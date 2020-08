Volete scoprire le caratteristiche sessuali dei vari segni zodiacali e le affinità tra di loro? Eccole tutte nel nostro oroscopo del sesso

Il segno zodiacale può influire sulla qualità del sesso? Ebbene sì, come per molte caratteristiche della personalità esiste anche un oroscopo del sesso - che ci azzecca spesso.

** Con quale personaggio famoso condividi il segno zodiacale (e il carattere): scoprilo qui **

Conoscere le caratteristiche erotiche dei segni zodiacali e le affinità dei segni tra le lenzuola prima di scoprirle in persona, dunque, è possibile.

Volete scoprire il vostro profilo sessuale zodiacale e magari (o soprattutto) anche il suo?

Ecco a voi l’oroscopo del sesso, pronto a farvi rivedere con occhi diversi l’amico dei Gemelli o il vicino di casa dei Pesci.

L'oroscopo del sesso: a ogni segno una personalità tra le lenzuola

(Continua dopo la foto)

Ariete, indimenticabile

L’Ariete è il segno più istintivo e animalesco dello Zodiaco quindi immaginatevi un po’ come può essere tra le lenzuola…

Se siete dell’Ariete, saprete perfettamente quanto il sesso sfrenato faccia al caso vostro. E se avete provato un partner di questo segno, lo saprete doppiamente.

Il “difetto” di avere una liaison con un Ariete? Passa di letto in letto con la facilità con cui un party boy passa di bar in bar.

A parte questo, il sesso con un Ariete è indimenticabile.

Segni con cui fa faville: Toro, Leone, Sagittario

Segni con cui non batte chiodo: Scorpione, Cancro, Pesci

Cosa lo fa impazzire di piacere: qualcosa di rosso, dalle lenzuola alle tende, dalle candele al vino

Cosa evitare: di spegnere le luci.

Toro, non tralascia nessun dettaglio

Il Toro adora affidarsi ciecamente ai suoi cinque sensi: dall’annusare al toccare, ogni senso diventa protagonista dell’atto, nessuno escluso.

Questo segno ama posizioni per lui classiche con cui ha dimestichezza, una su tutte quella del missionario. Non perché sia banale il sesso per/con lui ma piuttosto perché conosce già il copione e quindi sul palco sarà da standing ovation.

Adora anche baciare il partner dappertutto e considera fondamentale l’atmosfera in ogni sua declinazione, dalla musica alle luci soffuse.

Segni con cui fa faville: Vergine, Cancro, Pesci

Segni con cui non batte chiodo: Sagittario, Acquario, Leone

Cosa lo fa impazzire di piacere: una candela che brucia, come la sua passione

Cosa evitare: ansia, fretta, poca partecipazione.

Gemelli, fan del Kamasutra

I Gemelli sono così intensi a letto che sembra di essere tra le lenzuola con due anziché con uno… Come tutti i segni “double”, anche questo ha un dinamismo tale che vi farà assaporare tutte e cinquanta le sfumature di grigio, nero e rosso…

I Gemelli adorano sperimentare tante nuove posizioni, quindi tenetevi a portata di mano una copia del Kamasutra da ripassare tra un match e l’altro. Amano molto anche i sex toys per rendere più piccante e giocoso il rapporto, usandoli sia per sé sia per il partner.

I preliminari sono il loro piatto forte e quando si passa al secondo, la posizione prediletta è quella in piedi.

Segni con cui fa faville: Toro, Leone, Sagittario

Segni con cui non batte chiodo: Scorpione, Cancro, Pesci

Cosa lo fa impazzire di piacere: al ristorante tirare fuori il Kamasutra e appoggiarlo sul tavolo

Cosa evitare: dire “ho mal di testa” prima e “ti amo” nel momento clou.

Cancro, un'esplosione (a sorpresa)

Chi è del segno del Cancro tende a nascondere le proprie emozioni sotto una coltre di impassibilità che in realtà è tutta una finta.

