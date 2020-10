Resistere alle tentazioni vi sembra impossibile? Ecco alcune strategie per tenere a bada gli attacchi di fame e trucchi per dimagrire senza sforzo (o quasi)

Quando si parla di trucchi per dimagrire si fa riferimento a quelle piccole strategie che permettono di rendere la dieta più sostenibile e di tenere a bada gli attacchi di fame.

Stare a dieta infatti spesso può diventare un’impresa: passato l’entusiasmo iniziale, con il passare delle settimane la motivazione scema e si ritorna a mangiare più di prima e di conseguenza, a riprendere peso.

Non a caso una delle indicazioni più comuni nelle diete è quella di passeggiare all’aria aperta almeno mezz’ora al giorno.

L’esposizione alla luce solare infatti stimola la produzione di serotonina, l’ormone che regola l’umore e contrasta stress e nervosismo che favoriscono gli sgarri.

In più, la serotonina con il buio di notte viene trasformata in melatonina, l’ormone del sonno, che influisce anche sull’appetito. E visto che diversi studi hanno dimostrato che chi dorme poco e male tende a mangiare di più, scegliendo per lo più cibi ricchi di zuccheri, dannosi per la salute e la linea...

Ecco 5 trucchi che vi aiuteranno a stare a dieta e a dimagrire

Trucchi per dimagrire: pianificare i menu

Il planning dei menu e degli ingredienti necessari per realizzarli aiuta a evitare di riempire il frigorifero e la dispensa di cibi facili da sgranocchiare, ricchi di zuccheri, grassi e calorie.

Prima di andare al supermercato fate la lista di ciò che serve. Vi aiuterà a fare scelte più sane a tavola.

Fate un pasto libero a settimana

Mangiare un po’ di più una volta a settimana concedendosi magari il proprio piatto preferito può giovare alla dieta.

** Cheat meal: perché è importante sgarrare alla dieta una volta a settimana **

Da una parte consente di sentirsi appagati e di stare alla larga dal rischio di abbuffate che aumenta se si segue una dieta troppo restrittiva e fatta di lunghi periodi di privazione.

Dall’altra può dare una mano al metabolismo. Menu troppo restrittivi infatti possono rallentarlo.

Dormite a sufficienza

Il sonno è un ottimo alleato della linea. Durante il sonno l’organismo produce la leptina, un ormone che favorisce la sazietà.

Un buon riposo inoltre aiuta a stare alla larga dalla stanchezza che può spingere a mangiare di più soprattutto fuori dai pasti principali.

Iniziate ogni pasto con della verdura

Aiuta a sentirsi sazi prima e più a lungo favorendo il segnale di stop al pasto.

Le fibre di cui è ricca rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi e aiutano a modulare meglio l’insulina, l’ormone responsabile degli attacchi di fame improvvisi.

Portate a tavola cibi croccanti

Sgranocchiare cibi croccanti per esempio a merenda come carote, finocchi crudi, noci, mandorle vi aiuterà a scaricare lo stress e la tensione e placare gli attacchi di fame.

Ortaggi e frutta secca infatti sono fonte di fibre super sazianti.

Photo Credits: Unsplash