Si tratta di tre errori molto comuni quando si inizia una dieta: ecco quali sono i responsabili del "non riesco a perdere peso" e come si può rimediare

Siete a dieta, o comunque attenti a quello che mangiate perché per un motivo o per l'altro volete ridurre il vostro peso, e vi ritrovate sulla bilancia a chiedervi "Perché non riesco a perdere peso?".

Una situazione molto frequente, ma altrettanto facile da risolvere.

Ci sono infatti tre errori, molto comuni, che vengono fatti durante un periodo di dieta. Ma che - fortunatamente - sono risolvibili con altrettanti piccoli accorgimenti.

Eccoli.

"Perché non riesco a perdere peso?"

1. Nei vostri piatti manca l'equilibrio

Secondo la nutrizionista Lyndi Cohen, autrice del libro The Nude Nutritionist, il segreto di ogni dieta è seguire la tecnica della tripletta.

«Ogni singolo piatto che serviamo dovrebbe contenere una porzione di grassi sani come l'avocado, alcuni carboidrati a combustione lenta come le patate dolci e alcune proteine ​​magre».

«Mettere sempre nel piatto grassi sani, carboidrati e proteine magre aiuterà a sentirsi soddisfatti per molto più tempo e assicura anche di ricevere i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per essere sano».

Se il vostro piatto è perfettamente bilanciato, è più probabile che anche i nutrienti e i gruppi di alimenti che state consumando siano bilanciati. Questo vi aiuterà a evitare di indulgere in pasti e spuntini malsani.

Costruire un piatto equilibrato è semplice: per metà dovrà essere riempito di verdura, per un quarto di proteine e per l'altro quarto di carboidrati.

2. Mangiate sempre le solite cose

Quando si cerca di perdere peso è facile cadere in una sorta di routine semplificata. A colazione sempre le stesse cose, a pranzo un'insalatona e a cena pollo con verdure.

Sebbene programmare i pasti sia un ottimo modo per garantire una perdita di peso, la nutrizionista Lyndi Cohen ha spiegato che così facendo potrebbe venirci fame dopo i pasti perché il nostro corpo ha bisogno di una gamma di sapori diversa.

«C'è una cosa chiamata sazietà sensoriale specifica, e ha a che fare con il motivo per cui si ha sempre spazio per il dessert».

In sostanza, se mettiamo nel piatto sempre le stesse cose, il nostro corpo non riconoscerà alcuna differenza quando mangiamo. La nutrizionista ha spiegato che la varietà è fondamentale e ha aggiunto che anche un boccone di un nuovo sapore potrebbe essere sufficiente per soddisfare il palato e tenere a bada la fame.

Ma fate attenzione: introdurre nuovi sapori nei pasti non deve significare farli diventare malsani.

3. Vi sentite privati dei piccoli piaceri

Ammettiamolo, le diete non sono mai una passeggiata, e spesso possono farci sentire come se stessimo perdendo le cose belle (o perlomeno buone) della vita.

«Ci sono giorni in cui abbiamo più fame che altri. Soprattutto prima delle mestruazioni o quando ci si allena duramente potreste sentirvi più affamati e desiderosi di un piatto in particolare che magari non rientra nella vostra dieta».

«Non combattete questo desiderio - ha continuato Lyndi Cohen - Scegliete semplicemente alcune opzioni che faranno sentire bene il corpo. Dopo aver mangiato, chiediti: ho ancora fame? Se è così, mangia pure qualcos'altro. Ma continua a controllare con te stesso».

Privarsi in modo categorico di un alimento è sbagliato, qualsiasi esso sia.

Come ha detto la nutrizionista, finché si consuma tutto con moderazione, dovreste comunque essere in grado di perdere peso.