Cambiare la propria mentalità è difficile, ma non impossibile. Ecco 10 suggerimenti per riuscire a diventare più positivi e felici in men che non si dica

Diventare più positivi nella vita è il primo grande segreto per diventare anche più felici.

È scientificamente provato, infatti, che essere ottimista può migliorare la qualità della vita, aumentandone addirittura la durata.

**Cherofobia è la paura della felicità: ecco come la si riconosce**

Avere una prospettiva positiva sulla vita e superare i pensieri e le emozioni negative, d'altra parte, non sempre viene naturale.

E il "Pensa positivamente" è un suggerimento molto più facile a dirsi che a farsi.

**I 6 segreti di chi è (quasi sempre) felice e positivo**

Tuttavia, niente è impossibile e diventare più positivi è più facile (e veloce) di quanto si possa pensare.

Come? Basta mettere in pratica 10 piccole azioni quotidiane.

Una volta che le avrete fatte vostre il gioco sarà fatto. E non ve ne sarete nemmeno quasi resi conto.

Ecco 10 piccole cose da fare per diventare più positivi e felici

(Continua sotto la foto)

Come diventare più positivi:

1. Scegliete un mantra

All'inizio potrebbe sembrare strano, ma parlare a se stessi è un trucco facile che può aiutare: «Spesso siamo più duri con noi stessi di quanto lo saremmo mai con qualcun altro, quindi parlati come faresti con il tuo migliore amico», dice Erin Parisi, consulente di salute mentale americano.

Trova un mantra o un'affermazione positiva che ti piace da ripeterti quotidianamente. Alcuni esempi possono essere "Tutto accade per un motivo", "Chiusa una porta si apre un portone", "Il futuro inizia oggi". Questo mantra può darti un pizzico di sollievo e ricordarti che le cose andranno meglio, anche se magari fanno schifo in questo momento.

**4 esercizi di psicologia positiva da fare tutti i giorni per essere più felici**

2. Praticate atti casuali di gentilezza

Via libera ai complimenti e agli atti di gentilezza. Un modo per gestire i pensieri negativi e sostituirli con quelli positivi è infatti praticare la gratitudine, verso gli altri e verso te stesso.

3. Fate esercizio fisico

Per alcuni può sembrare impossibile, ma allenarsi migliora l'umore.

Molte ricerche sulla connessione tra l'esercizio e le emozioni mostrano che essere fisicamente attivi aiuta a essere più felice, oltre che più sano.

Non è necessario allenarsi per una maratona, bast anche fare una passeggiata di 30 minuti o una rapida sessione di yoga tra una pausa caffè e l'altra.

4. Circondatevi di persone positive

È importante scegliere le persone di cui ci si circonda e assicurarsi che tirino fuori il meglio di noi, che ci sollevino nei momenti difficili e siano una forza positiva nella nostra vita.

Le persone negative sono tossiche e possono modellare la nostra visione della vita e il modo in cui ci vediamo. Lasciatele stare, e anzi circondatevi solo di persone positive che vi ispirano a essere la versione migliore di voi stessi.

5. Passate più tempo a contatto con la natura

È stato dimostrato che trascorrere del tempo nella natura stimola il pensiero positivo.

Se uscire a fare una passeggiata non è un'opzione fattibile tutti i giorni, provate ad aggiungere piante da interno vicino alla postazione di lavoro e dei bei fiori colorati in casa.

**Come attirare energia positiva in casa (e cacciare quella negativa)**

6. Smettetela di essere duri con voi stessi

Questa è forse una delle cose più difficili in assoluto. Siamo cresciuti in una società in cui sembra fondamentale essere duri con se stessi per qualsiasi motivo: quando si è improduttivi al lavoro, o quando non ci si allena abbastanza.

Ma i dialoghi interiori pieni di negatività non fanno bene a nessuno: uno dei modi più improduttivi per affrontare una situazione difficile è essere duro con se stessi.

Quindi smettetela di essere duri con voi stessi, e trasformate questi dialoghi interiori volti all'auto-commiserazione in qualcosa di più positivo.

7. Via libera alle celebrazioni

Non aspettate una ragione particolare per festeggiare qualcosa.

Hai finito un lavoro importate? Hai completato tutto nella tua lista di cose da fare? Hai finalmente fatto qualcosa che rimandavi da molto tempo? Hai raccolto il coraggio di fare qualcosa che ti spaventa? Questi sono tutti piccoli motivi per festeggiare.

La vita non riguarda solo i momenti importanti, ma la quotidianità: prendete un momento per celebrare i piccoli successi quotidiani e le gioie della vita.

8. Considerate di cancellarvi dai social media

L'uso eccessivo di Facebook, Instagram e Snapchat può creare un circolo vizioso negativo che si autoalimenta.

Essere sui social di continuo aumenta infatti la FOMO (Fear Of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa) e i sentimenti di inadeguatezza, insoddisfazione e isolamento.

A loro volta, questi sentimenti influenzano negativamente l'umore, arrivando a causare anche depressione, ansia e stress.

9. Cambiate il linguaggio

Le parole, si sa, hanno grande potere. Il linguaggio che usiamo ha una forte influenza sul modo in cui ci sentiamo e nel modo in cui gli altri ci percepiscono.

Un consiglio? Provate sempre a iniziare una conversazione con un'affermazione positiva.

10. Non sforzatevi troppo

Potrebbe sembrare una contraddizione, ma togliere la pressione di essere felici può aiutare a diventare più positivi nel complesso.

Un recente studio che ha valutato il "bisogno di felicità" delle persone ha scoperto che coloro che ne hanno un bisogno più elevato si sentivano in realtà meno felici di quelli con un bisogno inferiore.

**Il vero segreto della felicità è la resilienza, ecco come allenarla**