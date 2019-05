La colazione serve non solo per affrontare la giornata, ma anche per peso-forma, funzioni congitive e tonicità muscolare: ecco cosa succede se non la si fa

C'è chi preferisce stare a letto qualche minuto in più, chi pensa di digiunare per la linea e chi, al solo pensiero di ingerire qualcosa, sente lo stomaco attorcigliarsi.

Insomma, quando ci si deve sedere al tavolo della cucina per fare colazione le scuse non mancano.

Eppure la comunità scientifica è da sempre unanime: quello che viene consumato appena svegli è il pasto più importante della giornata tanto che saltarlo abitualmente può avere delle ripercussioni sul benessere psico-fisico.

Ecco, dunque, cosa succede al corpo quando non si fa colazione.

Ci si sente spossati

Fin dalle prime ore del mattino l'organismo ha bisogno di carburante per completare le proprie funzioni vitali e affrontare la giornata con il piede giusto: la colazione, con gli zuccheri presenti in biscotti e fette biscottate e le proteine contenute in latte e yogurt, serve proprio ad assolvere questi compiti.

Se si manca l'appuntamento con questo pasto, l'organismo tende a risparmiare l'energia incamerata precedentemente, in attesa di ricevere nuovi nutrienti.

Il risultato? Non appena si mette piede fuori casa, anche dopo aver percorso pochi metri, ci si inizia a sentire deboli e affaticati.

In alcuni casi possono subentrare capogiri, nausea e svenimenti.

Il cervello non è scattante

Anche il cervello, come i muscoli, ha bisogno di glucosio per funzionare bene e mantenersi attivo durante la giornata.

Se questa sostanza viene a mancare, le capacità cognitive ne risentono fortemente: si possono verificare cali di attenzione, nervosismo, irritabilità o vuoti di memoria.

Per evitare che questo accada è necessario mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue, aiutandosi anche con gli spuntini e le merende.

Si ingrassa

Saltare la colazione? Una pessima idea, anche per quanto riguarda la linea.

Non assumendo alcun cibo proteico, che favorirebbe il senso di sazietà, si fa più fatica a gestire la fame nell'arco della giornata.

In questi casi si rischia di cedere alla tentazione di consumare snack e merendine a metà mattinata o di arrivare a pranzo con il famoso buco nello stomaco, che spinge a mangiare in maniera incontrollata.

A risentirne, poi, sono cosce, addome, fianchi e glutei.

Mangiare a colazione fa bruciare più calorie

Diversi studi hanno dimostrato che assumere ogni giorno carboidrati, proteine e grassi appena svegli contribuisce ad accelerare il metabolismo.

Fare una colazione ricca e sana, accompagnata da frutta fresca o secca, latte o yogurt, cereali, biscotti o fette biscottate e uova, aiuterebbe a bruciare le calorie introdotte nell'arco della giornata.

Al contrario, saltare il primo pasto può essere deleterio per il girovita perché innescherebbe dei meccanismi metabolici che rallentano il dimagrimento.