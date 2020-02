Nessuno ha dubbi sul suo stato sentimentale, ma tutti si chiedono perché il principe William non indossi l'anello nuziale. E no, non è un'imposizione

È difficile non notare il bellissimo (e massiccio) anello di fidanzamento che Kate Middleton porta al dito. Ma avete mai fatto caso alla fede del principe William?

Se la risposta è no, un motivo c'è: il Principe William non ha - e non ha mai - indossato la fede nuziale.

Il duca di Cambridge, che si è sposato con Kate nel 2011, ha fin da subito scelto di non indossare la fede per un motivo molto semplice, che per una volta non ha niente a che fare con le regole di casa Windsor.

Ancora prima che la coppia si sposasse, i funzionari di Buckingham Palace hanno annunciato che William non avrebbe indossato l'anello dopo il royal wedding.

Perché?

Così come molti altri uomini, il principe William non è uno da gioielli.

Un funzionario di palazzo ha spiegato:

«Il Duca di Cambridge non ama indossare gioielli, e per questo non ne ha mai indossato nessuno. Ha deciso che non avrebbe iniziato con il matrimonio».

E ancora: «Dipende tutto dalle preferenze personali, e William e Kate ne hanno discusso privatamente».

Anello o no, che William sia sposato non è un segreto. Si stima infatti che all'epoca del royal wedding, circa 2 miliardi di persone si siano sintonizzate per seguire le nozze.