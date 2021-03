Per rimettersi in forma si inizia dal mattino. Seguite questi 5 consigli per scoprire qual è la colazione per dimagrire che fa al caso vostro

La colazione per dimagrire perfetta è quella che ci dà energia a sufficienza per mantenere la concentrazione e non cadere vittime degli attacchi di fame fino a pranzo.

Alcune ricerche dimostrano infatti che coloro che mangiano regolarmente a colazione tendono a essere più magri e hanno più facilità a perdere peso e non riprenderlo più rispetto a chi la salta o ne fa una squilibrata.

Inoltre, coloro che fanno colazione in genere assumono un maggior numero di nutrienti importanti per il benessere fisico, come fibre e vitamine.

Ma attenzione, non tutte le colazioni sono uguali.

Non solo è il momento di dire addio a croissant e cappuccino e prediligere invece una colazione sana ed equilibrata, ma va fatta attenzione anche al quando e al come si fa colazione.

5 regole per una colazione per dimagrire che funzioni davvero (senza soffrire la fame)

1. Non saltate mai la colazione

Tutti coloro che saltano la colazione hanno poi la tendenza a mangiare di più durante gli altri pasti e nell'arco della giornata.

Fare colazione può infatti aiutare a tenere sotto controllo la quantità delle porzioni che poi si mangiano a pranzo e cena.

Non solo: una colazione ricca di proteine può aiutare a prevenire le voglie di snack a metà mattina. Questo tipo di fame può portare ad abbuffate di cibo malsano, con alimenti ricchi di zuccheri, amido e calorie.

Infine, fare colazione aiuta a mantenere equilibrati i livelli di glucosio nel sangue: una ricerca giapponese ha scoperto che le persone che saltano una colazione sana hanno una maggiore risposta glicemica, che può portare all'aumento di peso.

Se si salta la colazione, si perdono anche questi vantaggi.

2. Scegliete gli alimenti giusti

Lo abbiamo già detto: non tutte le colazioni sono uguali. Se si vuole dimagrire facendo colazione bisogna scegliere gli alimenti giusti.

Una colazione sana dovrebbe essere equilibrata e fornire un corretto mix di proteine, carboidrati complessi, fibre e grassi sani.

Per fortuna, le opzioni di cibi sani da mangiare a colazione per perdere peso sono molte. Ma quali sono esattamente i cibi più adatti per una colazione sana?

L'ideale è mangiare a ogni colazione un mix di nutrienti, in primis i carboidrati, meglio se integrali. Ad esempio pane e fette biscottate, muffin all'inglese, o ancora meglio muesli, cereali e avena.

Non possono poi mancare le proteine magre come latte o yogurt, ma anche uova, prosciutto o formaggi per chi preferisce la colazione salata.

Infine vanno aggiunti i grassi buoni, come olio d’oliva, frutta secca, semi, e le fibre provenienti da frutta e verdura.

3. Mangiate all'ora giusta

Secondo uno studio condotto dalla Northwestern Università di Chicago, coloro che fanno colazione appena svegli hanno livelli di zucchero nel sangue più bassi rispetto a chi fa colazione più tardi (o non la fa affatto).

Non solo: i ricercatori suggeriscono che per godere di tutti i vantaggi di una buona e sana colazione, bisognerebbe farla entro le 8.30.

La dottoressa Marriam Ali, coordinatrice dello studio, ha detto:

«Questi risultati suggeriscono che la tempistica dei pasti è fortemente associata alle misure metaboliche e supportano strategie alimentari che comportino colazioni mattiniere».

4. Attenzione a cosa bevete

Siete tra quelli che al mattino preferiscono il tè o il caffè? In ogni caso, nessuna delle due bevande è perfetta per una colazione che aiuti a dimagrire.

Abbiamo visto che la colazione ha molta influenza sul nostro benessere e sul resto della giornata, quindi cosa c'è di meglio che iniziare la giornata con una nota salutare?

Inserire un healthy drink nella colazione può veramente cambiare le cose. Alcune bevande possono portare un enorme cambiamento per la salute e contribuire anche alla perdita di peso.

Qualche esempio? Acqua tiepida e limone sono un grande must, ma anche il famoso golden milk (latte e curcuma) o una spremuta d'arancia fresca appena fatta. Via libera anche a frullati e centrifugati di frutta e verdura.

Se proprio invece non potete fare a meno della vostra tazza di tè, meglio sceglierlo verde.

Il tè verde è infatti ricco di antiossidanti che proteggono il corpo dal rischio di varie malattie. Inoltre, è ampiamente usato per la perdita di peso.

5. Evitate le distrazioni mentre fate colazione

Se siete preoccupati per il vostro peso, prestare più attenzione a ciò che mangiate potrebbe aiutarvi a controllare la quantità di cibo che ingerite ed evitare di mangiare troppo.

Quante volte ci svegliamo al mattino, ci prepariamo una tazza di caffè e facciamo colazione mentre leggiamo le notizie o controlliamo le mail?

Il multitasking, e il mangiare in modo distratto o frettoloso può spingere a mangiare di più.

Svariate ricerche hanno infatti dimostrato che fare colazione quando siamo distratti, ad esempio quando siamo sui nostri dispositivi elettronici, comporta una più elevata probabilità di mangiare più del dovuto.

Rallentare e assaporare il cibo può aiutare invece a controllarne l'assunzione.