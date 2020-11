Cambiare vita è possibile, ma solo seguendo alcune regole. Provate a seguire queste 10 e vedrete dei miglioramenti in men che non si dica

Per cambiare vita non serve trasferirsi a Barbados e aprire un baracchino sulla spiaggia.

Spesso infatti quello che ci fa desiderare di cambiare vita è la quantità di stress e caos che viviamo nella quotidianità. Il sentirci continuamente fuori posto; il non riuscire a trovare un momento di pace nella giornata per rilassarci. E non la nostra vita in sé.

Se ogni giorno provate queste sensazioni, però, e sentite di voler cambiare vita, allora quello di cui avete bisogno è effettivamente un drastico cambiamento di rotta.

Sì, ma come? Sembra difficile, ma se ci si mette costanza e dedizione la vita può cambiare drasticamente, in meglio, in molto meno tempo di quanto ci si possa immaginare a priori.

10 regole da seguire per cambiare vita

1. Siate a vostro agio con voi stessi

Il primo passo per diventare felici e cambiare la propria vita in meglio è sentirsi a proprio agio nella propria pelle.

Nessuno è perfetto, tutti abbiamo dei difetti, ma è importante che accettiate voi stessi così come siete; dentro e fuori. Secondo gli esperti, questa è la chiave della felicità. Perché se non vi sentite a vostro agio con voi stessi, questa diventa la vostra più grande preoccupazione che rimane incastrata nella mente ogni giorno.

La relazione che avete con voi stessi è la relazione più importante di tutte e se non riuscite ad accettarvi, vi consumerete da dentro.

2. Capite il perché di un cambiamento

Quando si apportano cambiamenti allo stile di vita è sempre meglio prendere la strada della moderazione e soprattutto della comprensione, qualsiasi cosa si tratti.

A riguardo, Marina Kirik, life coach e istruttrice di meditazione, ha detto: Non seguire una dieta tanto per seguirla, cerca invece di capire perché dovresti mangiare più frutta e verdura e incorporarle nella tua vita quotidiana. Oppure, se inizi a bere più acqua, assicurati di sapere ciò che di positivo l'acqua fa per il tuo corpo.

"Trovo che questo approccio incoraggi le persone a fare cambiamenti che si adattino al loro stile di vita e che si sentano motivati ​​a stare al passo."

3. Non esitate a prendervi una pausa (da tutto e tutti)

Ogni giorno ci sono mille cose che richiedono la vostra attenzione. Ma mettiamo in chiaro una cosa: non riuscirete a completare nulla se prima non vi procurate un po' di pace mentale che deriva dalla creazione di un po' di spazio e tranquillità nella propria vita, nelle tue relazioni e nel tuo ambiente.

Emma Dechoux, allenatrice di leadership ha detto: Quando si lavora da remoto è difficile staccare la spina a fine giornata. Ciò che però aiuta in queste situazioni è spegnere i dispositivi e andare a fare una passeggiata o una corsa, meglio se all'aria aperta.

Questo permette di decomprimere, riflettere e tornare a casa con nuove energie. È anche importante essere proattivi riguardo la cura di se stessi e programmare almeno un giorno di riposo al mese.'

4. Evitate di analizzare tutto quello che fate

Lo facciamo (quasi) tutti: pensiamo troppo e analizzare troppo le cose, dalle relazioni alla carriera e alle finanze.

Analizzate continuamente, dubitate di quello che fate e vi soffermate sempre su qualcosa, cercando di scavare sempre più a fondo, perché in qualche modo credete di aver sbagliato. Ma la maggior parte delle volte, questa analisi eccessiva non ci da risposte, ma anzi una serie di preoccupazioni; quindi perché continuare?

Per evitare di cadere sempre in questa spirale, dobbiamo essere più schietti con le persone, chiedere spiegazioni se abbiamo dei dubbi, prendere le cose come vengono e seguire il nostro istinto.

5. Trovate una buona routine del sonno

"Il sonno svolge un ruolo essenziale per il benessere e le prestazioni - afferma Matt Lovell, specialista in benessere e nutrizione - Assicurati di seguire le regole ovvie: spegni i dispositivi almeno un paio di ore prima di andare a dormire e cerca di fare attività rilassanti la sera.

"Rilassarsi prima di dormire può aiutare a regolare gli ormoni dello stress, quindi quando ti svegli, avrà nuova energia positiva da impiegare al meglio."

6. Mente aperta

Avere una mente chiusa può ferirvi più di quanto pensiate. A nessuno perché sentirsi deluso, rifiutato o non accettato; ma se non avete una mente aperta, il che significa che siete fermamente convinti delle vostre idee e vi opponete ad altri che la pensano diversamente, allora è certo che vi sentirete estremamente agitato e a disagio quando vi confronterete con persone che la pensano in modo diverso.

Se invece avete una mentalità aperta, allora non vi dispiacerà ascoltare le diverse convinzioni, abbracciare le differenze, e diventare flessibile nel vostro approccio alla vita. Non dovrete combattere con voi stessi nell'accettare gli altri, vi sentireste a vostro agio nelle differenze e sarete più positivi davanti a un cambiamento.

7. Fate del vostro meglio con quello che avete



La cosa su cui avete il maggior controllo nella vostra vita è una sola: voi stessi e l'approccio con cui affrontate le cose.

Potete scegliere di piangervi addosso o potete scegliere di rimboccarvi le maniche e mettervi d'impegno. Non c'è quasi nessuna garanzia nella vita, ma scegliere il compiacimento è una condanna a morte quasi certa.

8. Identificate le vostre priorità

Ognuno ha priorità diverse nella vita; siano esse la famiglia, la carriera o la vita mondana. Trovate ciò che vi fa felice e dategli la priorità sul resto.

Stabilire le priorità significa organizzare la propria vita, e ricordare cosa è importante per noi, mettendo da parte quello che invece interessa meno. Le vostre priorità devono essere sempre in sintonia con i vostri obiettivi, che saranno quindi come un faro che illumina e ispira la nostra strada.

9. È (anche) una questione di cultura

Le persone più interessanti sono quelle che si interessano alla vita e scoprono opportunità di apprendimento, con l'obiettivo di continuare a crescere, sia personalmente che professionalmente.

L'auto-educazione è il percorso che permea l'intera vita delle persone più motivate e di successo. Siate dunque uno studente per tutta la vita: non bisogna per forza invecchiare per diventare saggio.

10. Siate positivi in ogni situazione

Incontrerete sempre situazioni sfortunate nella vita che sono fuori dal vostro controllo. Potete scegliere di sentirvi tristi, infastiditi, arrabbiati o stressati, oppure capovolgere la situazione e concentrarvi sugli aspetti positivi. Potete scegliere di rimanere bloccati in una brutta situazione o lasciarvi andare, andare avanti e ricominciare da capo.

Imparare da un fallimento o da una brutta esperienza aiuta a non ripetere mai lo stesso errore: ricordate che la crescita non avviene comodamente. Ogni battuta d'arresto e brutta situazione nella vita ci insegna qualcosa.

Prendete questi momenti come un'opportunità per allenare la vostra mente ad essere più forte, più resiliente e in grado di affrontare ogni situazione che la vita ci propone.