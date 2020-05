Per ora la Regina Elisabetta II rimane monarca da remoto, ma pare stia pensando di abdicare e lasciare il trono al principe Carlo

La pandemia da COVID-19 ha cambiato la vita a tutti, anche alla Regina Elisabetta e ai membri della famiglia reale inglese.

Il principe Carlo, insieme a Camilla, si è ritirato nella dimora reale in Scozia, la famiglia Cambridge si è trasferita nella casa Anmer Hall nel Norfolk, e la Regina Elisabetta, che ha lasciato Buckingham Palace a marzo, si è ritirata in quarantena presso il castello Windsor, appena fuori Londra.

Da allora, sua Maestà è rimasta isolata nella residenza con il Principe Filippo, e secondo un nuovo rapporto su The Times, la regina «rimarrà indefinitamente al Castello di Windsor».

Ma questo che cosa significa per la monarchia? E per il resto della royal family? Chi prenderà il suo posto sul trono?

La decisione della Regina Elisabetta

Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato che la Regina Elisabetta non farà ritorno a Londra prima del prossimo autunno, decidendo di restare così presso il castello Windsor almeno fino a ottobre.

A causa delle continue preoccupazioni sulla pandemia di coronavirus, e l'avanzata età della sovrana, che ha appena compiuto 94 anni, per il momento è più sicuro che la Regina Elisabetta e il Principe Filippo rimangano isolati.

Sul The Times si legge:

«La regina si ritirerà dalla vita pubblica per mesi in quella che sarà la più lunga assenza dalle funzioni ufficiali nel suo regno di 68 anni».

Un momento storico per la royal family, una decisione però più che necessaria alla luce di quanto sta avvenendo nel cuore di Londra.

E i doveri reali?

Stando a quanto riportato, la regina Elisabetta continuerà a portare avanti i suoi doveri di monarca il più possibile.

Tuttavia, è stata confermata la sospensione di tutti i futuri eventi reali e gli impegni precedentemente presi dalla Regina.

Viene ad esempio sospesa la visita reale in Sud Africa, prevista per ottobre e la cerimonia Trooping the Colour, prevista per il 13 giugno.

La Regina sta pensando di abdicare

Per ora Elisabetta II rimane al timone della Gran Bretagna, dimostrando ancora una volta di essere una figura nazionale in grado di radunare gli spiriti in tempo di crisi, come si è visto durante il discorso pronunciato all'inizio di aprile.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare se la pandemia di coronavirus dovesse protrarsi fino al 2021.

Una fonte ha infatti affermato che la monarca potrebbe decidere di lasciare il trono al principe Carlo entro il prossimo anno.

Secondo l'esperto reale Robert Jobson, la Regina starebbe infatti considerando di dimettersi quando compirà 95 anni, cioè nell'aprile 2021.

«La regina manterrà la calma e proseguirà, ma potrebbe tranquillamente decidere di seguire suo marito in pensione e ritirarsi dai doveri di monarca» - ha detto Jobson.

E ancora:

«Sua Maestà ha lasciato intendere che avrebbe preso in considerazione la possibilità di abdicare al compimento dei 95 anni per lasciare il posto al principe Carlo. Non c'è nulla che le impedisca di farlo».