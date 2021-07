Il principe George adora la carbonara, alla principessa Charlotte piace la pizza, ma sapete qual è il cibo preferito del più piccolo dei Royal Baby, Louis?

I bambini hanno gusti molto chiari quando si tratta di cibo, e i Royal baby non fanno eccezione.

Ma se secondo le indiscrezioni i figli maggiori di William e Kate Middleton, George e Charlotte vanno pazzi per pasta e pizza, il più piccolo dei tre, Louis, ha una passione per un dolce in particolare.

A svelare i cibi preferiti dei Royal Baby sono stati il principe William e Kate Middleton, che in alcune occasioni hanno raccontato i pleasure più o meno guilty dei loro tre figli.

Ecco quali sono i cibi preferiti dei Royal Baby

Il principe George, spaghetti alla carbonara

Ebbene sì, il piatto preferito del futuro re d'Inghilterra è un fiore all'occhiello della cucina italiana.

A rivelarlo è stato il famoso chef Aldo Zilli, che ha conosciuto il principe William grazie al suo lavoro con l'organizzazione benefica Centrepoint.

«William è fantastico: sto aspettando la sua chiamata perché mi ha raccontato che il piatto preferito di suo figlio sono gli spaghetti alla carbonara, quindi sto aspettando che mi chiami per andare a cucinare per il piccolo George», ha detto Zilli al Daily Mail.

La pasta sembra essere una delle cose preferite in casa Cambridge. Kate Middleton aveva precedentemente rivelato che a George e alla sorella, la principessa Charlotte, piace molto cucinare mac and cheese, cioè maccheroni al formaggio.

La principessa Charlotte va matta per le olive

Mentre la maggior parte dei cibi preferiti dai bambini sono cioccolato, gelato e torte, sembra che la principessa Charlotte abbia un palato piuttosto raffinato per una bambina di 6 anni.

Kate Middleton ha infatti rivelato che a sua figlia Charlotte piace «preparare insalate» e adora mangiare le olive.

Ma la principessa Charlotte non ama solo mangiare; le piace anche essere coinvolta nella preparazione del cibo. Kate infatti ha rivelato che i suoi due figli maggiori, George e Charlotte, cucinano spesso con lei.

«Loro adorano preparare l'impasto per la pizza, gli piace perché possono sporcarsi le mani - aveva raccontato la duchessa di Cambridge durante un evento ufficiale nel 2018 - e poi amano mangiarla».

Il principe Louis, la torta di barbabietole al cioccolato

In una vecchia intervista, Kate Middleton aveva raccontato:

«Una delle prime parole di Louis è stata 'Mary' perché proprio alla sua altezza ci sono tutti i miei libri di cucina compresi quelli di Mary Berry».

Mary Berry è stata una delle presentatrici più amate di Bake Off UK, e ha pubblicato più di 75 libri di cucina, molti sui dolci tipici della tradizione anglosassone.

Il piatto più più famoso della regina della pasticceria (come la chiamano gli inglesi) è deliziosa lemon tart, cioè una crostata al limone.

Ma il dolce preferito dal piccolo di casa Cambridge è la torta alle barbabietole e cioccolato di Mary Berry.

La presentatrice ha preparato proprio questa durante uno speciale tv natalizio in onore del piccolo principe.

Berry ha spiegato agli spettatori che la barbabietola sminuzzata, quando viene cotta all'interno di una pastella per dolci, assume una consistenza simile alla torta di carote: umida e deliziosa, perfetta per grandi e piccini.