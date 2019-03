Il principe Carlo ha sempre voluto una figlia femmina e ora a quanto pare stravede per le due nuore, Kate e Meghan Markle, con cui ha un ottimo legame

Non è mistero il fatto che il principe Carlo abbia sempre desiderato una figlia femmina.

Quando all'epoca la principessa Diana era incinta di Harry, suo marito sperava così non segretamente che si trattasse di una bambina che quando poi nacque il principe Harry, nel settembre del 1984, venne descritto come «deluso» ed espresse perfino sgomento per il ciuffo di capelli rossi del bambino.

Tuttavia, in un'intervista rilasciata un paio di mesi dopo la nascita di Harry, il principe Carlo parlò del suo secondogenito dicendo che era «assolutamente adorabile» e «straordinariamente buono, dorme meravigliosamente e mangia molto bene».

E oggi, più di 34 anni dopo, sembra non esserci alcun rimpianto da parte del principe Carlo.

Niente figlie femmine, ma due ottimi figli maschi e ora anche due nuore che l'erede al trono ha accolto sempre a braccia aperte.

(Continua sotto la foto)

Kate Middleton

Kate Middleton è un membro della famiglia reale da quasi otto anni, ma si era ingraziata il futuro suocero anni prima.

Quando lei e William si frequentavano, durante gli anni del college, Kate Middleton veniva regolarmente inclusa in occasione di eventi familiari ufficiali e non, tra cui feste di compleanno e l'appuntamento annuale della settimana bianca.

Kate è stata invitata dal principe Carlo a visitare la residenza di Clarence House in numerose occasioni, sia prima che dopo il matrimonio con il principe William.

«Charles e Kate sono sempre andati molto d'accordo - ha detto recentemente una fonte al Telegraph - Come madre dei suoi nipoti, ovviamente, ma non solo: il principe stravede per lei».

Meghan Markle

Fin da prima del matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry si è sempre speculato dicendo che l'ex attrice abbia aiutato il principe Carlo e il suo secondogenito a riconciliare gli animi.

Meghan Markle infatti è sembrata fin da subito legata al principe Carlo e alla moglie Camilla, al punto che ha addirittura chiesto al padre di suo marito di accompagnarla all'altare quando si è sposata con Harry lo scorso 19 maggio.

«Gli ho chiesto di farlo e penso che lui se lo aspettasse, così ha immediatamente risposto: 'Sì, certo, farò tutto ciò di cui hai bisogno Meghan, io sono qui per aiutarti e sostenerti' - aveva detto Harry in un'intervista alla BBC in Novembre - Per lui questa è una fantastica opportunità per rafforzare il rapporto ed essere di sostegno, in più è nostro padre, quindi ovviamente sarà sempre lì per noi».

Inoltre sembra che il principe Carlo provi molta empatia per l'uragano mediatico in cui è sempre stata coinvolta Meghan Markle, e dia alla Duchessa del Sussex consigli che lui stesso ha imparato a sue spese.

Meghan Markle, infatti, ha dovuto fin da subito fare i conti i trolls dei social media: da quando ha sposato Harry (ma anche da quando è stato confermato che usciva con Harry), la vita di Meghan è stata messa sotto il microscopio, e da quando è diventata la Duchessa del Sussex è stata circondata da una negatività di commenti mediatici da affrontare.

Buckingham Palace, Clarence House e Kensington Palace sono stati recentemente costretti a pubblicare congiuntamente linee guida comportamentali per gli utenti di Twitter e Instagram che volevano lasciare commenti sui vari account dei reali.