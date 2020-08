Che cosa dice il segno zodiacale della Regina Elisabetta, del principe Carlo e magari anche del rapporto tra William e Kate Middleton? Ecco le risposte

Vi siete mai chiesti quale sia il segreto della storia d'amore decennale della Regina Elisabetta e del Principe Filippo? O perché la duchessa di Cambridge riesca a essere così naturalmente elegante?

Le risposte potrebbero trovarsi tra le stelle.

Si sa infatti che il segno zodiacale ha una grossa influenza sulla personalità di ognuno di noi, ma cosa rivela l'oroscopo della royal family?

L'astrologa Shelley von Strunckel spiega l'astrologia di otto membri della famiglia reale inglese, per scoprire come il loro segno zodiacale abbia influenzato la loro natura, la personalità e i loro interessi.

Il segno zodiacale della Regina Elisabetta: Toro

In teoria, Elisabetta II non era nata per governare. Ma l'oroscopo dice il contrario.

Quando è nata, il 21 aprile 1926, Saturno, il pianeta che raffigura il potere, la concentrazione e l'autodisciplina, era esattamente sopraelevato, e questo ha influenzato il suo straordinario senso del dovere.

La donna toro è concreta e pratica, costante, ma per l'ascendente capricorno la Regina Elisabetta è anche un po' cocciuta e testarda.

L'influenza della Luna indica una profonda comprensione della natura umana, che la porta a coltivare passioni per qualsiasi cosa, o per chiunque si preoccupi, dai cavalli alle persone.

Il segno del Principe Filippo: Gemelli

Un intelligente e arguto gemelli, l'influenza di Marte indica la passione per la natura e le attività sportive, e anche un certo seducente fascino.

Il suo temperamento e l'impazienza sono leggendari ma quella passione rassicura il suo animo genuino e il suo affetto, altrettanto onesto.

I segni della Regina Elisabetta e del principe Filippo non sono in genere compatibili, ma Sua Maestà e il duca non sono una coppia tipica.

La Luna, chiave della natura emotiva, è posizionata sia nella carte di Filippo che in quella della Regina, creando così i presupposti per un legame immediato, intenso e - come il tempo ha testimoniato - infrangibile.

Il segno zodiacale del Principe Carlo: Scorpione

Carlo è uno scorpione intenso, riflessivo, intelligente e appassionato.

L'influenza astrologica della posizioni dei pianeti al momento della nascita del principe Carlo si incastra perfettamente con quella della regina Elisabetta.

Nelle carte del principe, la Luna ha grande influenza perché è proprio all'inizio del segno del Toro, che quindi si collega con sua madre.

Tuttavia, poiché la Luna è responsabile delle emozioni, in un diagramma maschile, una posizione così potente come quella del principe Carlo, indica la probabilità che abbia lottato con i propri sentimenti, specialmente in gioventù.

Il segno del Principe William: Cancro

Così come la madre Diana, anche William è nato sotto il segno del cancro.

Leale, molto intuitivo ed emotivo, il cancro è un buon comunicatore.

William è un vero idealista, ma sempre alla ricerca della stabilità. Quando diventerà re non abbiamo dubbi che ispirerà il pubblico britannico a essere più consapevole delle questioni a lui care, dall'ecologia all'importanza della famiglia per garantire a tutti i bambini le stesse possibilità.

Il segno zodiacale di Kate Middleton: Capricorno

Sebbene sia un capricorno, l'astrologia di Kate rivela il suo legame con il segno distintivo della famiglia reale, il cancro. La sua Luna, che era alta nei cieli e piena al momento in cui è nata, è infatti una potente indicazione del suo ruolo.

Il capricorno è un segno di terra, noto per l'attenzione, la determinazione, la praticità e un forte stile personale.

Sono intelligenti, laboriosi e inclini a seguire le regole, il che spiega perché Kate Middleton non infranga quasi mai il protocollo reale.

Razionalità a parte, nella sfera del piacere, Kate non poteva trovare partner più adatto di William. Secondo l'oroscopo infatti, il duca e la duchessa di Cambridge sono una coppia perfetta: il cancro e il capricorno sono esattamente uno di fronte all'altro sulla ruota dello zodiaco, quindi si completano a vicenda.

Il segno di Camilla Parker Bowles: Cancro

Coloro nati sotto il segno del cancro appartengono all'elemento dell'acqua, come pesci e scorpione.

I segni d'acqua tendono ad essere enigmatici e nostalgici, emotivi e intensi, ma sono anche noti per essere compassionevoli e intuitivi.

L'influenza di Mercurio nelle carte di Camilla indica una particolare attenzione ai legami famigliari, che si traduce nella sua capacità di essere sempre presente per Carlo, in modi e momenti diversi.

Il segno zodiacale del Principe Harry: Vergine

Il principe Harry è vergine ascendente capricorno e con la Luna nel segno del Toro, il che indica una spiccata capacità di provare forti emozioni.

Le sue carte rivelano una personalità solida, seria, determinata e infaticabile.

Ma anche amante dei piaceri semplici e concreti, coscienzioso, pronto a risolvere ogni tipo di situazione con logica e pragmaticità.

Il segno di Meghan Markle: Leone

Meghan Markle è nuova alla famiglia reale, ma condivide uno speciale legame con la defunta regina madre, la principessa Margaret e la principessa Anne.

Leone ascendente cancro, Meghan è intensa, amorevole, appassionata e istintiva, ma non sa accettare i compromessi. Tra le qualità anche stabilità e lealtà.

La chiave è il potente legame tra la Luna - che evidenzia la capacità di provare forti sentimenti - e Saturno che accentua l'attenzione per la carriera e i risultati.

Secondo l'astrologia, Meghan è la donna perfetta per Harry: ha una femminilità solida, elegante, sensuale ed è molto, molto determinata.

