dell'odio.

Tutto lo spazio interno, infatti, è completamente invaso da frasi realmente pubblicate online contro le donne, e il visitatore – grazie all’utilizzo di un’interfaccia creata ad hoc – può selezionare uno degli insulti proiettati e cancellarlo. Non solo, grazie alla collaborazione con Parole O_stili, il progetto sociale volto alla sensibilizzazione contro la violenza delle parole, l’insulto sarà realmente segnalato in rete, con l’obiettivo che venga cancellato definitivamente.

Le parole e le frasi d’odio proiettate sono frutto della ricerca di un software dotato di intelligenza artificiale che ha rintracciato ed estratto più di 7.000 insulti – tra le decine di migliaia presenti nel web – verso le donne sui principali social network.

Steve McCurry in mostra

Fino al 13 aprile, l'Arengario di Monza ospita la mostra di Steve McCurry dal titolo Leggere.

L'esposizione, curata da Biba Giacchetti, con i contributi letterari dello scrittore Roberto Cotroneo, presenta 70 immagini dedicate alla passione universale per la lettura, realizzate dal fotografo americano nei suoi 40 anni di carriera.

Scatti che lo stesso McCurry aveva raccolto in un volume e che ritraggono persone di tutto il mondo, assorte nell'atto intimo del leggere e che testimoniano la capacità dell'artista di cogliere con l'obiettivo soggetti che vengono trasportati in mondi immaginati, in dimensioni altre nella mente di chi guarda.

Dove guardare il Super Bowl LIV

La 54esima edizione del Super Bowl si terrà domenica 2 febbraio e anche quest'anno promette di fare ascolti record.

In campo a contendersi il titolo della NFL i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, mentre le regine dell'Half Time Show saranno Shakira e Jennifer Lopez.

Il match sarà visibile in chiaro, ma se temete di non reggere la nottata in casa da soli, potete unirvi ad altri appassionati in uno dei tanti locali in giro per la città che hanno organizzato una serata dedicata a partire dalle 23, come per esempio la Salumeria dello sport e il Mind the Gap a Milano o la Birreria Sempione a Nerviano.

Wunder Mrkt al Base

Per la nuova edizione del 2020 il mercatino delle meraviglie torna nel cuore di via Tortona, al BASE, per dare vita a un appuntamento che si prefigge di coinvolgere la collettività cittadina, solleticandone il gusto, stimolandone la fantasia, divertendosi a raccogliere "sotto lo stesso tetto" le incarnazioni più diverse del concetto stesso di creatività, dalle lampade ai giornali d'epoca, dal vintage alla grafica, dall'arte al design.

Due giorni, sabato 1 e domenica 2 febbraio, dedicati allo shopping, al divertimento e alla musica.

L'ingresso è gratuito.

Musei gratis

Il 2 febbraio torna la Domenica al museo, l'iniziativa promossa dal ministero per i beni culturali che permette di visitare poli espositivi gratuitamente ogni prima domenica del mese.

Ecco l'elenco dei musei aperti gratuitamente a Milano: Museo civico di storia naturale, Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea, Museo Studio Francesco Messina, Casa Museo Boschi Di Stefano, Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano, Museo del Cenacolo Vinciano, Pinacoteca di Brera, Gallerie d'Italia, Civico Museo archeologico, Armani Silos

Nightlife

Allo Spirit de Milan il weekend sarà all'insegna della musica.

Sabato 1 febbraio torna la serata Holy Swing Night. In concerto la band Four On Six, con un repertorio tra tradizione e modernità, da Django Reinhardt alle musiche popolari, rigorosamente riproposte in chiave swing.

Domenica 2 febbraio il musicista Ruben Minuto presenterà dal vivo il suo nuovo album "Think Of Paradise", con la sua "Full Band" e numerosi ospiti.

Al Fabrique sabato 1 febbraio si balla tutta la notte con musica Anni '50 e '60 per la serata Twist & Shout.

Due passi (e una foto) alla Biblioteca degli alberi

Il BAM, Biblioteca degli alberi diventa (ancora) più instagrammabile grazie a un'iniziativa di Samsung, Gufram, IED Milano e M&C Saatchi.

Sulla passeggiata del BAM, il giardino botanico nato nel cuore di Porta Nuova, sono comparse infatti due nuove panchine (Cloud Bench e Nature Bench), disegnate su Galaxy Note con l'innovativa S Pen intelligente e realizzate da Gufram, perfette per degli scatti con lo skyline di Gae Aulenti come sfondo.

Le prime due panchine saranno esposte fino al 6 Febbraio, dal giorno dopo verranno sostituite da altre due panchine (Love Bench e Family Bench) dal 7 fino al 14 febbraio, per romanticissimi scatti di San Valentino.

Queste installazioni rappresentano la prima fase del progetto “Re-imagined with Samsung Galaxy Note”, che si svilupperà nel prossimo futuro con varie modalità.

Van Gogh a Parma

Fino al 26 aprile Palazzo dalla Rosa Prati ospita la mostra Vincent Van Gogh Multimedia & Friends, l'esposizione dedicata al genio olandese, che grazie alle infinite possibilità offerte dalle nuove tecnologie emerge sotto una nuova luce.

Riprodotti su supporti multimediali, i ritratti e gli autoritratti, le nature morte e i paesaggi del pittore prendono letteralmente vita, raccontandosi attraverso dense pennellate dall’apparenza fortemente materica e fascinazioni digitali, che consentono al visitatore di vivere un’esperienza avvolgente e di sentirsi totalmente immerso nelle opere più celebri.