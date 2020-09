Se siete in cerca di un metodo miracoloso per addormentarsi in fretta, ecco un rimedio efficace contro le notti insonni e facile come respirare

La capacità di addormentarsi in fretta e passare una lunga notte di sonno ininterrotto spesso è innata, ma anche ai più fortunati capitano periodi in cui non si riesce a dormire bene, ci si sveglia nel cuore della notte e non ci si riesce più ad addormentare.

Ma forse c’è una soluzione: esiste un trucco di respirazione che aiuta a riaddormentarsi nel giro di un minuto alleviando lo stress e rilassando il sistema nervoso.

Ecco come addormentarsi in fretta con un trucco semplicissimo

Il metodo 4-7-8 per addormentarsi in fretta

Il dottor Andrew Weil, un medico laureato ad Harvard con particolare attenzione alla salute olistica, conferma che riuscire ad avere il miglior sonno di sempre è semplice come inspirare ed espirare.

Il metodo 4-7-8, anche conosciuto come Il respiro rilassante, si basa sul pranayama, un'antica pratica indiana che significa regolazione del respiro.

L'esercizio è descritto da Weil come «Un tranquillante naturale per il sistema nervoso» che porta il corpo in uno stato di calma e rilassamento generale.

La tecnica è semplice, richiede pochissimo tempo e può essere eseguita ovunque in cinque passaggi.

Sebbene sia possibile eseguire l'esercizio in qualsiasi posizione, si consiglia di sedersi con la schiena dritta e poi:

«Posizionare la punta della lingua contro la cresta del tessuto appena dietro i denti anteriori superiori e tenerla lì durante l'intero esercizio - spiega Weil - dovrete poi espirare attraverso la bocca intorno alla lingua».

Bisogna poi chiudere la bocca e inspirare lentamente attraverso il naso mentre si conta mentalmente fino a quattro, per poi trattenere il respiro per sette secondi.

Espirare poi attraverso la bocca, facendo un rumore sibilante fino a otto secondi.

Ripetere altre tre volte per un totale di quattro cicli.

Il sonno è così assicurato.