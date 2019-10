Dagli eventi di Halloween alle iniziative enogastronomiche: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano in questo weekend lungo

Weekend lungo che inizia già giovedì sera con la notte di Halloween.

E se non mancheranno iniziative di ogni genere per celebrare a dovere la serata tra feste in maschera, maratone cinematografiche e spettacoli, il fine settimana proseguirà con tanti altri appuntamenti, perlopiù legati al gusto, con cui rifocillarsi per tuffarsi in pieno nel mese di novembre.

Ecco cosa c'è in programma per decidere cosa fare a Milano nel Ponte dei Morti.

(Continua sotto la foto)

Milano da brividi

Una notte da paura alla scoperta delle storie più oscure che popolano la città. Così Milano in Tour ha pensato di far vivere la sera di Halloween ai meneghini.

La visita partirà alle 21 da Piazza Vetra, dove si consumavano le condanne a morte, anche quelle di streghe ed eretici i cui spiriti aleggiano ancora nella zona.

Il giro proseguirà poi sulle tracce del serial killer di Milano, l'assassino della Stretta Bagnera, per chiudersi al Castello Sforzesco, la casa di fantasmi tormentati e di segreti da svelare.

Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Chi vuole, può presentarsi in maschera o con dettagli horror per l'occasione.

In questo caso, da tenere presente l'iniziativa Make Fun lanciata da Chupa Chups, che dalle 16 alle 18 allo store di Nyx Professional Makeup dove sarà presente la youtuber Giulia Penna, che ha pensato a un make up apposta per questo Halloween 2019, uno Skull in versione super colorata.

I primi 100 fan che arriveranno avranno la possibilità di incontrare Giulia in un esclusivo meet&greet, mentre tutti i ragazzi potranno essere truccati dalle make up artist di Nyx Professional Makeup.

Cioccolato sui Navigli

Dal 31 ottobre al 3 novembre artigiani cioccolatieri da tutta italia si danno appuntamento in Alzaia Naviglio Pavese per la manifestazione dedicata al cacao e alle sue derivazioni.

Degustazioni, laboratori e show cooking animeranno il fine settimana. La sera del 31, in occasione di Halloween, è previsto uno stand di make up a tema cioccotrucco e truccamostri, per adulti e bambini.

Non mancheranno poi momenti di animazione con artisti di strada e musica dal vivo.

Spettacoli da paura

Per la serata del 31 ottobre il Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo allestisce The Addams Family Tribute, uno spettacolo ispirato alla famosa famiglia sui generis vista in tivù.

Varcata la soglia del tendone, il pubblico si ritroverà immerso in un castello dall’atmosfera spettrale, dove artisti circensi, truccati e mascherati, si diletteranno in evoluzioni che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini.

Lo show sarà arricchito da alcuni numeri di magia e illusionismo.

Quest’anno è previsto un doppio spettacolo: alle ore 17.30 e alle 20.30.

Allo Spazio Teatro 89, invece, andrà in scena un altro grande classico questa volta in musica. Parliamo del The Rocky Horror Picture Show con la Rocky Horror Live Band che riproporrà dal vivo, in un modo del tutto inedito, la celeberrima colonna sonora.

Appuntamento per le 21,30.

Feste di Halloween (e non solo)

Da anni ormai quella del 31 ottobre è una serata speciale che a Milano offre mille possibilità. Tra queste quella offerta da Heineken, che da Vista Darsena organizza un vero e proprio Black Circus.

Gli artisti del Circo Nero si esibiranno in performance macabre per inquietare tutti gli ospiti, accompagnati dal Dj-set di Akeem of Zamunda e dalle truccatrici cinematografiche.

L'ingresso è libero.

All'Amnesia il 31 ottobre si balla con i Dj Leon e Simonel Liberali, mentre al Carroponte arriva il Random Party, format per divertirsi lasciandosi andare al caso.

Per chi volesse proseguire con le celebrazioni, sabato 2 novembre in occasione della festa messicana El Dìa de Muertos, all'Apollo Club si celebra la Revoluciòn Creativa.

L’artista contemporaneo Ozmo, il duo musicale Coma_Cose, la tatuatrice Lucille, il collettivo registico milanese Bendo e il collettivo di fotografi Perimetro sono stati coinvolti da Espolòn - la tequila premium prodotto artigianalmente con il 100% di Agave Blu - come promotori della revoluciòn per lasciare al mondo la propria traccia e il proprio segno, ciascuno con un suo carattere e disciplina.

Suggestioni a tema, animazioni, show e performance del Circo Nero, altari celebrativi della street art e dei tattoo, teschi calavera e molto altre sorprese animeranno la serata.

L'ingresso è gratuito su registrazione con free drink.

Birrifici erranti in cascina

Dal 31 ottobre al 3 novembre la Cascina Cuccagna dedica l'intero weekend al luppolo.

La manifestazione intende far vivere al pubblico un'esperienza gustativa a 360° con i mastri birrai che spiegheranno aromi, lavorazione e gradazione delle loro creazioni.

