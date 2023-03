Ecco come addormentarsi velocemente (e dormire meglio) anche se non avete sonno o avete troppi pensieri per la testa

Come addormentarsi velocemente?

Se siete soliti passare serate insonni in cui invece di dormire vi ritrovate a guardare il soffitto o ad affrontare troppi pensieri senza riuscire a prendere sonno il problema potrebbe riguardare quello che fate prima di andare a dormire, ma ci sono ugualmente alcuni trucchi - o tecniche che dir si voglia - che permettono di dormire in fretta anche quando si ha la sensazione di non avere sonno.

**Perché ci sono notti in cui non riusciamo a dormire?**

Le tecniche per addormentarsi più velocemente di solito si concentrano sulla riduzione dello stress prima di coricarsi e sull'induzione di uno stato mentale e fisico calmo e rilassato.

Per questo motivo, gli esperti del sonno consigliano di dedicare del tempo alle tecniche rilassanti individuali che funzionano meglio per voi e per le vostre abitudini del sonno.

Tuttavia, se anche questo non funziona, ci sono alcuni metodi che potete mettere in pratica per perdere sonno in pochi minuti. Eccoli.

Come addormentarsi velocemente: 5 tecniche

Il metodo 4-7-8

Questa pratica è una delle più diffuse tra chi fa fatica ad addormentarsi.

Il metodo 4-7-8 si basa sul pranayama, un'antica pratica indiana che significa regolazione del respiro.

La tecnica è semplice, richiede pochissimo tempo e può essere eseguita ovunque in cinque passaggi.

In primis bisogna posizionare la punta della lingua contro i denti anteriori, poi chiudere la bocca e inspirare lentamente attraverso il naso mentre si conta mentalmente fino a quattro, per poi trattenere il respiro per sette secondi. Espirare poi attraverso la bocca, facendo un rumore sibilante fino a otto secondi.

Il metodo militare

Il metodo militare è una tecnica sviluppata per aiutare i soldati a raggiungere il sonno in meno di due minuti. Per fortuna questa tecnica è facile da fare e può essere eseguita da chiunque.

Vi basterà assumere una posizione comoda e rilassare ogni parte del corpo; dal viso alle spalle, fino alle gambe. Iniziate poi a fare respiri profondi per rilassare il petto.

Infine non vi resta che visualizzare un ambiente tranquillo per rilassare la mente. Se provate pensieri intrusivi, riconosceteli e cercate di andare oltre queste immagini. E se ancora fate fatica a evocare immagini rilassanti, ripetete una semplice frase a voi stessi, come ad esempio "non pensare".

La pratica dello Sleep Journaling

Nella sua forma più semplice, lo Sleep Journaling implica scrivere i propri pensieri e i propri sentimenti un paio d'ore prima di andare a dormire.

Questa pratica viene considerata da alcuni una sorta di "svuota cervello" in cui ci si libera, tramite la scrittura, di tutte le preoccupazioni.

Grazie ai suoi tanti benefici, lo Sleep Journaling è utile a tutti coloro che faticano ad addormentarsi velocemente a causa di ansia e stress.

Il rumore bianco per addormentarsi velocemente

Un ambiente rumoroso può non farci chiudere occhio o indurci in un sonno poco riposante. Oltre a ridurre i suoni non necessari o fastidiosi, potreste provare anche ad ascoltare musica rilassante che vi aiuta a calmare il corpo e la mente.

Il rumore bianco, ad esempio, è un particolare suono che non solo rilassa e favorisce il sonno.

A riguardo ci sono due teorie: per alcuni il rumore bianco aiuta a "soffocare" altri suoni fastidiosi, per altri invece ascoltare lo stesso suono ogni notte innesca una sorta di risposta pavloviana. Questo significa che si associa inconsciamente il rumore al sonno e quindi ci si addormenta più facilmente.

La pratica del rilassamento muscolare progressivo

Il rilassamento muscolare progressivo utilizza tecniche di respirazione combinate con la contrazione e il rilascio muscolare per alleviare lo stress corporeo. Lavorando gradualmente su tutti i principali gruppi muscolari, questa tecnica mira a promuovere il rilassamento e a prendere sonno più velocemente.

Dovrete solo sdraiarvi a letto, chiudere gli occhi e iniziare lentamente a inspirare ed espirare profondamente. Contraete i muscoli del viso per 10 secondi, poi i muscoli delle spalle per altri 10 secondi; il tutto mentre continuate a inspirare ed espirare profondamente.

Ripetete questi passaggi per tutti i gruppi muscolari del corpo, iniziando dalle spalle e proseguendo fino ai piedi.

