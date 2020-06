La Regina Elisabetta non tornerà a Buckingham Palace e non prenderà parte a nessun evento pubblico almeno fino a ottobre, la sostituiranno Carlo e William

Dopo tre mesi di lockdown e lo stop di qualsiasi impegno ufficiale, la royal family inglese torna al lavoro, ma non la Regina Elisabetta.

Il principe Carlo e il principe William sono tornati in servizio martedì, facendo le loro prime apparizioni di persona da quando il coronavirus ha attaccato il Regno Unito a metà marzo.

**William e Kate assumono il comando e diventano di fatto Re e Regina per i prossimi 3 mesi**

Tra gli altri reali a tornare attivi anche Camilla, duchessa di Cornovaglia, la principessa Anna e Sophie, contessa di Wessex.

Tutti, insomma, ma non la regina Elisabetta, che non prenderà parte agli impegni pubblici e rimarrà ancora isolata al Castello Windsor almeno per tutta l'estate.

**È ufficiale, la Regina Elisabetta non torna a Buckingham Palace: cosa succede ora?**

(Continua sotto la foto)

Perché la Regina Elisabetta non tornerà in pubblico

È improbabile che Elisabetta II, 94 anni, venga vista fuori dalle mura del palazzo per ancora molti mesi.

Secondo una fonte infatti, l'agenda della regina è stata tenuta rigorosamente libera per le settimane a venire.

Alcuni ipotizzano addirittura che non Sua Maestà non uscirà più per impegni ufficiali, lasciando così il suo posto sul trono.

**Cosa succede se la regina Elisabetta abdica?**

Una fonte vicino alla famiglia ha dichiarato al quotidiano britannico The Sunday Times:

«La regina non farà nulla che vada contro i consigli delle autorità per le persone della sua categoria d'età, e prenderà tutte le precauzioni appropriate. Ci sono discussioni su cosa potrà fare e non fare a ottobre, ma sicuramente non prima».

**Anche la regina Elisabetta si sta facendo la piega da sola in quarantena**

Tuttavia, anche se potrebbe non apparire più di prima persona, Elisabetta II svolgerà comunque i compiti ufficiali dal Castello di Windsor, come l'incontro con il primo ministro britannico Boris Johnson - telefonicamente come ha sempre fatto.