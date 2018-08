Sposare il Principe Harry doveva pur avere qualche svantaggio: ecco le regole reali più strane a cui Meghan Markle deve sottostare da quando è una Windsor

Se avete invidiato Meghan Markle il giorno del suo matrimonio, consolatevi (almeno in parte) sapendo che ha dovuto rinunciare a non pochi dettagli della sua vita.

Quelli macro (la carriera da attrice), ma anche quelli più piccoli, come la scelta dell'abbigliamento o del colore dello smalto.

Sposare un principe d'altra parte doveva pur avere quache aspetto negativo (se così si possono definire).

Ecco quali sono le regole reali più assurde che l'ex attrice deve rispettare per far parte della Famiglia Reale.

Non può avere dei profili social

Subito dopo fidanzamento ufficiale con il Principe Harry Meghan ha rimosso il suo account Instagram e con esso tutte le foto.

Nessun membro della famiglia reale infatti può avere un profilo privato. Tutto viene gestito dagli account ufficiali di Palazzo.

Nel caso di Meghan è Kensington Palace a diffondere le immagini delle sue giornate.

Ma di certo non troverete più nessun selfie o immagini dello yoga.

Non può rilasciare autografi



Il sogno di Meghan è sempre stato quello di fare l'attrice. Desiderio che era riuscita ad avverare grazie al successo di Suits, che l'ha resa famosa.



In quanto celebrità la Duchessa di Sussex era abituata a essere fermata per strada e a rilasciare selfie e autografi.



Ora anche una banale firma su un foglio di carta le è preclusa.

Per via di una regola di protocollo, in quanto la sua firma potrebbe poi essere utilizzata per scopi diversi.



Non può più usare smalti colorati

Utilizzare smalti scuri o dai colori sgargianti è considerato inappropriato per una donna della Famiglia Reale.

Una regola cui Meghan ha presto dovuto adeguarsi, pur essendo una fan della manicure colorata.

Basta guardare alcune vecchie foto sul red carpet per notare smalti scuri, che sono del tutto scomparsi da quando è stata resa nota la sua relazione con il Principe Harry.

Per le nozze e le successive apparizioni pubbliche Meghan ha optato per il color nude preferito da Sua Maestà, l'Essie Ballet Slippers.

Non può indossare gonne sopra il ginocchio

Che Meghan dovesse dire addio alle minigonne e agli shorts era piuttosto scontato.

Da quando ha fatto il suo ingresso a Buckingham Palace l'ex attrice ha indossato solo abiti che le coprissero le gambe almeno fino alle ginocchia, pur rimanendo un'icona di stile.

Per protocollo le donne della famiglia reale dovrebbero mettere solo abiti o gonne e mostrare meno pelle possibile (motivo per cui anche con 40 gradi all'ombra vedrete sempre Meghan con quelle discutibili calze color carne).

La Duchessa di Sussex ha raggiunto un buon compromesso però: poter scoprire leggermente le spalle, come in occasione della Trooping the Colour, o indossare i tailleur pantaloni nelle occasioni ufficiali.

Non può accavallare le gambe

Quando Meghan è stata immortalata con le gambe accavallate a una cerimonia pubblica e per di più in presenza della Regina tutto il mondo ha gridato allo scandalo.

Anche in questo caso si tratta di una posizione sconveniente, considerata poco bon ton per una donna reale.

A meno che non si tratti dell'ennesima regola che l'attrice ha deciso volontariamente di infrangere.

Più probabilmente nelle occasioni future la vedremo con le gambe di lato, ma non accavallate, in quella posa inventata da Lady Diana e diventata il salvavita di Kate Middleton.

Non può esprimere opinioni politiche

Meghan si è sempre definita una femminista, termine che compare anche sulla sua pagina ufficiale sul sito della Monarchia.

Anche per questo in occasione del party in giardino nella residenza dell’Ambasciatore britannico a Dublino, aveva espresso il suo apprezzamento per i risultati del referendum sull’aborto.

Peccato che la sua dichiarazione sia stata subito postata su Twitter dalla senatrice Catherine Noone (che poco dopo ha cancellato il tweet, probabilmente sotto spinta della Casa Reale).

Un passo falso, quello di Meghan, visto che i Windsor non esprimono mai pubblicamente le loro idee politiche.



Non può muoversi liberamente in presenza della Regina

Quando c'è Sua Maestà il mondo si ferma. O meglio, si adegua.

Prima di tutto nessuno può camminare di fianco o più avanti rispetto alla sovrana.

Per entrare in qualsiasi luogo c'è un preciso ordine gerarchico da rispettare: prima Elisabetta II e Filippo, poi il Principe Carlo e la Duchessa di Cornovaglia Camilla, poi ancora il Principe William e Kate Middleton con i figli, il Principe Harry e Meghan Markle e così via seguendo la linea di successione al trono.

Inoltre, a tavola, si mangia all'orario stabilito dal planning di Elisabetta e si finisce solo quando lei si alza da tavola.

Persino per andare a dormire bisogna aspettare che sia la Regina a ritirarsi per prima.