I saldi fanno bene alla salute e all'umore: ecco quattro buone ragioni per uscire subito a comprarvi un regalo

Iniziano i saldi e con loro il dilemma: ne approfitto o mi tengo la quattordicesima in tasca per le vacanze?

Bene, la risposta non è così scontata, appunto, nemmeno se ci si rivolge alla psicologia.

È dimostrato infatti che comprare con i saldi fa bene alla salute e all'umore.

Comprare con i saldi fa bene alla salute: ecco perché

1. Vi sentirete soddisfatti

Avete presente quella sensazione di compiacimento post shopping?

Pensate poi se è uno shopping intelligente, mirato a capi che piacciono e che costano la metà.

Dovreste andare subito a comprarvi qualcosa, anche solo per la sensazione di soddisfazione che proverete.

Ci sono numerose ricerche che testimoniano che lo shopping è in grado di farci produrre endorfine - i neuro-ormoni della felicità.

2. Proverete la shopping therapy

La rivista Journal of Psychology and Marketing ha pubblicato uno studio in cui il 62% dei partecipanti ha dichiarato di effettuare acquisti per tirarsi su di morale mentre il 28% fa shopping come se fosse una sorta di auto ricompensa.

Questi dati potrebbero mostrare come le persone si sentano effettivamente meglio e sentano di avere un umore più positivo dopo una seduta di shopping.

Attenzione solo a non esagerare, gli acquisti non devono mai sfociare nel compulsivo, i nuovi capi sono un piacere che non è strettamente necessario.

3. Vi prenderete un momento solo per voi

Mai andare per saldi con le amiche o con il fidanzato.

Le amiche le avrete già perse di vista appena entrate nel negozio e le ritroverete (forse) un’ora dopo sommerse da una montagna di vestiti che voi poi dovrete valutare.

Il fidanzato? Sparirà come le migliori magie perché diventerà il vostro appendi abiti e dopo dieci minuti comincerà a lamentarsi in sequenza di: caldo, troppe persone, i vestiti sono tutti uguali, tanto ti sta bene tutto, cosa devi fare di tutta questa roba.

Andate da sole e potrete fare tutto ciò che volete, nei tempi che preferirete.

4. Andare per saldi fa anche dimagrire

Un sondaggio britannico riportato nel Daily Mail ha riportato che in un anno ogni donna brucia in media 15.000 calorie girando per i negozi.

Questo dato equivale infatti al consumo per una camminata di circa 300 chilometri.

Molti dei quali, appunto, percorsi nei periodi dei saldi.

Foto: Unsplash