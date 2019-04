Kate Middleton si è presa una cotta per il principe William ben prima di andare alla St Andrews: avevano 9 anni e si sono incontrati a una partita di hockey

Tutti conosciamo la storia d'amore da favola che c'è stata tra il principe William e Kate Middleton prima del loro matrimonio.

È risaputo infatti che Kate Middleton abbia catturato l'attenzione del giovane principe William sfilando sulla passerella di moda organizzata dalla loro università St Andrews.

Ma secondo le ultime indiscrezioni di un biografo reale, Kate avrebbe messo gli occhi sul primogenito di Carlo e Diana molto prima.

Katie Nicholl nel suo libro Kate: La Futura Regina spiega come la duchessa di Cambridge abbia visto per la prima volta il suo attuale marito durante una partita di hockey nella sua scuola quando entrambi avevano solo nove anni.

Katie Nicholl ha scritto: «Sebbene [Kate] non fosse particolarmente interessata ai ragazzi, l'arrivo di un particolare giovane aveva attirato la sua attenzione».

Parlando dell'amore reciproco della coppia per lo sport, la scrittrice continua così:

«Ovviamente, l'arrivo del principe ha generato un turbine di eccitazione; quella è stata la prima volta che Kate ha messo gli occhi sul giovane William».

Da quel momento pare sia stato amore a prima vista per Kate Middleton, che ha fatto di tutto per poterlo incontrare di nuovo.



La duchessa di Cambridge ha anche cambiato la sua scelta universitaria per andare a studiare nello stesso college del principe William, il St Andrews.



A supportare Kate Middleton nella scelta anche (come noto) la madre: il corrispondente reale Matthew Bell ha confermato che Carole Middleton ha spinto la figlia verso l'Università di Saint Andrews nella speranza che potesse (ri)incontrare il incontrare il principe William.

«Sebbene al momento delle iscrizioni fosse sconosciuto dove il principe intendesse andare, pare proprio che sua madre abbia convinto Kate a rifiutare la sua prima scelta, l'univeristà di Edimburgo, e ad accettare invece l'offerta al Saint Andrews».

Matthew Bell non è l'unico esperto scrittore reale ad affermare che Kate ha cercato di incontrare il principe William quando ha scoperto che stava studiando in Scozia.

L'autrice Katie Nicholl ha infatti confermato che Kate Middleton ha cambiato università con la speranza di incontrare William, e che si è anche presa deliberatamente un anno sabbatico, in modo da poter seguire gli stessi corsi del marito.