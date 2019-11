Il (buon) sesso è il segreto per la felicità di coppia. Rende felici i partner e fa vivere meglio. Ecco come rendere appagante la propria vita sessuale

Gli psicologi della Georg Mason University hanno condotto una ricerca dalla quale è emerso che chi ha più rapporti sessuali ha anche più pensieri positivi e stati d’animo più sereni e felici.

Non si tratta solo di quantità ma soprattutto di chimica, spontaneità, sensazioni e soddisfazione finale.

Infatti un’altra ricerca condotta dall'Università di Toronto e pubblicata sulla rivista scientifica Personality and Social Psychology Bulletin, afferma come la felicità sia data dal legame che si sente nei momenti intimi con il partner e da come si gestisce il pre e post prestazione sessuale.

Queste variabili possono dare un’idea di quanto funziona il rapporto: il partner pensa alla vostra felicità? Si occupa solo dei propri bisogni oppure ha un occhio di riguardo anche per i vostri? È intraprendente o tradizionale? Sentite la sua vicinanza?

Insomma, ecco 4 segreti per vivere una vita sessuale appagante ed essere più felici.

(Continua sotto la foto)



1. Iniziate a parlare di sesso



Il primo ingrediente per far funzionare la vita sessuale in una coppia è conoscere cosa piace all'altro.

Con questa base di partenza sarà molto più facile compiere i passi successivi.

Infatti sapere cosa proporre, cosa è meglio evitare e ciò che è necessario che ci sia, permette di rilassarsi e godersi il momento.

Parlatene liberamente, esprimete le vostre fantasie e i vostri limiti.

Usare un linguaggio così intimo non farà altro che unirvi di più.

2. Non mettete freni alla fantasia

Per avere una vita sessuale appagante è sempre una buona idea usare la fantasia.

Sorprendere, generare curiosità, stimolare novità e fantasticare per poi applicare terrà viva la fiamma e la voglia di sperimentare insieme.

Abbiate voglia di mettervi in gioco, sentitevi liberi di offrire nuovi punti di vista senza paura.

Spesso il timore di esporsi blocca nuove energie che sarebbero - al contrario - molto ben accette.

3. Curate il vostro aspetto

Non dimenticatevi mai di curare il vostro aspetto.

I primi momenti in cui si sta insieme l’attenzione sul proprio aspetto raggiunge i picchi massimi ed è proprio nello stesso momento che la vita sessuale è più soddisfacente.

Con il tempo l’attrazione potrebbe calare e così anche l’attenzione verso l’aspetto esteriore.

Insomma se vi farete trovare tutti i giorni in pigiama, con il mollettone e con i calzini di spugna sarà più difficile stimolare la fantasia.

Curate il vostro corpo, il vestiario intimo e il modo in cui volete provocare una reazione nell’altro.

Non lo fate per l'altro, ma per voi. Sentirvi sexy vi farà divertire di più sotto le coperte.



4. Aiutatevi nel quotidiano



Se la vita quotidiana di coppia non funziona allora neanche il sesso sarà soddisfacente.

Le difficoltà di comunicazione, i non detti, i pensieri negativi reciproci sono tra le maggiori cause di distanza sessuale.

Per avvicinarvi fisicamente dovrete prima aiutarvi emotivamente.

Siate il supporto l’uno dell’altro e fate in modo che i ruoli non siano mai sbilanciati. Per farlo ad esempio potreste porre più spesso la domanda Cosa posso fare per aiutarti?

Vi aiuterà a coltivare la vicinanza e così anche il sesso ne gioverà.