Fate più spesso il pane che sesso? Ecco gli indizi che dicono chiaramente che il sesso non va (più) e come (provare a) superare i problemi di coppia.

Il dubbio che il sesso non va si insinua nella mente e soprattutto tra le lenzuola in molte situazioni, alcune di queste risolvibili, altre meno.

Nel senso, può trattarsi di un periodo o di un problema.

Per capire se il problema c’è e, nel caso, come risolverlo, ecco i 10 campanelli d’allarme a cui fare caso.

Se vi ritrovate tre o più di questi indizi, significa che qualcosa non va.

Ma niente paura: in molti casi si può rimediare e per ogni problema vi spieghiamo cosa fare per risolverlo velocemente.

10 segnali che indicano che il sesso non funziona (più)

Vi sentite “liberi” dopo aver fatto sesso

Se appena avete finito di fare l’amore la sensazione che provate è quella di una specie di liberazione, allora c’è qualcosa da rivedere.

Il sesso non dovrebbe essere un compito da fare controvoglia, come quando si deve consegnare un lavoro e non si vede l’ora di finire.

Per dribblare questo problema, provate a svuotare la mente durante la passione.

Sforzatevi di respingere qualsiasi pensiero, ansia e motivo di stress e godetevi (letteralmente) il momento presente.

Spesso quel senso di liberazione è perché nel mentre stavate pensando a cosa dovete cucinare per cena, a quella mail che il capo sta aspettando oppure alla lista della spesa.

A volte basta sgombrare la testa dai pensieri e vivere l’attimo, ancorandovi così solamente alle emozioni, all’istinto e, non da ultimo, al piacere.

Non avete fantasie sessuali comuni

Un tempo era un continuo “Facciamo finta che…”, “Vestiti come….” e “Dimmi questo o quello…” mentre ora la sceneggiatura è terra terra. Cercate di ovviare al problema alimentando nuovamente le fantasie hot, sia le vostre sia quelle della dolce metà.

Non bisogna per forza travestirsi da cosplayer: basta riecheggiare qualcosa che vi eccitava tempo fa, chiamarlo con un nome di film o serie tv che vi fa impazzire, chiedergli quello che volete e guidarlo nel perseguimento del piacere.

Viceversa, esortatelo a condividere con voi le sue voglie per incominciare a giocare seriamente (della serie, quando il gioco si fa duro...) e vedrete che si ricreerà un feeling tale da riaccendere la fiamma.

C’è poca spontaneità e tanta programmazione su quando fare sesso

Il sesso anziché chiedervelo lui o sentirne il bisogno voi ve lo ricorda Alexa o una app per il calcolo della fertilità?

La routine già gioca un ruolo molto negativo ma se a questa aggiungete pure la calendarizzazione, ciao.

Sforzatevi di eccitarvi nei momenti più disparati, anche a orari pazzi come in piena notte. Sorprendetelo e subissatelo di passione pura.

Se la programmazione è legata alla ricerca di un figlio che si fa desiderare cercate di essere meno esigenti con voi stesse, godetevi il momento per quello che è, senza proiettarvi in un futuro che è sempre incerto e impossibile da predire.

Posto che è comprensibile, necessaria e giusta l’organizzazione in base ai propri giorni fertili, anche se vi siete stufate di sentirvelo dire, ve lo diciamo comunque: non pensarci troppo è il modo più sicuro che ci sia perché si avveri.

Non ci sono posizioni che piacciono a tutti e due

Non trovate l’incastro giusto non certo a livello anatomico ma sul piano del piacere? Cercatelo, a ogni costo.

Tra le tantissime posizioni che il Kamasutra ci insegna, ce ne sarà almeno una la cui idea alletta entrambi. Se non la trovate sperimentando con la pratica, partite dalle basi teoriche: procuratevi una copia del Kamasutra e sfogliatelo assieme, divertendovi nel farlo.

Quando trovate qualcosa che sulla carta sembrerebbe mettervi d’accordo, passate agli esercizi e continuate così fino a quando non troverete ciò che fa per entrambi.

Sarà un modo divertente ed eccitante che vi regalerà soddisfazioni a letto ma anche un bel po’ di complicità che da troppo tempo non assaporavate.

Non vi scambiate più effusioni

Il sesso non è fatto solo di un primo step di preliminari per poi passare al più bello.

La primissima fase della passione è quella delle effusioni amorose, la vera miccia che accende il divertimento. Carezze, baci voluttuosi, abbracci poderosi o anche solo un lieve sfioramento dal risvolto assai sexy, ecco cosa inaugura un sesso indimenticabile.

