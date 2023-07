La produzione eccessiva di ormoni della fame ci fa mangiare più del necessario e non in modo equilibrato. Ecco come tenerli nei giusti regimi

La sensazione di fame e sazietà sono regolate da quelli che vengono comunemente definiti gli ormoni della fame, messaggeri chimici che influenzano l’appetito e la voglia di cibo.

Per esempio, fare pasti sani ed equilibrati in cui siano presenti cibi che contengono fibre favorisce una minore produzione di insulina, un ormone prodotto dal pancreas che stimola la voglia di assunzione di cibo.

Un altro ormone che influenza la sazietà è la serotonina.

Viene prodotta per lo più nell’intestino a partire dal triptofano, un aminoacido essenziale presente nei cereali integrali, nei legumi, nel pesce, nelle uova, nei latticini e nella carne magra.

Il suo vantaggio? La sua produzione riduce la quantità di cibo ingerito.

Ecco allora cosa fare per produrre meno ormoni della fame e sentirsi più sazi.

Come produrre meno ormoni della fame

Mangiate meno snack e dolciumi per limitare la produzione di ormoni della fame

Tutti i cibi ricchi di carboidrati raffinati come pane, pasta, fette biscottate, dolci e in generale tutti i prodotti da forno sono in grado di provocare picchi di glicemia, responsabili di una produzione eccessiva dell’insulina, che stimola gli attacchi di fame improvvisi.

Hanno infatti un effetto craving. In altre parole più ne mangiate, più avete voglia di consumarli.

Attenzione poi anche alle bevande come i succhi e gli alcolici. Hanno lo stesso effetto perché apportano zuccheri facilmente assimilabili dall’organismo.

La pasta? Meglio al dente

Cotta al dente, la pasta ha un indice glicemico più basso perché l’amido è meno assimilabile dall’organismo.

Tradotto: ha un effetto migliore sulla glicemia, il livello di zuccheri nel sangue e stimola di meno la produzione di insulina.

Consumate più verdura

La verdura e gli ortaggi sono ottime fonti di fibre solubili che rallentano l’assimilazione degli zuccheri e aiutano a contrastare la produzione eccessiva di insulina.

Dormite di più

Diversi studi hanno messo in evidenza che la qualità del sonno è in grado di influenzare il rapporto con il cibo, agendo sul senso di sazietà.

La carenza di sonno, per esempio, aumenta la produzione di grelina, l’ormone dell’appetito e riduce invece quella della leptina, l’ormone della sazietà.

Stressatevi di meno

Tensioni nervose, irritabilità, stress stimolano una maggiore produzione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali.

Questo ormone a sua volta stimola l’assunzione di cibi in particolare quelli ricchi di zuccheri e grassi che favoriscono un’eccessiva produzione dell’insulina, l’ormone che agevola la fame.

