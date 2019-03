A quanto afferma un’amica di Meghan Markle, lei e il principe Harry vivono vite molto più normali di quanto immaginiamo

La vita di Meghan Markle è stata completamente trasformata da quando, lo scorso maggio, si è ufficialmente legata in matrimonio con il principe Harry.

L'attuale Duchessa del Sussex è passata dall'essere un’attrice al diventare uno dei membri più chiacchierati della famiglia reale inglese, partecipando a eventi ufficiali con e per conto della Regina.

Ma a quanto affermano le sue amiche, nonostante Meghan Markle sia a tutti gli effetti diventata una principessa, è sempre restata fedele alla sua vita precedente e ai valori a cui essa era legata.

Ecco perché quando è stato rivelato che Meghan Markle cucina da sola per lei e il principe Harry, nonostante l'abbondanza di staff e chef a loro disposizione, ci è sembrato più che plausibile - non dimentichiamoci infatti che la proposta di matrimonio è avvenuta mentre la coppia cucinava insieme il pollo.

Stando a quanto riferito da un'amica di Meghan Markle, il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno uno chef personale a casa.

Dopo aver rilasciato un'intervista anonima a People difendendo la Duchessa dagli attacchi mediatici della stampa internazionale, l'amica di Meghan ha raccontato di essere andata a trovare la coppia nella casa di Kensington Palace, che è stata descritta come «intima e accogliente», ed è così che abbiamo scoperto che Meghan Markle cucina per lei e Harry «ogni singolo giorno».

Inoltre, è stato anche rivelato che la duchessa pensa regolarmente ai suoi capelli e al suo trucco, rigorosamente da sola - a eccezione del giorno del matrimonio quando è stato l'amico Daniel Martin a occuparsi di entrambi.

«C'è il falso presupposto che lei viva in un palazzo dorato con lo staff ai suoi piedi e lei lì, in attesa di tutti questi benefici reali, ma non è vero» ha commentato l'amica.

Tra poche settimane Meghan e Harry lasceranno la loro casa a Londra, a Kensington Palace, a poche porte di distanza dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge, George, Charlotte e Louis, e si trasferiranno a Frogmore Cottage a Windsor.

