Sgarrare una volta a settimana è un ottimo aiuto per continuare a dimagrire e riuscire a stare la dieta. Ecco che vantaggi ha il cheat meal, o pasto libero

Quando si è a dieta è importante pianificare di sgarrare una volta a settimana.

Il “pasto libero”, o cheat meal, può essere infatti una strategia utile per rendere maggiormente sostenibile la dieta, tanto che lo prevede la stragrande maggioranza delle diete.

I regimi alimentari troppo restrittivi infatti a lungo andare rischiano di avere l’effetto opposto. Privazioni e rinunce eccessive con il tempo rischiano di vanificare gli obiettivi della dieta. Da una parte favoriscono il rischio abbuffate, dall’altra rallentano e rendono più difficile il dimagrimento.

Al contrario il “cheat meal”, un giorno a settimana in cui invece di seguire menu prestabiliti si può mangiare ciò che si vuole, aiuterebbe a raggiungere prima il risultato.

Diversi studi infatti hanno osservato che il corpo interpreta a lungo andare la riduzione dell’apporto di cibo come un segnale di carestia. Di conseguenza tende a conservare il grasso sotto forma di riserva e a bruciare di meno. Ma fare un pasto libero una volta a settimana può essere utile anche per altre ragioni.

Perché e come sgarrare una volta a settimana

Sgarrare una volta a settimana allena il metabolismo

Sgarrare una volta a settimana a tavola non significa abbuffarsi.

Mangiare un po’ più del solito il giorno del pasto libero se si segue un’alimentazione bilanciata nel resto della settimana, il corpo tenderà a consumare di più.

Permette di godersi le uscite

Il pasto libero consente anche a chi è a dieta di non rinunciare ai momenti di convivialità in famiglia o con gli amici.

In più, è un piccolo “allenamento” settimanale per rendere la dieta uno stile di vita e a saper gestire le tentazioni anche quando si va fuori a cena in compagnia.

Allena la motivazione

Mangiare un po’ di più una volta ogni tanto non rischia di farvi prendere peso.

Anzi, vi aiuterà ad allenare la motivazione nella dieta e a mangiare in modo sano ed equilibrato nel resto della settimana.

