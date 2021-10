Spopola sul web la ricetta di una bevanda dimagrante con acqua, caffè e limone. Ecco tutto quello che c'è di vero e da sapere su questo trend tanto in voga

Dopo essere apparso per la prima volta su TikTok, è diventato virale il trend che suggerisce di bere acqua, caffè e limone per perdere peso.

Questa nuova "bevanda dimagrante" è spopolata sul web grazie al video di una ragazza che dice di aver perso tanti (troppi) chili dopo aver iniziato a bere la pozione magica fatta appunto di acqua, caffè e limone.

Inoltre, secondo gli utenti che hanno preso parte a questo trend, la bevanda dà anche sollievo dal mal di testa e dalla diarrea.

Ma è vero? Bere caffè e limone fa dimagrire?

Ecco la riposta.

Come funziona questo trend?

La ricetta della bevanda al caffè e limone è assai semplice.

Basta infatti versare un cucchiaio raso di caffè istantaneo o una tazzina di caffè espresso (non decaffeinato) in una tazza piena di acqua calda.

Dopodiché bisogna aggiungere un cucchiaio di succo di limone fresco. Mescolare e consumare la bevanda, meglio se calda, appena svegli al mattino.

Passati circa 30 minuti, si può fare colazione; meglio se con frutta secca.

La bevanda si può poi bere ancora nell'arco della giornata, per esempio in tarda mattinata o nel pomeriggio.

I benefici di caffè e limone

Questo trend è diventato virale sia perché caffè e limone sono due ingredienti che si trovano comunemente nella dispensa di (quasi) tutti, sia perché sono altamente nutrienti e hanno alcuni benefici per la salute.

Anche per quanto riguarda la perdita di peso, si ritiene che caffè e limoni siano buoni alleati.

Una tazza di caffè amaro, infatti, ha pochissime calorie, non apporta altre sostanze all'organismo, ed è un potentissimo brucia grassi.

Il suo segreto è la caffeina che, se assunta nelle giuste dosi, riattiva il metabolismo, stimola il sistema nervoso centrale e aumenta la vigilanza e l'umore.

D'altro canto, il limone è un'ottima fonte di vitamina C e antiossidanti che possono prevenire i danni causati dai radicali liberi.

Bere caffè e limone fa dimagrire?

È vero che sia il caffè che il limone hanno comprovati benefici per la salute.

Tuttavia, nessuno dei due fa veramente perdere peso.

Bruciare i grassi e dimagrire in modo sano non è affatto un compito facile. Soprattutto non è un qualcosa che può essere ottenuto semplicemente bevendo caffè e limone.

Allora perché molti hanno raccontato di aver visto i risultati dopo aver preso parte a questo trend di TikTok?

Probabilmente perché questa bevanda è fortemente diuretica, il che quindi comporta la perdita di più liquidi del dovuto.

Si tratta però di un dimagrimento solo apparente.

«L'aggiunta di limone nel proprio caffè non favorisce la perdita di peso, proprio come bere acqua e limone ha un impatto minimo sul proprio girovita» ha spiegato la dietista e autrice Erin Palinski-Wade.

«Tuttavia, bere più bevande prive di calorie, in particolare bevande calde, può aiutare ad aumentare la sensazione di pienezza, che a sua volta può portare a mangiare porzioni più piccole e a perdere peso».

«Ma, che sia chiaro, non è la combinazione di caffè e limone a far dimagrire».