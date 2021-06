I saldi estivi 2021 sono alle porte: ecco il calendario per conoscere le date di inizio, regione e regione.

Ci siamo: i saldi estivi 2021 sono qui! Online, sui grandi ecommerce e sui siti dei brand, già da un paio di settimane, sono partite interessanti promozioni per gli iscritti e non e molte/i di noi si sono scatenate/i alla ricerca dell'affare d'oro.



Ma i saldi estivi veri e propri, ovvero quelli nei negozi fisici, quando partono? Il calendario con le date di inizio di tutte le regioni è già disponibile e potete consultarlo qui.



La data ufficiale per la stragrande maggioranza delle regioni è il 3 luglio anche se Sicilia e Basilicata hanno anticipato rispettivamente al 1° e il 2 luglio. Ancora non abbiamo informazioni sulla Campania che non ha reso note le date di inizio.

Una piccola avvertenza: nonostante la situazione dei contagi da Covid 19 sia in miglioramento nel nostro paese, immancabili le raccomandazioni del caso a fare attenzione alle poche e semplici norme che abbiamo ormai imparato ad adottare. Mascherine sempre indossate correttamente, gel igienizzante sempre a portata di mano e - inevitabilmente - prepararsi a possibili code fuori dai negozi per garantire il corretto distanziamento per uno shopping all'insegna della sicurezza.

Saldi estivi 2021: il calendario con le date di inizio regione per regione



Sicilia: giovedì 1 luglio a mercoledì 15 settembre

Basilicata: venerdì 2 luglio a giovedì 2 settembre

Lazio: sabato 3 luglio a venerdì 13 agosto

Calabria: sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Lombardia: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Piemonte: sabato 3 luglio a sabato 28 agosto

Liguria: sabato 3 luglio a lunedì 16 agosto

Veneto: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Marche: sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Abruzzo: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Emilia-Romagna: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Umbria: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Toscana: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Valle d'Aosta: sabato 3 luglio a giovedì 30 settembre

Friuli-Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Sardegna: sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre

Molise: sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Puglia: sabato 24 luglio a mercoledì 15 settembre

Trentino-Alto Adige: a Trento e provincia i commercianti determinano liberamente i 60 giorni di saldi, nella maggior parte dei comuni dell'Alto Adige i saldi estivi iniziano venerdì 13 agosto e terminano venerdì 10 settembre