Non mancherà poi lo street food, per rifocillare lo stomaco, e momenti di animazione con concerti dal vivo e artisti di strada, oltre alla consueta area relax.

Maratona di horror al cinema



Ancora Halloween, ancora possibilità di scelta per tutti coloro che alle discoteche preferiscono il caro vecchio cinema.

La notte del 31 ottobre gli Uci Bicocca, MilanoFiori e Lissone propongono una maratona di film all'insegna dell'horror organizzata in collaborazione con Midnight Factory.

A partire dalle 00:30, sarà possibile assistere alla proiezione di cinque pellicole: a mezzanotte e mezza ci sarà 31; alle 2:30 Tales of Halloween; alle 4:30 It Follows; alle 6:30 The Green Inferno e alle 8:30 Zombi.

Milano Wine Festival



Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna la Fiera Nazionale del Vino.

Dal 31 ottobre al 3 novembre Piazza Città di Lombardia ospiterà gli stand di produttori vinicoli provenienti da tutta Italia, dalle cantine più rinomate a quelle ancora poco conosciute, ma molto apprezzate dagli esperti del settore.

Tra i partecipanti già annunciati, le Aziende Agricole Pezzalunga, Seirole, Tojo, Tolardo Severino, Malvicini, Del Poggio, La Carcaia, Azienda La Culma, Bottenago, Barone di Bolaro, Capri Moonlight, Cascina Poggia, Corte dei Papi, Fradè Wine, Le Sette Aje, Azienda Maurizio Sebaste, Terrasolata, Champagne Bijotat e molti altri si aggiungeranno a impreziosire ulteriormente la lista dei marchi presenti.

“Bere meno, ma bere meglio, questa la mission di Arte del Vino, ideatore del progetto che mira a raccogliere in un unico luogo le tradizioni, i saperi e le storie dei produttori di tutta la penisola, per dare loro la possibilità di presentare al pubblico i propri prodotti in quattro giorni di degustazioni e condivisione.

Nuovi locali da provare



Se volete approfittare di questo weekend lungo per scoprire nuovi ristoranti, abbiamo due proposte per voi.



La prima è Bioesserì, che dopo il successo del locale di Brera fa il bis con un nuovo spazio in Porta Nuova.



Un luogo in cui niente è lasciato al caso, dall'arredamento, che rispetta la storia del posto con mattoni e travi a vista, alla lista dei vini, ricchissima, alle piante utilizzate come vero e proprio complemento d'arredo, senza trascurare - ovviamente - la cucina, affidata a Federico Della Vecchia con Vittorio e Saverio Borgia.



Ideale anche per l'aperitivo o il dopo cena con il cocktail bar guidato da Andrea Di Prionzio.



Fa il bis anche Alessandro Del Piero, che dopo il successo di Los Angeles ha deciso di portare anche a Milano il suo N°10, ristorante in via Monte Grappa affidato allo chef piemontese Corrado Michelazzo.



La filosofia del locale sarà quella del life sharing, quindi, a qualsiasi ora «sarà possibile assaggiare bocconi cucinati in show cooking, bere un cocktail o una bollicina Ferrari, assaggiare una pizza ad impasto speciale. Il tutto abbinato a una scelta musicale, mentre eventi speciali si terranno ogni 10 del mese. E c’è anche la possibilità di organizzare una serata privata con un menù dedicato, nella “sala Ferrari”. A me piacciono locali così, sempre animati e completi. Piacevoli da vivere per tutto il giorno dove la qualità, l’accoglienza e l’empatia sono gli elementi fondamentali», aveva raccontato l'ex calciatore.

Artissima 2019

Per una gita fuoriporta dal sapore culturale arriva all'Oval Lingotto la celebre fiera di arte contemporanea, che fin dal 1994 - anno della sua fondazione - unisce l'attenzione al mercato internazionale alla volontà di puntare su sperimentazione e ricerca.

Dal 31 ottobre al 3 novembre i visitatori potranno ammirare il lavoro delle circa 190 gallerie provenienti da tutto il mondo, suddivisi in quattro sezioni: Main Section, Dialogue, New Entries, Art Spaces & Editions.

Una mostra per bene

Torneria Tortona ospita una mostra con 55 opere realizzate dagli studenti di Brera per sostenere le donne che affrontano il cancro.

“I capelli: simbologia, semiologia e sociologia attraverso lo sguardo dell’artista”, promossa da Alfaparf Group - multinazionale della cosmetica - è stata realizzata attraverso un concorso e potrà essere visitata fino al 15 novembre con ingresso gratuito.

In esposizione, 55 opere realizzate da oltre 70 studenti iscritti al biennio di Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera, sul tema dei capelli e sul loro valore simbolico e psicologico.

Il ricavato dei lavori acquistati sarà devoluto alla Onlus “La Forza e il Sorriso”, per sostenere le donne che affrontano il cancro.

Torneria Tortona, Via Tortona 32

Apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18