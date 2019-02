Cinque amiche di Meghan Markle hanno rilasciato un'intervista per smentire tutte le dicerie negative che sono state dette su di lei negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi le notizie sui giornali riguardanti Meghan Markle hanno un fattore comune di negatività con cui la Duchessa viene sempre descritta.

Kensington Palace non ha mai rilasciato dichiarazioni a riguardo in difesa dell'ultima entrata nella Royal Family, ma a difendere la Duchessa del Sussex ci hanno pensato le sue amiche di sempre.

La cerchia di amiche di Meghan ha infatti rilasciato un'intervista a People in cui raccontano dettagli personali delle loro esperienze con i reali per mostrare come Meghan è realmente.

Queste cinque donne - i cui nomi però restano anonimi - si sono esposte perché vogliono «Opporsi al bullismo globale che stiamo vedendo e dire la verità sulla nostra amica» ha dichiarato una di loro.

(Continua sotto la foto)

Che cosa hanno detto le amiche di Meghan

Durante l'intervista sono state toccate tutte le tematiche che hanno fatto da prima pagina alla stampa britannica negli ultimi mesi, tra cui il fatto che Meghan sia stata soprannominata Duchessa Difficile o Uragano Meghan dagli insider del palazzo a causa di come sta scuotendo la famiglia reale e il suo staff .

C'erano anche voci di una spaccatura tra Meghan e la cognata Kate Middleton, con una storia che sosteneva che avesse lasciato Kate in lacrime dopo una prova d'abito per le nozze reali l'anno scorso.

A riguardo le amiche hanno detto:

«Meg si è silenziosamente messa a sedere e ha sopportato le menzogne e le falsità - sollevando preoccupazioni sull'effetto che la copertura mediatica potrebbe avere - È sbagliato mettere qualcuno sotto questo livello di trauma emotivo, figuriamoci quando è incinta».

Le stesse amiche hanno poi descritto Meghan «La miglior ascoltatorice», raccontando che Meghan è sempre la prima a interessarsi del bene delle amiche e delle loro famiglie.

«Quando la vedi agli eventi ufficiali per la strada, quando si inginocchia per parlare con i bambini e ha autentiche conversazioni con le persone, ecco quella è Meg. Fa le stesse cose con i nostri bambini a casa. È così che gioca con loro. È così che si impegna con le persone come ha sempre fatto».

E a proposito della sua famiglia

Una delle amiche ha anche tirato fuori il discorso della sorellastra di Meghan Samatha, che ha detto alla stampa di aver avuto un litigio con la duchessa.

L'amica, probabilmente ex co-star di Meghan ha detto: «Non facevano parte della sua vita da tempo immemore».

La fonte ha anche chiarito che il papà di Meghan, Thomas Markle, non l'ha mai chiamata o mandata un sms.

Un'altra insider ha precisato quanto Meghan sia una persona fantastica:

«Quanto ama i suoi animali, quanto ama i suoi amici, quanto ama ascoltarti, prendersi cura di te, nessuna di queste cose è cambiata».