Tra grandi ritorni, incredibili assenze e nuove volti, ecco cosa c'è da sapere sulle nuove puntate del reboot di Sex and The City, disponibile in streaming da dicembre

Le serie tv cult che continuano ad appassionare generazioni dopo generazioni si possono contare sulle dita di una mano.

Tra queste c'è sicuramente Sex and The City.

E ora che le amiche di New York City, con il loro drink, rigorosamente Cosmopolitan, stanno tornando sul piccolo schermo, i fan della serie non stanno più nella pelle.

La notizia di un revival di 10 episodi, intitolato And Just Like That..., con i membri del cast originale, risale all'inizio del 2021.

Ma finalmente, ora, sappiamo qualcosa di più sullo show.

Sebbene ancora non sia stata confermata la data di uscita ufficiale della serie, sappiamo già alcune cose sul reboot più atteso dell'anno.

Ecco tutto quello che sappiamo (finora) sulle nuove puntate di Sex and The City

And just like that… the next chapter begins.



As announced by #HBOMaxEurope, a new Sex and the City story, And Just Like That... premieres this December on HBO Max. pic.twitter.com/qcpH0neR7H — HBO Max (@hbomax) October 5, 2021

Quando uscirà And Just Like That?

Carrie Bradshaw potrebbe voler scambiare le sue Manolo Blahnik con un paio di stivali da neve per le nuove puntate di Sex and The City.

È stato infatti appena annunciato che il reboot dell'iconica serie della HBO verrà trasmesso in streaming a dicembre.

Anche se non si sa ancora esattamente la data ufficiale, in molti pensano che l'uscita della nuova serie coinciderà con le vacanze natalizie.

In un nuovo video dietro le quinte, la star Sarah Jessica Parker, che interpreta Carrie Bradshaw, annuncia la notizia per i fan:

«Sono Sarah Jessica Parker, ciao da New York City, 5th Avenue, mentre stiamo girando il prossimo capitolo di Sex and the City, o come ci piace chiamarlo, And Just Like That, con alcuni amati amici» ha detto l'attrice, prima di rivelare la premiere di dicembre.

Ci saranno tutte le attrici protagoniste?

Secondo un comunicato stampa di HBO Max, la nuova serie vedrà le vecchie attrice riprendere i panni dei loro personaggi: Sarah Jessica Parker interpreterà Carrie Bradshaw, Kristin Davis sarà Charlotte York Goldenblatt e Cynthia Nixon la famosa Miranda Hobbes.

«Le attrici sono state richiamate nei panni dei loro personaggi originali mentre percorrono il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a cinquant'anni».

Kim Cattrall, che ha interpretato Samantha Jones, la pubblicista sessualmente estroversa, non tornerà nella nuova serie.

Come verrà sostituita Samantha?

Un dirigente della HBO ha rivelato che il personaggio di Samantha non sarà sostituito da altre attrici, bensì cancellato dallo show, ma con una ragione credibile.

«Proprio come nella vita reale, le persone entrano ed escono dalla tua vita - Casey Bloys, chief content officer di HBO Max - Le amicizie svaniscono e ne iniziano di nuove. Quindi penso che sia tutto molto indicativo delle fasi reali, le fasi effettive della vita».

Le prime foto della serie

Lo scorso 9 luglio, HBO Max ha condiviso la prima foto ufficiale di And Just Like That..., con il trio di punta delle tre attrici protagoniste.

Le attrici hanno poi ripubblicato lo scatto sui loro profili Instagram. In questo caso, Cynthia Nixon (che interpreta Miranda Hobbes) ha rivelato che si trattava proprio del primo giorno di riprese.

Il guardaroba delle amiche newyorkesi è aggiornato al 2021 ma non per questo è meno chic!

Miranda indossa pantaloni a gamba larga color crema, Carrie una gonna scozzese e tacchi con plateau, e Charlotte una blusa a pois con spalle scoperte.

Di cosa parleranno i nuovi episodi di Sex and The City?

Le 10 nuove puntate, da mezz'ora ciascuna, racconteranno ancora una volta le vite di Carrie, Charlotte e Miranda a New York City, ma questa volta esplorando come sono e come le donne vivono l'amore e le amicizie nei loro 50 anni.

Il presidente della programmazione della HBO, Casey Bloys, ha affermato che la rete non sta «cercando di rifare» Sex and the City.

«Non stanno cercando di ricreare quello che era un tempo, facendo rivivere a questi personaggi i loro 30 anni».

«È una storia diversa, che si concentra molto sulla vita delle donne a 50 anni. Le puntate avranno dunque a che fare con cose con cui le persone hanno a che fare a 50 anni».

Ci sarà anche il Coronavirus

Riflettendo su come uno spettacolo che si basava in gran parte su appuntamenti, feste e cocktail condivisi verrebbe visto nel 2021, la Parker ha raccontato in un'intervista che il Coronavirus sarà stato incluso in And Just like That.

«Il Covid-19 sarà ovviamente parte della trama, perché New York è stata molto colpita, e quella è la città in cui vivono questi personaggi».

«Ci saranno nuove esperienze di vita, visioni del mondo politico e visioni del mondo sociale diversificate […] Ma come sono cambiate le relazioni quando è entrato in gioco il coronavirus? Ho grande fiducia che gli scrittori esamineranno tutto questo e molto di più».

Chi tornerà del cast originale?

Carrie, Miranda e Charlotte non sono le uniche protagoniste di Sex and The City a tornare nelle nuove puntate.

Insieme a loro, torneranno anche tutti i partner. Quindi sì, Mr. Big ci sarà.

A confermare la notizia era stata la stessa Sarah Jessica Parker, che aveva detto: «Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Chris su And Just Like That... Come potremmo mai fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?»

Oltre a Mr. Big, interpretato dall'attore Chris Noth, torna però anche l’ex rivale in amore Aidan Shaw. L’attore John Corbet ha infatti confermato di far parte del revival.

Torneranno poi anche David Eigenberg nel ruolo di Steve Brady, il marito di Miranda, e Evan Handler nei panni di Harry Goldenblatt, il marito di Charlotte.

Anche Willie Garson, che ha interpretato l'indimenticabile personaggio di Stanford Blatch, è tornato per riprendere il suo ruolo, ma purtroppo è morto all'età di 57 anni lo scorso 21 settembre, settimane dopo aver girato le prime scene per il reboot.

Ci saranno delle new entry nel cast?

Come chiarito dalla produzione della nuova serie, l’assenza del personaggio di Samantha Jones offrirà agli autori l’opportunità di allargare il cast di And Just Like That.

Tra i nuovi nomi troviamo Sara Ramirez, storico volto di Grey’s Anatomy, che interpreterà il personaggio non-binary di Che Diaz.

Ci saranno poi anche Sarita Choudhury nei panni del nuovo personaggio Serena Patel, Nicole Ari Parker che interpreterà la nuova Lisa Todd Wexley, e Karen Pittman che sarà la dottoressa Nya Wallace.

