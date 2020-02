La tradizione vuole che non vengano indossate tiare fino al matrimonio, ma potrebbe esserci un'eccezione per la principessa Charlotte. Ecco perché

Chiunque abbia visto i figli di William e Kate a uno degli eventi ufficiali della famiglia, sa che tutti e tre i bambini sono in corsa per la corona del più bel royal baby davanti alle telecamere.

Ma quando, e a che età, George, Charlotte e Louis indosseranno vere corone?

Come terzo nella linea di successione al trono britannico, prima o poi George indosserà inevitabilmente la corona di Re d'Inghilterra, su questo non c'è dubbio.

Qualche incertezza in più invece per la principessa Charlotte: quando inizierà a indossare gioielli reali e a sfoggiare tiare?

La tradizione vieta la tiara fino al matrimonio

Secondo l'esperto di gioielli di Londra, Geoffrey Munn, potrebbe passare molto tempo prima che Charlotte venga fotografata a un evento pubblico ufficiale con una tiara.

Perché? La tradizione vuole che una donna della Royal Family debba essere una sposa o già sposata per poter indossare una tiara.

Come Munn ha spiegato a Town&Country «Il diadema ha le sue radici nell'antichità classica ed è stato visto come un emblema della perdita dell'innocenza per l'incoronazione dell'amore».

L'eccezione alla regola

Kate Middleton e Meghan Markle hanno indossato per la prima volta una tiara nel giorno del loro matrimonio, ma entrambe hanno ereditato il titolo di principessa con le nozze.

L'esperto di galateo ed ex maggiordomo reale Grant Harrold ha dichiarato a Insider che è vero che i diademi sono tradizionalmente un segno di matrimonio, ma c'è un'eccezione alla regola:

«Le donne single non indossano tipicamente diademi - ha detto - a meno che non siano nate nella famiglia reale e che quindi abbiamo già il titolo di principesse».

Effettivamente, la principessa Anna, figlia di Elisabetta II, ha indossato un bellissimo diadema per l'apertura dello stato del Parlamento quando aveva solo 17 anni e non era affatto sposata.

Il che, ovviamente, significa che anche Charlotte potrebbe potenzialmente indossare una tiara prima del suo matrimonio.