Proprio durante il sesso la vera natura del Cancro esce fuori, dimostrando che questo segno è pronto al coinvolgimento erotico e al gioco più hot che ci sia.

La natura animalesca e primitiva di chi è nato sotto il segno del Cancro è l’asso nella manica che tireranno fuori proprio quando la manica sparisce, togliendosi i vestiti.

La posizione sessuale che fa impazzire sia lui sia lei? Lei seduta sopra di lui.

Il massaggiare in maniera molto sensuale la schiena altrui fa parte del gioco, senza tralasciare qualche graffietto che insaporisca il tutto con un gusto speziato e piccante.

Segni con cui fa faville: Scorpione, Pesci, Capricorno

Segni con cui non batte chiodo: Gemelli, Leone, Ariete

Cosa lo fa impazzire di piacere: un graffio su schiena o braccia senza fare male ma eccitando a dovere

Cosa evitare: un graffio su schiena o braccia che faccia male.

Leone, davanti allo specchio

Chi è nato sotto il segno del Leone ruggisce tra le lenzuola. Il predatore numero uno della Foresta rimane tale anche a letto.

Adora sfoggiare le proprie doti sessuali, lasciandosi andare a un amore sfrenato senza inibizioni.

La posizione prediletta? Lei girata, lui da dietro. Ma senza dimenticare il terzo nient’affatto incomodo: uno specchio davanti a lei, per vedere bene i vostri visi e la scena dall’esterno.

Segni con cui fa faville: Leone, Gemelli, Bilancia

Segni con cui non batte chiodo: Toro, Capricorno, Ariete

Cosa lo fa impazzire di piacere: uno specchio in camera a tutta parete

Cosa evitare: freni inibitori.

Vergine, sotto la doccia

Il segno della Vergine è aperto a sperimentare tutto ciò che il partner gli chiederà.

Ama chiedere senza mezzi termini cosa l’altro vuole, facendosi guidare nel viaggio verso il piacere. Un viaggio senza ritorno se sceglierete la posizione che più adora: in piedi, vis-a-vis.

Un plus che fa la differenza? Sotto l’acqua. Che sia un acquazzone all’aperto o la doccia di un hotel, l’importante è che le gocce vi inzuppino da testa a piedi.

Segni con cui fa faville: Toro, Pesci, Capricorno

Segni con cui non batte chiodo: Gemelli, Acquario

Cosa lo fa impazzire di piacere: ridere oltre a gemere

Cosa evitare: le carezze delicate e i bacetti sulla guancia in stile "vecchia zia".

Bilancia, attento ai dettagli

Il sesso con chi è della Bilancia è un’opera d’arte. La ricerca ossessiva della bellezza che caratterizza questo segno, infatti, rende ogni performance sessuale una prova da Oscar.

Quando c’è una Bilancia di mezzo, nessuno dei due partner sarà totalmente dominante o del tutto passivo: varrà la regola aurea del sacrosanto “fifty-fifty”.

La posizione che meglio incarna la “parità dei sessi” nel sesso? Il granchio. Movimenti simili di lui e di lei, per un piacere condiviso in cui sforzo e ricompensa si eguagliano.

Lo scenario è di fondamentale importanza per la buona riuscita dell’atto, quindi preoccuparsi dell’home decor, dell’atmosfera, di luci e di panorama è importante tanto quanto i preliminari.

Segni con cui fa faville: Leone, Sagittario, Toro

Segni con cui non batte chiodo: Cancro, Pesci, Capricorno

Cosa lo fa impazzire di piacere: fragole e champagne

Cosa evitare: arredamento kitsch.

Scorpione, adora un pizzico di sadomaso

Chi è dello Scorpione svelerà in camera da letto una passione che nessuno avrebbe mai detto. Questo segno connotato da un carattere solitario, infatti, si rivela poi una tigre tra le lenzuola.

