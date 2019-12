I rumors sull'abdicazione della regina Elisabetta durano da anni. Che sia arrivato davvero il momento? Ecco cosa succede se la Regina Elisabetta abdica

La Regina Elisabetta II è la sovrana più longeva della storia d'Inghilterra, con 67 anni di corona sulla testa. Una vera e propria icona del Regno Unito, al punto che gran parte del popolo britannico non ha mai vissuto nemmeno un giorno senza avere lei come regnante.

Nonostante ciò, negli ultimi mesi si sono diffusi continui pettegolezzi su una possibile abdicazione della regina.

Il 2019 è stato infatti un anno difficile per Sua Maestà: tra una situazione politica incerta (fatta di Brexit e nuove elezioni) e una situazione famigliare sotto i riflettori (soprattutto per le inchieste riguardanti l'amicizia tra il principe Andrea e il pedofilo americano Jeffrey Epstein), fonti da Palazzo dicono che la Regina sia stanca - da ricordare che Elisabetta II ha ben 93 anni.

Ma cosa succede se la Regina abdica?

Ecco la risposta.

Il principe Carlo diventerebbe Re

Ci sono sempre stati molti dubbi riguardo al principe Carlo, e se mai sostituirà sua madre sul trono britannico.

Tali speculazioni sono iniziare quando Carlo stava attraversando una crisi personale per la separazione dalla principessa Diana e sua la tragica morte. Qualche anno fa, in un sondaggio, la stragrande maggioranza dei britannici aveva espresso la preferenza di William sul trono dopo la regina Elisabetta.

Tuttavia le cose sembrano essere leggermente cambiate negli ultimi anni.

Secondo nuovi rumors infatti, la Regina Elisabetta sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa da come il figlio maggiore ha gestito la situazione di crisi relativa allo scandalo principe Andrea, al punto che starebbe pensando di andare in pensione.

Carlo è già principe reggente

Al momento il principe Carlo già ricopre il ruolo di principe reggente.

Che cosa comporta?

Negli ultimi anni, la Regina ha gradualmente ridotto il suo numero di impegni pubblici e il principe Carlo ha iniziato a prendere questi incarichi, facendo sempre più da rappresentante della famiglia reale agli eventi pubblici.

Principe reggente però non significa Re: il principe Carlo assumerebbe a pieno tutti gli impegni pubblici della Regina, ma Elisabetta II resterebbe comunque la figura regnante istituzionale.

Non sarebbe meglio William?

La Regina non può abdicare in favore di William, ma può farlo suo padre, Carlo.

Nel senso, seguendo la linea di successione al Trono ognuno può ritirarsi e passare il compito a chi viene dopo di lui, senza salti generazionali.

Al momento il Principe Carlo è il primo in linea di successione, essendo il primo figlio maschio della Regina Elisabetta.

Dopo di lui William seguito dai tre figli, George, Charlotte e Louis, e Harry, sceso di posizione dopo la nascita dei nipoti.

Abdicare è contro il protocollo?

No, abdicare non è contro il protocollo.

Tuttavia, secondo le legge reali, un monarca inglese non può ritirarsi senza rinunciare formalmente al trono.

Il passaggio della Corona britannica è regolato da una serie di norme definite nel Seicento e raccolte poi nell’Act of Settlement (l'Atto di disposizione) del 1701.

Questo sanciva che i figli maschi avevano la precedenza sulle femmine, indipendentemente dall'età, che subentrava solo in un secondo momento a parità di sesso.

Solo nell'ottobre del 2011 è stata cambiata questa regola (insieme ad altre), e da allora le femmine hanno la stessa importanza degli eredi maschi e a stabilire la linea di successione è unicamente l'ordine di nascita.

È per questo che Charlotte, per esempio, si trova in una posizione più alta dello zio Harry, venendo subito dopo il fratello maggiore George.

Chi sono gli altri eredi al trono?

Il principe Carlo è il primo erede al trono d'Inghilterra.

Subito dopo di lui c'è ovviamente suo figlio maggiore il principe William, seguito a sua volta dai suoi tre figli, in ordine: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Harry, secondogenito di Carlo e Diana è invece al sesto posto nella linea di successione al trono. Archie, figlio di Harry e Meghan Markle, è al settimo.

Nei primi dieci anche il principe Andrea, duca di York, e le sue figlie, Beatrice ed Eugenia.

Sono elencate le prime 59 persone della linea di successione al trono britannico.