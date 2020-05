Il limone spazza via le tossine in eccesso, migliora la digestione e aiuta a dimagrire. Ecco quali benefici ha il limone per la linea e la salute

Il limone è un frutto molto versatile. Può essere usato per condire piatti a base di carne o di pesce o per esaltare il sapore di insalate, macedonie, dessert oppure bevande, sia calde che fredde, come thè o succhi.

** Bere acqua e limone fa dimagrire? Ecco la risposta **

Dal punto di vista nutrizionale questo frutto è un vero integratore naturale.

Assicura un mix di sostanze che favoriscono il corretto funzionamento dell’organismo.

Apporta in particolare un’elevata quantità di vitamine, minerali e altre sostanze benefiche che hanno un'eccellente azione antinfiammatoria e antiossidante.

Migliora le difese dell’organismo e protegge in tessuti dall’infiammazione.

Ha poi un basso contenuto calorico. Di conseguenza, può essere consumato anche da chi è a dieta o ha la necessità di sbarazzarsi di qualche chilo in più. Fornisce infatti circa 11 calorie ogni 100 grammi.

5 benefici del limone sulla salute e la linea

Combatte il gonfiore

Il limone ha una spiccata azione detox. Spazza via le tossine in eccesso.

Apporta buone quantità di potassio. Questo minerale agevola l’eliminazione delle sostanze di scarto, che rallentano la funzionalità degli organi deputati alla depurazione dell’organismo.

Protegge il cuore

Il limone è una buona fonte di vitamina C e vitamina PP, chiamata anche niacina.

Entrambe sono preziose per la salute dell’apparato circolatorio. Proteggono i vasi sanguigni, le vene e le arterie.

Contrasta il colesterolo

Questo frutto riduce la formazione di colesterolo “cattivo” LDL e aumenta quello “buono” HDL.

Previene, inoltre, il deposito di grassi, proteggendo i vasi sanguigni dal rischio di malattie cardiovascolari come pressione alta, ictus e infarto.

Rallenta l’invecchiamento

La vitamina C, la vitamina A e i flavonoidi di cui è ricco proteggono dallo stress ossidativo, responsabile dell’invecchiamento.

La vitamina C in particolare favorisce la produzione del collagene, una proteina indispensabile per la salute della pelle.

Fa bene alle ossa

Il limone è fonte di calcio. Questo minerale è molto prezioso per la salute delle articolazioni.

La presenza di vitamina C ne favorisce l’assorbimento da parte dell’organismo.

Photo Credits: Unsplash