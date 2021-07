La melanina non serve solo per abbronzarsi, ma anche per prevenire e combattere i capelli bianchi. Ecco cosa mangiare per produrne di più

Leggi melanina e pensi subito all’abbronzatura. In realtà, questo pigmento prodotto dalle cellule non determina solo il colore della cute e la tintarella.

Per esempio, bassi livelli di melanina sono responsabili della comparsa precoce dei capelli bianchi.

La melanina viene prodotta dall’organismo a partire da alcuni aminoacidi presenti in molti cibi d’origine animale e vegetale.

Consumare questi alimenti nella dieta quotidiana può essere d’aiuto per aumentarne le quantità.

I vantaggi? Proteggere la pelle dai raggi solari e rimandare l'appuntamento dal parrucchiere per la tinta.

Cosa mangiare per produrre più melanina

Noci e frutta secca favoriscono la produzione di melanina

Un pugno di noci è lo spuntino ideale per favorire la produzione di melanina.

La frutta secca a guscio è una fonte straordinaria di rame, che ne agevola la sintesi.

In più, fornisce acidi grassi essenziali polinsaturi che esercitano un’azione protettiva contro i danni del sole.

Alici & Co.

Il pesce è ricco di aminoacidi essenziali che insieme al rame partecipano alla sintesi della melanina, aumentando la capacità della pelle di produrne di più.

Quali varietà scegliere? Alici, sardine e in generale il pesce azzurro sono ricchi di Omega 3 che contrastano l’invecchiamento della pelle.

Uova e avocado

L'avocado, oltre a essere ricco di vitamina E e acidi grassi essenziali, fornisce fenilalanina, un aminoacido che ne favorisce la sintesi.

Le uova invece sono tra le fonti più ricche di tirosina, un altro aminoacido che ne è precursore.

