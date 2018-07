Ci sono periodi in cui la vita sessuale di una donna non è appagante, o per inattività o per qualità: se dite sì a questi 8 punti correte ai ripari

Forza, così su due piedi: quand'è stata l'ultima volta in cui avete fatto sesso?

Se ci avete dovuto pensare più di tre secondi, probabilmente è passato troppo tempo.

Non si tratta infatti solo di sesso, ma di buon sesso, perché quando l'esperienza non è appagante il cervello tende a rimuoverla dalla categoria e il risultato è che gli ormoni si anestetizzano e si finisce in un circolo vizioso in cui ci si dimentica quanto bello è il sesso quando è bello.

E quanto fa bene alla salute!

Provate a spuntare mentalmente gli otto punti qui sotto, se vi ci ritrovate sappiate che avete già superato il limite del troppo poco - spesso, e del troppo poco - appagante.

Fosse così, non perdete la speranza: arriveranno tempi migliori.

(Continua sotto la foto)

Non vi ricordate l'ultima volta

Avete smesso di contare i giorni, ehm i mesi, e non vi ricordate neanche quando è stata l'ultima volta che avete giocato ad acchiaparello sotto le lenzuola.

Questo significa che avete non solo messo su della polvere ma avete proprio delle ragnatele da dover togliere.

Certo, non è facile trovare un essere maschile che valga la pena far salire a casa vostra ma non dovreste completamente perdere la speranza, succede a tutte, l'importante è rompere il circolo prima o poi.

Vi siete assuefatte all'astinenza

Siete talmente abituate a non ballare la rumba che anche i vostri ormoni sono entrati in un letargo prolungato e non rispondono a nessun stimolo, neanche a quelli più evidenti.

Risultato? Vi lasciate sfuggire la maggior parte delle occasioni e pensate che sia molto ma molto meglio andare a dormire tranquilla piuttosto che ammiccare al tipo carino che vi ha appena sorriso.

Prendete a calci i vostri ormoni e svegliateli, se non lo ha fatto la primavera dovreste farlo voi.

L'ultima volta non potete definirla «sesso»

Ok, alla fine siete andate a casa sua, avete parlato per tutta la notte e poi a un certo punto lui vi è saltato addosso ma non potete esattamente definire quell'esperienza come se fosse veramente qualcosa di rilevante.

Diciamo che non vi siete praticamente accorte che sia successo e non potete dunque metterla nella lista delle esperienze reali, potreste definirla piuttosto come «veloce e indolore».

Avrebbe bisogno della mappa

Forse sono troppo abituati a usare google maps e quindi dovrebbero fornirgli una mappa anche per esplorare voi, una specie di sensore di parcheggio che gli faccia capire quando si sta avvicinando a qualcosa che sia anche solo vagamente simile al bottone che dovrebbe schiacciare per farvi raggiungere la felicità.

Aiutatelo.

Nessuno si merita del cattivo sesso. Di sicuro non voi.

Gli ultimi erano intelligenti ma non si applicavano

O almeno, non si applicavano per far felici voi ma solo per fare felici loro stessi, diciamo che erano tutti un po' troppo egoisti e poco dediti a voi o addirittura non gli interessava molto neanche della vostra presenza.

Ecco, questi individui dovrebbero essere accompagnati alla porta e invitati a dedicarsi ad attività manuali fai da te.

La prossima volta toglietevi la soddisfazione di dirglielo, non migliorerà la vostra vita sessuale ma vi darà dignità.

Non dormite con un uomo da moltissimo tempo

Probabilmente perché quelli che frequentate ultimamente è meglio farli scomparire in pochi secondi, il problema è che rimanere da sole dopo che qualcuno vi ha panata e fritta come una cotoletta è un po' avvilente.

È come la depressione dopo una sbronza, prima siete felicissime e state urlando al cielo, dopo invece vi rimane solamente un grandissimo mal di testa e tantissima nausea.

Sono più le volte che fingete

Preferite fingere che dovergli spiegare che non è così che funziona, sappiate però che ogni volta che non dite a un uomo che non è in grado di rendervi molto felice lo state rispedendo in giro nel mondo a rendere infelici altre donne.

Sì, essere donne è spesso incredibilmente frustrante e sì non è giusto dover sempre spiegare tutto ma il sesso è comunicazione e se non si parla si finisce per fare qualcosa che assomiglia a una sessione di addominali con struscio.

Preferite stare a casa a guardare serie TV

Non perdete la speranza, trovare qualcuno con cui fare del buon allenamento non è facile, soprattutto se non ci sono dei sentimenti sul piatto, ma non è assolutamente impossibile.

Quindi non fatevi deprimere dalle serie di esperienze negative, non chiudetevi in casa a fare maratone di serie TV e non costruite una specie di confort zone da cui non voler uscire.

Sorprendetevi, parlate e non giudicatevi mai, in fondo la consapevolezza è qualcosa che si guadagna sul campo.