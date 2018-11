La nuova casa di Harry e Meghan si chiama Frogmore Cottage e sono in corso lavori di ristrutturazione e sicurezza: trasloco previsto a inizio anno

Come è stata tradizione nella Royal Family per generazioni, alle nuove coppie viene regalata dalla Regina una proprietà dove vivere e crescere la propria famiglia.

Ora, dopo il matrimonio a maggio e con l'imminente arrivo del loro primo figlio in primavera, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno ricevuto una nuova casa dalla regina Elisabetta.

Si chiama Frogmore Cottage, e si trova sul terreno di Frogmore House nei dintorni del Castello di Windsor, dove la coppia ha celebrato i festeggiamenti delle loro nozze.

Frogmore House ha infatti fatto da sfondo alle foto di fidanzamento e ha ospitato il ricevimento di nozze.

Ora il cottage è in fase di ristrutturazione, con Kensington Palace che conferma la notizia, annunciando che la coppia reale si trasferirà all'inizio del prossimo anno.

Il cottage



Il cottage ha un serio significato storico: il principe Harry e Meghan Markle non sono i primi reali famosi a chiamarlo casa.

Frogmore Cottage è infatti stata una residenza reale dal 18° secolo, e da allora ha dato dimora a Queen Mary e Queen Charlotte nel passato.

Casa con facciata in stucco, situata a nord-ovest della tenuta Frogmore House, il cottage è attualmente utilizzato come appartamenti separati tra loro, ma il residence - che ha 10 camere da letto - subirà lavori di ristrutturazione nei prossimi mesi per soddisfare i requisiti di Meghan e Harry.

Le ristrutturazioni

Secondo le fonti all'interno di Kensington Palace, il rinnovamento che vedrà il cottage includerà una nuova nursery per il royal baby, una palestra e uno studio di yoga - il che può avere senso se si considera che la madre di Markle, Doria Ragland, è un'insegnante di yoga e si è definitivamente trasferita nel Regno Unito.

Tuttavia, Meghan Markle non potrà decorarlo completamente a suo gusto perché ci sono regole reali che impongono determinati stili e colori per le residenze ufficiali.

Infine, il cottage subirà anche lavori di ristrutturazione riguardanti la sicurezza, in quanto è attualmente relativamente accessibile da parte del pubblico e non abbastanza sicuro per i membri della Royal Family.

A lavori terminati il cottage sarà sicuramente un luogo idilliaco in cui i futuri figli della coppia cresceranno; a due passi dai lussureggianti giardini di Frogmore House, che comprendono laghi, ammassi di foreste e anche tantissime rane (da cui il nome).