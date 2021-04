Tutto dipende dalla posizione, dalla durata e dall'intensità del rapporto, ma ecco quante calorie si bruciano facendo sesso

Quando pensiamo all'attività fisica, ci vengono in mente la corsa, il pilates, i workout ad alta intensità o magari gli sport di squadra.

Difficilmente però, quando pensiamo a come bruciare calorie pensiamo al sesso.

E invece una sessione di allenamento tra le lenzuola potrebbe essere il modo più divertente (di sicuro più amato) quando si tratta di farsi una bella sudata.

Ma si può considerare il sesso come un vero e proprio allenamento fisico? Non proprio.

Pensare al sesso come forma di esercizio è un'esagerazione. Certamente ha svariati benefici fisici, e di sicuro aiuta a tenersi in forma, ma il dispendio calorico derivante dal sesso non è così alto come molti pensano.

Ecco allora quante calorie si bruciano facendo sesso.

Gli uomini bruciano più calorie delle donne

Non sorprende che negli ultimi anni siano stati pubblicati diversi studi che avevano l'obiettivo di calcolare quante calorie si bruciano durante il sesso.

Uno dei più recenti, dell'Università del Quebec a Montreal, ha preso in esame 21 coppie eterosessuali appena ventenni. I ricercatori hanno monitorato il dispendio energetico durante l'esercizio fisico e l'attività sessuale.

Ovviamente, non c'è una formula assoluta valida universalmente, ma i risultati hanno dimostrato che le donne, durante un rapporto della durata media di 24 minuti, bruciano circa 70 calorie (3,1 calorie al minuto), mentre gli uomini ne bruciano più o meno 100 (4,2 calorie al minuto).

Non tante quanto speravate? Tranquilli, ci sono un paio di modi per incrementare il consumo di calorie nella camera da letto.

Per esempio, baciare il proprio partner per mezz'ora può bruciare fino a 230 calorie, mentre fare sesso orale per la stessa quantità di tempo fino a 100 calorie.

Inoltre, massaggiare il proprio partner può consumare circa 80 calorie all'ora, e raggiungere un orgasmo può far bruciare 60 calorie extra.

Ma quello che influenza maggiormente la quantità di calorie consumate durante il sesso è la posizione.

Ad esempio, le donne possono bruciare fino a 122 calorie ogni mezz'ora se stanno sopra, e circa 116 calorie se tengono le gambe alzate durante il rapporto.