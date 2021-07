L'estate è incominciata ma con il sole non si scherza: ecco 4 app da scaricare per abbronzarsi senza rischiare di rovinare la pelle

Ci credereste che tra le app da scaricare ce ne sono anche in grado di aiutarci ad abbronzarci meglio e in modo più sicuro?

7 cose da sapere sull'abbronzatura e le protezioni solari

D'altronde proteggere la pelle dai danni dei raggi solari è fondamentale, e anche se le regole per una buona (e sicura) esposizione le conosciamo tutti - mettere più volte la crema con SPF adatto alla nostra carnagione, assicurare all'organismo vitamine e idratazione necessarie, spostarsi all'ombra durante le ore più calde - non è una cattiva idea farsi aiutare dalla tecnologia (anche in questo).

Sono disponibili tantissime applicazioni per smartphone e tablet nate proprio per offrire una guida a un'esposizione solare consapevole e oculata.

Cosa mangiare per prolungare l'abbronzatura il più possibile

Abbiamo selezionato quelle che secondo noi sono le migliori app da scaricare per abbronzarsi bene e proteggere la pelle dal sole.

4 App da scaricare per abbronzarsi senza rovinare la pelle

Il timer solare

Sun timer di Lancaster è un'applicazione con cui monitorare il tempo di esposizione al sole, al fine di proteggere la pelle e la salute. Basta indicare la posizione, il livello di SPF della crema applicata e la modalità di abbronzatura e l'applicazione stimerà in automatico il tempo di esposizione ideale.

Un timer vi avviserà quando sarà necessario riapplicare la protezione solare o interrompere l'esposizione, emettendo un suono apposito. Più semplice di così...

Sun timer di Lancaster è disponibile gratis per sistemi Android.



Il tracker che analizza i raggi UV

Si chiama UVlower: Sun exposure safety tracker & uv index ed è l'applicazione che analizza i raggi UV per calcolare la durata ottimale per esporsi al sole in sicurezza.

Basta permettere all'applicazione di accedere alle vostre informazioni di localizzazione (tramite la posizione GPS), scegliere il tipo di pelle e indicare quale fattore di protezione si è applicato, dopodiché il tracker calcolerà in automatico quanto vi potrete esporre in tutta tranquillità.

UVlower: Sun exposure safety tracker & uv index è disponibile gratis per sistemi Android.



L'applicazione che prevede i raggi UV

C'è anche UVLens - Previsione indice UV, l'applicazione con cui proteggersi dalle scottature e dai gravi danni provocati da un'esposizione scorretta alle radiazioni ultraviolette della luce solare.

Questa app mostra quando si devono prendere precauzioni e quando si può stare al sole senza (troppi) pensieri.

Pianifica il momento migliore per stare all'aperto, controllando le previsioni dell'indice UV per il giorno segnalato.

Offre informazioni relative al vostro livello di rischio ustione, informandovi su quanto tempo potrete trascorrere al sole. Sono impostabili promemoria per ricordarsi di applicare la protezione ed è possibile visualizzare i raggi UV del momento e il rischio di scottature solari direttamente dalla schermata iniziale, in tempo reale.

UVLens - Previsione indice UV è disponibile gratis per sistemi Android e iOS.

L'app per trattare una scottatura solare

Come trattare una scottatura solare è una app con diverse ricette e soluzioni per proteggersi e curare le scottature provocate da un'abbronzatura scorretta.

Offre tante soluzioni facili e veloci per alleviare il dolore e per ripristinare l'idratazione della pelle che viene compromessa dalla scottatura. Consiglia svariati rimedi casalinghi sia per alleviare l'ustione sia per minimizzare gli effetti della desquamazione della pelle che si verificano solitamente dopo circa 47 ore dalla scottatura.

Ricordiamoci sempre che le scottature solari, benché sembrino temporanee, possono causare danni permanenti alla pelle, aumentando il rischio di cancro nei casi più gravi e di rughe e macchie solari in quelli meno severi.

Troverete nell'app un ricco prontuario di metodi e ingredienti per alleviare le scottature in modo naturale, per utilizzare i prodotti con cui trattare le ustioni e anche per classificare la gravità della scottatura.

È bene ricordare che per qualsiasi tipo di scottatura seria bisogna rivolgersi a un esperto in dermatologia.

Come trattare una scottatura solare è disponibile gratis per sistemi Android.