A lungo andare, nelle coppie si instaura la brutta abitudine di non baciarsi più, quindi se fate parte di quelle coppie il cui massimo del trasporto è diventato prendersi per mano al supermercato, correte subito ai ripari.

Un lungo bacio appassionato, un massaggio sensuale o un ballo sulle note di una canzone dai ritmi sincopati del soul o del blues vi aiuterà a ribaltare la situazione. E il sedile dell’auto.

A proposito di soul e blues, sappiate che si tratta di generi musicali la cui ritmica si basa su quella del sesso, quindi perfetta per accendere la voglia.

Se cercate di isolarvi in spazi propri

Notate che ultimamente preferite starvene da soli, senza condividere lo spazio con il partner?

Se lui è seduto sul divano allora voi ve ne andate in camera da letto a guardare la tv? Se anche lui vi sembra fare allo stesso modo, mal tollerando la vostra presenza, il problema sussiste.

Già non va bene che uno dei due tenda ad allontanarsi ma se sono addirittura entrambi ad andare uno da una parte e l’altra nella direzione opposta, la coppia rischia di sgretolarsi.

Cercate di trovare una zona franca, uno spazio in cui ritrovarvi.

Che sia in cucina davanti ai fornelli, sperimentando nuove ricette assieme, oppure sul sopracitato divano inaugurando la visione di una nuova serie tv, va bene dovunque, basta che cerchiate di tornare vicini.

Vi lamentate continuamente dell’altro

Un’altra acerrima nemica dell’intesa sessuale è la lamentela a loop. Continuare a criticare il compagno e sentirlo fare altrettanto non fa bene al cuore e nemmeno più sotto.

Anche se per molti “l’amore non è bello se non è litigarello”, le critiche non hanno mai aiutato la libido di nessuno, dunque evitatele a priori.

Al posto di quelle, provate con gli elogi: concentratevi sui pro del partner e condivideteli con lui, vedrete che ne sarà piacevolmente sorpreso.

E come ci si risponde per le rime quando si litiga, lo stesso vale per quando ci si elogia, motivo per cui lo stimolerete a dire qualcosa di carino sul vostro conto. Dalle parole passate ai fatti: un abbraccio, un bacio, una carezza e si parte!

Lo smartphone fa da terzo incomodo (anche a letto)

Il nemico pubblico numero uno del sesso è lo smartphone. Tutta la nostra vita è ormai caratterizzata dall’onnipresenza di questo accessorio che è diventato una nostra appendice, il che non fa bene al feeling di coppia.

Il cellulare, infatti, è una finestra su un mondo solo nostro: apriamo Facebook, diamo un’occhiata alle notifiche, postiamo un selfie du Instagram mentre buttiamo uno sguardo alle notizie… E intanto il momento di intesa con la dolce metà è sfumato.

Se già durante la cena dovreste farne a meno, figuriamoci in camera da letto.

Eppure spesso se ne sta sul comodino, non si sa mai che arrivi una mail o ci chiami qualcuno. Questo legame con l’esterno, con il fuori rispetto alla coppia, non fa assolutamente bene perché rende il legame interno meno forte.

Non flirtate più

Il flirt non è qualcosa da alimentare solo all’inizio, durante il corteggiamento. Bisognerebbe cercare di flirtare sempre, anche dopo anni di convivenza, fidanzamento o matrimonio.

Sembra difficile, per qualcuno impossibile, invece è facilissimo e quasi automatico dopo le prime volte in cui si prova.

Rapportatevi l’un l’altra come se fosse la prima volta, esplorandovi senza preconcetti e scoprendo qualche nuovo risvolto dell’altrui personalità.

Credete di conoscere tutto del vostro compagno? Vi sbagliate di grosso. Mettetevi alla prova, il senso di sfida aumenterà la sensualità.

Non curate più il vostro aspetto

Last but non least, l’aspetto trasandato. All’inizio di una love story ci si trucca, depila, cotona e profuma sempre.

Non si rischia mai di farsi vedere non a posto. Poi con il passare del tempo si incomincia a non curare più tanto l’aspetto quando ci si trova da sole con lui, il che potrebbe portare a una riduzione della libido.

E non parliamo della libido del partner, ma della propria, perché prepararsi, vestirsi bene, ingioiellarsi e truccarsi ci aiutano a sentirci sexy, più a nostro agio e belle, il che ha risvolti positivi sulla psiche.

Sentirsi meglio con se stessi è il primo passo per sentirsi meglio anche con gli altri, partner in primis.