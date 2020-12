Se volete mantenervi (o rimettervi) in forma senza palestra tenete presente che il sesso brucia le stesse calorie di una partita in doppio a tennis

Restare (o rimettersi) in forma senza palestra sembra impossibile, ma non lo è.

Certo, va fatto sesso con regolarità. Ma non sarà mica una fatica paragonabile al tapis roulant o a una sessione di gag, no?

Oltre a essere una delle attività più piacevoli che esistono, infatti, e un buon modo per mantenere l'intesa di coppia, il sesso è anche un’ottima “disciplina” per perdere peso e tenersi in forma.

Sapete per esempio che le calorie che si bruciano con posizioni e tecniche varie sono paragonabili e quelle che si consumano facendo alcune tra le più gettonate attività sportive?

Ecco tutto quello che vi conviene sapere per migliorare la vostra forma fisica (e anche l'umore come se non bastasse).

In forma senza palestra grazie al sesso: ecco come

Il sesso permette davvero di tenersi in forma senza palestra?

Ebbene sì, il sesso è un’attività sportiva come le altre. Anzi: molto più stimolante dal punto di vista delle endorfine.

Un’ora di sesso infatti equivale a mezz’ora di jogging e fa bruciare circa 90 calorie alle donne e 120 agli uomini.

L’uomo brucia in media 4,2 kilocalorie al minuto (mentre correndo ne brucia 9,2), la donna 3,1 al minuto contro le 7,1 consumate al minuto in media durante mezz’ora sul tapis roulant.

Durante il sesso, il cuore raggiunge in media 180 battiti al minuto, favorendo quindi la spesa calorica.

Facendo attività ginnica tra le lenzuola dunque si consuma circa un terzo di ciò che si brucerebbe correndo.

Ma volete mettere il divertimento in più?

In forma senza palestra: ecco quante calorie si consumano con il sesso

Non bisogna per forza diventare gli "Jury Chechi del sesso" per dimagrire: anche baciarsi per un’ora intera è già un ottimo allenamento.

Un bacio prolungato e passionale di 60 minuti circa ci fa bruciare ben 200 calorie, quindi via libera ai baci voluttuosi e lunghissimi.

Mezz’ora tra le lenzuola è come un doppio a tennis

Il tempo ideale da dedicare al sesso è mezz’ora.

Fare l’amore per 30 minuti al giorno vorrebbe dire non avere mai più problemi di linea e di giro-vita.

Una mezz’oretta del genere infatti comporta un dispendio di calorie eguagliabile a un doppio a tennis o a una pattinata.

Camminando veloce se ne consumano nettamente di meno per dire.

Quante calorie si bruciano con i preliminari

Ma partiamo dall'inizio, ossia dai preliminari.

Salire sul letto comporta già qualche caloria bruciata: 2. Poche direte ma se salite e scendete tre o quattro volte potrete già mangiarvi 16 Tic-Tac senza sensi di colpa, per dire.

Anche spogliarsi ha i suoi pro perché fa bruciare intro alle 12 calorie.

E ora veniamo al sodo: coccolarsi, baciarsi e accarezzarsi in maniera passionale per una ventina di minuti fa consumare tra le 87 calorie delle donne e le 107 degli uomini.

Si tratta dell’apporto calorico di 300 ml di birra.

Quali posizioni fanno consumare più calorie?

Ogni posizione del sesso comporta un consumo differente, dipende tutto dalle acrobazie e dalla marcia che si decide di ingranare.

Una decina di minuti di intimità classica, in quella che viene comunemente chiamata “posizione del missionario”, vi farà dire addio a 250 calorie (circa un gelato).

Se invece la donna si siede sopra all’uomo, lei vedrà sparire 300 calorie mentre lui “solo” 130.

La posizione vincente è però quella in piedi: 10 minuti di sesso così fa bruciare la bellezza di 600 calorie, quelle (quasi) di una pizza margherita.

Quante calorie si bruciano con l’orgasmo

L’apice del piacere è anche quello del consumo energetico. Il momento dell’orgasmo comporta infatti la maggiore attività aerobica, quella che più fa bruciare energia.

Si possono quindi eliminare fino a 122 calorie con un orgasmo “tradizionale” che dura pochi secondi.

Chi invece ha la fortuna di sperimentare quelli meno comuni, ossia i più lunghi e intensi che arrivano a coprire più di un minuto e possono diventare multipli, allora si può pure fare fuori una pizza con birra e gelato.

Cos'è il KamaFitness, l’unione di kamasutra e fitness

Il nome dice già tutto: l’unione tra Kamasutra, il celebre testo che raffigura le posizioni erotiche, e fitness ha portato alla nascita di una sorta di “disciplina” (non ancora ufficializzata, quindi ne passerà prima di poterla vedere alle Olimpiadi, LOL) che fonde il piacere dell’amore alla ginnastica salutare.

Si tratta di esercizi erotici da fare in coppia studiati per aumentare e la definire maggiormente la massa muscolare.

Senza ovviamente tralasciare la parte bella, quella sessuale appunto.

Altri pro del sesso

Il sesso è la base della vita, ciò che permette di riprodursi e soprattutto di farlo divertendosi…

Oltre alla “remise en forme” indubbia di cui abbiamo ampiamente trattato, una buona attività sessuale ha molti altri pro.

Avere rapporti erotici appaganti permette di ridurre lo stress e molte altre patologie psicologiche come la depressione. Anche l’ansia diminuisce sensibilmente e con essa pure eventuali disturbi del sonno.

Attraverso il rilassamento del sistema nervoso centrale, il sesso migliora anche la circolazione, combattendo dunque perfino la cellulite.

Cosa ci fate ancora qui davanti allo schermo?