La posizione che predilige è l’altalena, per essere sia dominato sia dominante. E a proposito di “dominatrix”, adora un pizzico di sadomaso chic.

Il massimo del piacere per lo Scorpione è il perfetto mix di dare e ricevere piacere, in un “do ut des” su cui si basa un rapporto equo.

Segni con cui fa faville: Capricorno, Cancro, Toro

Segni con cui non batte chiodo: Leone, Acquario, Ariete

Cosa lo fa impazzire di piacere: manette e rose (con spine)

Cosa evitare: l’egoismo e i calzini bianchi.

Sagittario, amante dei luoghi proibiti

Il Sagittario è estremamente spontaneo, libero da inibizioni e regole. Adora variare sia il posto in cui farlo sia la posizione (sia, purtroppo, il partner).

La posizione che preferisce è la “pecorina sdraiata”, con il corpo di lei che si piega verso il basso e la testa che tende in direzione dei piedi.

L’ossessione del Sagittario? Farlo in posti proibiti.

Lo fa letteralmente impazzire di piacere l’idea di essere scoperto.

Segni con cui fa faville: Gemelli, Acquario, Capricorno

Segni con cui non batte chiodo: Toro, Cancro, Pesci

Cosa lo fa impazzire di piacere: farlo in macchina.

Cosa evitare: il sesso a letto tra le lenzuola, per lui trito e ritrito.

Capricorno, una piacevolissima sorpresa

Il Capricorno ci mette un po’ per svestirsi delle inibizioni ma quando lo fa ciao…

Appena il feeling con il partner si accende, il Capricorno si dimostrerà la più dolce metà che ci sia. Anzi: la più agrodolce!

Come posizione, adora lei piatta sulla pancia, con lui che ha il controllo della situazione e conduce il gioco.

Il plus? Sex toys con cui giocare a quattro mani, per impazzire di piacere al quadrato e al cubo.

Segni con cui fa faville: Scorpione, Vergine, Gemelli

Segni con cui non batte chiodo: Leone, Bilancia, Acquario

Cosa lo fa impazzire di piacere: un gioiello sex toys dal design elegante.

Cosa evitare: volgarità e oggetti di dubbio gusto.

Acquario, un divertimento

I nati sotto il segno dell’Acquario sono caratterizzati da un lato eccentrico che rende il sesso una declinazione della loro impetuosità assolutamente divertente.

Fare sesso equivale a divertirsi alla grande, senza musi lunghi o chiacchiere petulanti. Ridere anziché gemere. O entrambi, dai.

Oltre all’erotismo, adorano anche l’autoerotismo e mescolare le due cose. Mentre fanno sesso non disdegnano di mostrarsi al partner con sex toys per aumentare il livello di eccitazione.

La posizione sessuale ideale? Lei sulla schiena.

Segni con cui fa faville: Leone, Sagittario, Ariete

Segni con cui non batte chiodo: Vergine, Pesci

Cosa lo fa impazzire di piacere: la faccia divertita, più di quella eccitata

Cosa evitare: scandalizzarsi.

Pesci, non è sesso: è amore

I Pesci sono degli inguaribili romantici quindi se siete alla ricerca di un sesso tutto baci e carezze, allora siete alla ricerca di un Pesci.

Si tratta della costellazione più romantica dello zodiaco e come tale adora comunicare con un linguaggio non verbale fatto di coccole e passionalità dolce.

La posizione sessuale che più si addice è il cucchiaio. L’intimità che ne deriva, con i corpi a contatto stretto mentre si può assaporare il profumo della pelle del partner (e il gusto, per i più birichini), è ciò che fa impazzire i Pesci.

Segni con cui fa faville: Cancro, Scorpione, Vergine

Segni con cui non batte chiodo: Bilancia, Gemelli, Sagittario

Cosa lo fa impazzire di piacere: una rosa rossa sul cuscino

Cosa evitare: fretta, freddezza, frenesia.